हिंदी न्यूज़राज्यबिहारहज यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब एक ही दिन में मेडिकल जांच और रिपोर्ट, जानें कब और कहां होगा कैंप

हज यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब एक ही दिन में मेडिकल जांच और रिपोर्ट, जानें कब और कहां होगा कैंप

Bihar News: हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सचिव मोहम्मद सोहेल ने विशेष मेडिकल कैंप लगाने का निर्देश दिया है.

By : एबीपी बिहार डेस्क | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 08 Feb 2026 11:18 PM (IST)
Published at : 08 Feb 2026 11:18 PM (IST)
Patna News BIHAR NEWS Haj Yatra 2026
