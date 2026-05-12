नीट परीक्षा रद्द होने पर सुपर-30 वाले आनंद कुमार का बड़ा बयान, छात्रों से की ये अपील

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सुपर-30 के आनंद कुमार ने नीट पेपर लीक को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है.

उन्होंने छात्रों से धैर्य रखने और फिर से तैयारी करने की अपील की है.

आनंद कुमार ने कहा- यह समय मानसिक रूप से मजबूत रखने का है.

सरकार से कहा है कि दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए.

नीट पेपर लीक (NEET Paper Leak) और परीक्षा रद्द होने पर सुपर-30 के संस्थापक आनंद कुमार (Super-30 Founder Anand Kumar) ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया है. आनंद कुमार ने मंगलवार (12 मई, 2026) को अपने एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए छात्रों से धैर्य बनाए रखने और फिर से तैयारी में जुट जाने की अपील की.

'यह खबर निश्चित रूप से निराश करने वाली'

अपने एक्स पोस्ट में आनंद कुमार ने लिखा है, "NEET की परीक्षा में पेपर लीक होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है. छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए यह खबर निश्चित रूप से निराश करने वाली है. फिर भी थोड़ी राहत की बात यह है कि सरकार ने परीक्षा रद्द करते हुए तुरंत ही दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है."

'धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता'

उन्होंने आगे कहा, "ऐसी कठिन परिस्थिति में छात्रों और उनके माता-पिता को धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता है. निराशा से बाहर निकलते हुए एक बार फिर नए जोश, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के साथ तैयारी में जुट जाना चाहिए. मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती."

NEET की परीक्षा में पेपर लीक होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है।

छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए यह खबर निश्चित रूप से निराश करने वाली है। फिर भी थोड़ी राहत की बात यह है कि सरकार ने परीक्षा रद्द करते हुए तुरंत ही दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है।



ऐसी कठिन परिस्थिति में छात्रों… pic.twitter.com/aTvYdgMdND — Anand Kumar (@teacheranand) May 12, 2026

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घबराने के बजाय रखें विश्वास: आनंद

सुपर-30 के संस्थापक आनंद कुमार ने कहा कि घबराने के बजाय विद्यार्थियों को यह विश्वास रखना चाहिए कि उनका परिश्रम अवश्य रंग लाएगा. हर चुनौती के बाद एक नया अवसर भी आता है, और यही समय खुद को मानसिक रूप से मजबूत रखने का है.

'दोषियों पर करनी चाहिए कड़ी कार्रवाई'

उन्होंने कहा कि सरकार को भी इस मामले में दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और छात्रों का भरोसा शिक्षा-व्यवस्था पर हमेशा बना रहे.

नीट पेपर लीक मामले को एक नजर में समझें

केरल से राजस्थान सैंपल पेपर आया

एक महीने पहले गेस पेपर सर्कुलेट हुआ

150 पेज का है गेस पेपर

गेस पेपर में थे करीब 410 सवाल

410 में 120 सवाल NEET एग्जाम में आए

नीट यूजी की परीक्षा तीन मई को हुई थी

केमिस्ट्री-बायोलॉजी के सवाल मैच हुए

लीक पेपर की पहली कॉपी नासिक में बनी

नासिक से लीक पेपर की कॉपी हरियाणा पहुंची

हरियाणा में लीक पेपर के 10 सेट तैयार हुए

हरियाणा से बिहार, आंध्र, J&K, राजस्थान पहुंचा पेपर

सवाल- अब आगे क्या?

दोबारा परीक्षा होगी

जल्द नई तारीख का ऐलान होगा

परीक्षा की फीस वापस होगी

दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा

परीक्षा केंद्र भी नहीं बदले जाएंगे

एडमिट कार्ड दोबारा जारी होंगे

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