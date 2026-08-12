नवादा में खौफनाक वारदात, मजदूरी के पैसे मांगने गई 60 साल की महिला से हैवानियत

बिहार के नवादा जिले में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. मुफस्सिल थाना क्षेत्र के एक गांव में 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ कथित दुष्कर्म का मामला सामने आया है. आरोप है कि मजदूरी का पैसा मांगने गई महादलित परिवार की महिला के साथ गांव के ही दबंग व्यक्ति ने जबरदस्ती की. घटना के बाद महिला की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

परिजनों के मुताबिक, बुजुर्ग महिला धान रोपाई की मजदूरी का पैसा मांगने के लिए गांव के ही विलोचन सिंह के घर गई थीं. आरोप है कि वहां आरोपी ने महिला को अकेला पाकर उनके साथ दुष्कर्म किया. काफी देर तक महिला के घर नहीं लौटने पर परिजन उनकी तलाश में पहुंचे. परिजनों का आरोप है कि महिला कमरे में बिना कपड़ों के बेहोशी की हालत में मिलीं. इस दौरान आरोपी ने परिवार वालों को भी रोकने की कोशिश की, लेकिन वे किसी तरह वहां से निकलकर शोर मचाने लगे। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया.

गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, डॉक्टर कर रहे इलाज

घटना के बाद परिजन महिला को इलाज के लिए नवादा अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनकी हालत गंभीर बताई गई. बेहतर इलाज के लिए उन्हें मेडिकल अस्पताल रेफर कर दिया गया. डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है. परिजनों का कहना है कि घटना के बाद महिला की तबीयत काफी खराब हो गई है. पुलिस ने महिला की मेडिकल जांच भी कराई है. उनकी स्थिति में सुधार होने के बाद न्यायालय में बयान दर्ज कराया जाएगा.

एसपी ने संभाला मोर्चा, आरोपी गिरफ्तार

पीड़ित परिवार की शिकायत पर मुफस्सिल थाना में मामला दर्ज किया गया. जानकारी मिलते ही नवादा एसपी अभिनव धीमान ने मामले को गंभीरता से लिया और पुलिस टीम को कार्रवाई के निर्देश दिए. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी विलोचन सिंह को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है.

महादलित महिला से घटना पर सियासी बयानबाजी तेज

घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है. हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जिला अध्यक्ष अशोक मांझी ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. वहीं आरजेडी प्रवक्ता चंदन चौधरी ने भी घटना की निंदा करते हुए आरोपी को सख्त सजा देने की मांग की. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं. आरोपी की गिरफ्तारी के बाद आगे की कार्रवाई जारी है.