बिहार: नवादा में सरस्वती पूजा विवाद बना मौत की वजह, युवक की गला घोंटकर हत्या

बिहार के नवादा जिले के पकरीबरावां थाना क्षेत्र के भगवानपुर गांव में सरस्वती पूजा के दौरान डीजे पर गाना बजाने को लेकर दो गुटों में विवाद हुआ. विवाद मारपीट और धमकियों तक बढ़ गया. इसी पुरानी रंजिश ने एक खौफनाक घटना को जन्म दिया. गुरुवार (5 फरवरी) रात 25 वर्षीय सुभाष कुमार जो अपने परिवार का इकलौता पुत्र था. उसको घर से महज 300 मीटर दूर सड़क और खेत के पास गमछे से गला घोंटकर बेरहमी से हत्या कर दी गई. घटना में नाबालिगों सहित कई आरोपियों के शामिल होने की जानकारी मिली है. घटना ने गांव में दहशत का माहौल पैदा कर दिया.

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है. शुरुआती पूछताछ और इलाके के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है.

हत्या के बाद खुद को मरीज बताकर अस्पताल में भर्ती हुए आरोपी

जानकारी के अनुसार, हत्या के बाद एक आरोपी ने गुनाह छिपाने के लिए खुद को मरीज बनाकर नवादा सदर अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में भर्ती करा लिया. कैमरे के सामने नौटंकी करते हुए घायल दिखाने की कोशिश की गई, ताकि संदेह से बचा जा सके. लेकिन पुलिस को शक हुआ. एसपी अभिनव धीमान के निर्देशन में जांच टीम ने अस्पताल से ही नाबालिग सहित आरोपियों को पकड़ लिया. जांच में पता चला कि नाबालिगों ने प्लानिंग में अहम भूमिका निभाई थी. सभी ने गमछे से गला घोंटने की बात कबूल की है.

पुलिस की त्वरित कार्रवाई में तीन गिरफ्तार

एसडीपीओ राकेश कुमार भास्कर ने खुलासा किया कि 24 घंटे के अंदर मामले का उद्भेदन कर लिया गया. गिरफ्तार आरोपियों में सुनील कुमार, दिनेश कुमार और दिनेश यादव शामिल हैं. दो नाबालिगों को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत निरुद्ध किया गया.

ये भी पढ़िए- हज यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब एक ही दिन में मेडिकल जांच और रिपोर्ट, जानें कब और कहां होगा कैंप