सरेराह शादीशुदा युवक ने किशोरी की मांग में भरा सिंदूर, गिरफ्तार

बिहार के नालंदा जिले में एक किशोरी की मांग में कथित तौर पर जबरन सिंदूर भरने का मामला सामने आया है. आरोप है कि विरोध करने पर युवक ने किशोरी से छेड़खानी भी की. किशोरी के शोर मचाने पर बाजार में मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पॉक्सो एक्ट की सुसंगत धाराओं में केस दर्ज किया है.

सरमेरा थाना पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी की पहचान शेखपुरा जिले के मेहुस थाना क्षेत्र के माफी गांव निवासी रंजय कुमार के रूप में हुई है. थानाध्यक्ष साकेंद्र कुमार बिंद ने बताया कि आरोपी किशोरी का रिश्तेदार है और वह पहले से शादीशुदा है. पुलिस के मुताबिक, रिश्तेदारी का फायदा उठाकर आरोपी ने किसी तरह किशोरी का मोबाइल नंबर हासिल कर लिया था. इसके बाद वह उससे फोन पर बातचीत करने लगा और धीरे-धीरे मिलने के लिए दबाव बनाने लगा.

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बाबा धाम के प्रसाद के बहाने बाजार बुलाया

पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक, सोमवार को आरोपी ने कथित तौर पर बाबा धाम का प्रसाद खिलाने के बहाने किशोरी को बाजार बुलाया. वहां उसने किशोरी के सामने प्रेम का इजहार किया और उससे शादी करने की बात कही. किशोरी ने कथित तौर पर युवक के प्रस्ताव को ठुकरा दिया. आरोप है कि इसके बाद भी युवक उस पर दबाव बनाता रहा और शादी की बात पर अड़ा रहा.

जबरन बाइक पर बैठाने और छेड़खानी का आरोप

पुलिस के अनुसार, किशोरी के इनकार करने पर आरोपी ने उसे जबरन बाइक पर बैठाने का प्रयास किया. किशोरी ने इसका विरोध किया और शोर मचाने लगी.

आरोप है कि इसी दौरान युवक ने सरेबाजार उसकी मांग में जबरन सिंदूर भर दिया. किशोरी ने इसका भी विरोध किया तो उसके साथ छेड़खानी की गई.

शोर सुनकर जुटे ग्रामीण, आरोपी पकड़ा गया

किशोरी की आवाज सुनकर आसपास के दुकानदार और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. लोगों ने आरोपी युवक को पकड़ लिया और घटना की सूचना पुलिस को दी. इसके बाद सरमेरा थाना पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया. थानाध्यक्ष साकेंद्र कुमार बिंद ने बताया कि किशोरी के बयान और परिजनों की शिकायत के आधार पर पॉक्सो एक्ट की सुसंगत धाराओं समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है. आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है.

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