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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार में बारिश के साथ ओले पड़ने के भी आसार, 8 जिलों में जारी अलर्ट, तेज हवाएं देंगी ठंड का एहसास

बिहार में बारिश के साथ ओले पड़ने के भी आसार, 8 जिलों में जारी अलर्ट, तेज हवाएं देंगी ठंड का एहसास

Bihar Weather News In Hindi: प्री-मानसून के चलते 8 जिलों में ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है. 40-50 किमी/घंटे की रफ़्तार से हवाएं चलेंगी. अन्य जिलों में हल्की बारिश और तेज़ हवा का अनुमान है.

By : परमानंद सिंह | Edited By: जतिन राय | Updated at : 20 Mar 2026 07:39 AM (IST)
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बिहार में बीते कुछ दिनों से प्री-मानसून का असर देखा जा रहा है. उत्तर बिहार के कुछ जिलों में बारिश और मेघ गर्जन हो रही है लेकिन तापमान में कोई खास गिरावट नहीं आ रही. खासकर दक्षिण बिहार के अधिकांश जिलों में 34 से 36 डिग्री तापमान दर्ज किया जा रहा है जो मार्च के दूसरे सप्ताह के हिसाब से सामान्य से 3 से 4 डिग्री अधिक है. इसी बीच मौसम विभाग ने राज्य के 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, ओलावृष्टि की बड़ी चेतावनी

मौसम विभाग के अनुसार आज शुक्रवार को पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, सुपौल, अररिया, मधुबनी, भागलपुर और बांका जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में हल्की या मध्यम स्तर की वर्षा के साथ-साथ बिजली चमकने, मेघ गर्जन और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवा चलने की संभावना है. इसके साथ ही इन जिलों में ओलावृष्टि की भी बड़ी चेतावनी दी गई है. किसानों को ओलावृष्टि से सावधान रहने की विशेष सलाह दी गई है.

 हल्की बारिश और 30-40 KM तेज हवा का अनुमान

उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के अन्य जिलों में भी कुछ जगहों पर हल्की या मध्यम स्तर की वर्षा की संभावना है. दक्षिण बिहार के पश्चिमी और पूर्वी इलाकों तथा उत्तर बिहार के कई जिलों में 30 से 40 किलोमीटर तेज हवा चलने की चेतावनी है. जिन जिलों में तेज हवा और वर्षा होगी वहां तापमान 1 से 2 डिग्री गिरने का अनुमान है लेकिन जहां वर्षा नहीं होगी वहां कोई विशेष बदलाव नहीं होगा.

गुरुवार को राज्य के तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं रहा. बुधवार की तुलना में अधिकांश जिलों में करीब एक डिग्री बढ़ोतरी दर्ज की गई. सबसे अधिक तापमान भभुआ में 36.9 डिग्री सेल्सियस रहा जो मार्च के दूसरे सप्ताह के हिसाब से बहुत ज्यादा है. राजधानी पटना में 34 डिग्री तापमान दर्ज किया गया जबकि 30 डिग्री से नीचे सिर्फ मधेपुरा में 29.9 डिग्री रहा. न्यूनतम तापमान सबसे कम 15.6 डिग्री औरंगाबाद में और सबसे अधिक 23.9 डिग्री पटना में दर्ज किया गया.

 22 मार्च को आएगा कमजोर पश्चिमी विक्षोभ

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार 22 मार्च को एक नया कमजोर पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है लेकिन इससे बिहार पर कोई विशेष असर पड़ने की उम्मीद नहीं है. आज से एक-दो दिनों तक कुछ जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है.

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Published at : 20 Mar 2026 07:39 AM (IST)
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