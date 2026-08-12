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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपटना में घर में घुसकर मां-बेटे पर चाकू से हमला, थाने पर शव रख किया प्रदर्शन

पटना में घर में घुसकर मां-बेटे पर चाकू से हमला, थाने पर शव रख किया प्रदर्शन

Bihar News In Hindi: पटना के बख्तियारपुर में बीती रात्रि घर में घुसकर अपराधियों ने मां-बेटे को चाकू मार दिया. जिसके बाद देर रात्रि परिजनों ने बख्तियारपुर थाने पर  शव को रख प्रदर्शन किया.

Written By : परमानंद सिंह |  Updated at : 12 Aug 2026 01:13 PM (IST)
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सम्राट सरकार कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की बात भले कर रहे हो और पुलिस लगातार अपराधियों पर कार्रवाई का दावा कर रही हो, लेकिन राजधानी पटना में अपराधियों का मनोबल सर चढ़ कर बोल रहा है. जहां बीती रात्रि राम कृष्ण नगर थाना क्षेत्र में एक युवक को गोली मार दी गई तो, वही जिले के बख्तियारपुर में घर में घुसकर अपराधियों ने मां-बेटे को चाकू मार दिया. दोनों की गंभीर स्थिति देखते हुए इलाज के लिए बख्तियारपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां डॉक्टर ने बेटे को मृत घोषित कर दिया. जिसके बाद देर रात्रि परिजनों ने बख्तियारपुर थाने पर शव को रख प्रदर्शन किया. हालांकि बाद में पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है.

पड़ोस में रहने वाले अधेड़ और उनके दो बेटों हत्या का आरोप

पूरा मामला  बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के आंबेडकर नगर का है, जहां एक घर में घुसकर बदमाशों ने मां-बेटे को चाकू मार दिया, जिससे बेटे 21 वर्षीय ज्ञानदीप की मौत हो गई. जबकि मां सुनीता देवी गंभीर रूप से घायल है. घटना मंगलवार (11 अगस्त) देर शाम की है. परिजनों ने पड़ोस में रहने वाले अधेड़ और उनके दो बेटों पर हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस द्वारा घटना का कारण स्पष्ट नहीं किया गया है. हालांकि जानकारी के अनुसार प्रेम प्रसंग में घटना को अंजाम देने की बात सामने आ रही है. ज्ञानदीप के मोहल्ले के पीछे बेलथान निवासी दीनानाथ राम किराए के मकान में रहता था.

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आरोपी से पहले से चल रहा था विवाद, दी थी सबक सिखाने की धमकी

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दीनानाथ को ज्ञानदीप शक था और दोनों के बीच पहले भी विवाद हुआ था, जिसमें जीना नाथ द्वारा कई बार धमकी भी देने की बात सामने आ रही है. परिजनों का आरोप है कि दीनानाथ ने ज्ञानदीप को सबक सिखाने की धमकी भी दी थी. आरोप है कि मंगलवार शाम दीनानाथ चाकू लेकर ज्ञानदीप के घर पहुंचा और उस पर हमला कर दिया. बेटे पर चाकू से हमला होते देख उसकी मां सुनीता देवी बीच-बचाव करने पहुंचीं, तो आरोपियों ने उन पर भी चाकू से वार कर दिया. घटना में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने ज्ञानदीप को मृत घोषित कर दिया. वहीं उसकी मां सुनीता देवी को गंभीर हालत में पटना रेफर किया गया है. घटना के बाद मोहल्ले में सनसनी फैल गई. 

थाने में पहले ही दी थी जान से मारने की धमकी की शिकायत

घटना के सूचना मिलते हैं एसडीपीओ आयुष श्रीवास्तव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन की. इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घटना के पीछे प्रेम-प्रसंग समेत अन्य कारणों की जांच कर रही है. पुलिस आरोपित की भूमिका और घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी है. वही परिजनों ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि घटना से एक दिन पहले ही आरोपित के खिलाफ थाने में जान से मारने की धमकी देने की शिकायत दी गई थी, इसके बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. उनका कहना है कि समय रहते पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लिया होता तो यह घटना टाली जा सकती थी.

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Published at : 12 Aug 2026 01:13 PM (IST)
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