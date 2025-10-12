'नीतीश कुमार को खत्म करने का अभियान पूरा', NDA के सीट शेयरिंग पर पप्पू यादव का तंज
Bihar Election 2025: पप्पू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार को सीएम की गद्दी छोड़ने हेतु, मजबूर करने का षड्यंत्र पूरा हो गया है. उन्होंने कहा कि यानि बीजेपी की टीम 142 सीटों पर चुनाव लड़ेगी.
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए की तरफ से सीटों के बंटवारे का ऐलान कर दिया है, जिसमें बीजेपी और जेडीयू दोनों की बराबर यानी 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी. वहीं अब सीटों के इस बंटवारे को लेकर कांग्रेस नेता पप्पू यादव का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को फिनिश करने का अभियान पूरा हो गया है.
पप्पू यादव ने कहा, "संजय झा ने आज अपना मिशन पूरा कर लिया. नीतीश कुमार जी को सीएम की गद्दी छोड़ने हेतु, मजबूर करने का षड्यंत्र पूरा. बीजेपी 101 सीट और बीजेपी की H टीम, मतलब मोदी के हनुमान को 29 सीट, पिछलग्गू दो टीम को 12 सीटें दी गई."
उन्होंने आगे कहा, "अर्थात टीम बीजेपी 142 सीट पर लड़ेगी. जेडीयू 101 पर! नीतीश जी को फिनिश करने का अभियान पूरा, अति पिछड़ा और दलित समाज चेत जाओ, बीजेपी भगाओ, अपना अधिकार सम्मान बचाओ!"
