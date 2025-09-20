नीरज कुमार ने की सीएम नीतीश कुमार की ईमानदारी की तारीफ, विपक्ष पर साधा निशाना

जदयू के चर्चित नेता और एमएलसी नीरज कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सराहना करते हुए एक ट्वीट किया है. अपने ट्वीट में नीरज कुमार ने लिखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने 20 वर्षों के कार्यकाल और पूरे राजनीतिक जीवन में अपनी ईमानदारी से राजनीति को नई परिभाषा दी है. उन्होंने साफ कहा कि कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो उन पर 1 पाई का आरोप साबित कर सके.

ट्वीट में नीरज कुमार ने यह भी लिखा कि जिन पर आरोप लगाए जाते हैं, उन्हें ही जवाब देना चाहिए. उन्होंने नीतीश कुमार के नेतृत्व को ‘Zero Tolerance’ वाला बताया, जिसका अर्थ है कि भ्रष्टाचार या अनैतिक गतिविधियों के प्रति उनके किसी भी प्रकार के समझौते की जगह नहीं है.

मा० मुख्यमंत्री श्री @NitishKumar जी ने 20 वर्षों के कार्यकाल और पूरे राजनीतिक जीवन में अपनी ईमानदारी व सूचिता से राजनीति को नई परिभाषा दी है।

कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो उन पर 1 पाई का आरोप साबित कर सके।

जिन पर आरोप लगा है, वही जवाब दें।

नीतीश जी = Zero Tolerance।@Jduonline — Neeraj kumar (@neerajkumarmlc) September 20, 2025

कई योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ जनता तक सीधा पहुंचा- नीरज कुमार

नीरज कुमार का यह ट्वीट विधानसभा चुनाव को देखते हुए एक स्पष्ट संदेश भी है. यह ट्वीट केवल मुख्यमंत्री की ईमानदारी की तारीफ नहीं कर रहा, बल्कि विपक्ष और उन नेताओं पर भी संकेत दे रहा है, जिन पर भ्रष्टाचार या अनैतिक कार्यों के आरोप हैं. नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में भ्रष्टाचार विरोधी कदमों और विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन को अक्सर मीडिया में चर्चा का विषय बनाया जाता रहा है. उनके कार्यकाल के दौरान कई योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ जनता तक पहुंचाया गया और सरकार की पारदर्शिता को मजबूत किया गया.

नीरज कुमार ने विपक्षी दलों को दी चेतावनी

जदयू के आंतरिक सूत्रों का कहना है कि नीरज कुमार का यह ट्वीट पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री को समर्थन देने और उनके कार्यों को उजागर करने का प्रयास है. साथ ही, यह विपक्षी दलों के लिए भी एक चेतावनी के रूप में देखा जा सकता है कि आरोप लगाना आसान है, लेकिन सच्चाई सामने आने पर जवाब देना जरूरी है.

इस ट्वीट को सोशल मीडिया पर व्यापक प्रतिक्रिया मिली है. पार्टी समर्थक इसे मुख्यमंत्री की ईमानदारी और विकास केंद्रित नीतियों की पुष्टि मान रहे हैं. वहीं विपक्ष के नेता इसे एक राजनीतिक बयान के रूप में देख रहे हैं, जो आगामी चुनाव में नीतीश कुमार की छवि को और मजबूत कर सकता है.

भ्रष्टाचार के विरोध हमेशा खड़े रहे नीतीश कुमार

नीतीश कुमार की सख्त नीतियों और भ्रष्टाचार के प्रति उनके ‘Zero Tolerance’ रवैये को लेकर जदयू के नेताओं का यह समर्थन संदेश पार्टी के भीतर और जनता में उनकी छवि को और मजबूती देने वाला साबित हो सकता है.