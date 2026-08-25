Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार4.5 लाख में नवजात की डील! पैसों पर अटकी बात तो खुला बच्चा बेचने का राज

4.5 लाख में नवजात की डील! पैसों पर अटकी बात तो खुला बच्चा बेचने का राज

मोतिहारी में 4.5 लाख में नवजात की कथित डील का खुलासा हुआ है. पैसे को लेकर विवाद के बाद पुलिस ने माता-पिता, खरीदार महिला, बिचौलिया और आशा कार्यकर्ता समेत 5 को पकड़ा है.

Written By : अरविंद कुमार, मोतिहारी |  Updated at : 25 Aug 2026 12:11 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार के मोतिहारी में नवजात शिशु की कथित खरीद-बिक्री का हैरान करने वाला मामला सामने आया है. नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नवजात के माता-पिता समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है. साथ ही खरीद-बिक्री में इस्तेमाल किए जा रहे 1.50 लाख रुपये भी बरामद किए गए हैं.

पुलिस के मुताबिक, नवजात की कथित डील 4.50 लाख रुपये में हुई थी, लेकिन बिचौलियों ने बच्चे के माता-पिता को सिर्फ 1.50 लाख रुपये दिए. बाकी रकम को लेकर विवाद बढ़ा तो मामला पुलिस तक पहुंच गया और पूरी कहानी सामने आ गई.

यह भी पढ़ें- गोपालगंज में NIA की रेड, साइबर फ्रॉड केस में तलाशी! 6 लैपटॉप जब्त

माता-पिता समेत पांच गिरफ्तार

मोतिहारी सदर-1 एसडीपीओ दिलीप कुमार के अनुसार, मामला नगर थाना क्षेत्र का है. पुलिस ने हरसिद्धि थाना क्षेत्र के कोबरा पकड़िया टोला निवासी प्रमोद साहनी और उनकी पत्नी हिंदू देवी को गिरफ्तार किया है. दोनों को नवजात का माता-पिता बताया गया है. इसके अलावा बलुआ गोपालपुर निवासी तान्या खातून उर्फ कुरेशा खातून को कथित बिचौलिया, घोड़ासहन थाना क्षेत्र की आशा कार्यकर्ता शोभा सिंह और लाइन बसवरिया निवासी चिंता देवी को बच्चे को खरीदने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.

4.50 लाख की डील, मिले सिर्फ 1.50 लाख

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि नवजात की कथित खरीद-बिक्री की डील 4.50 लाख रुपये में हुई थी. आरोप है कि बिचौलियों ने बच्चे के माता-पिता को पूरी रकम देने के बजाय सिर्फ 1.50 लाख रुपये दिए. बाकी पैसे को लेकर विवाद शुरू हुआ. मामला बढ़ा तो इसकी जानकारी पुलिस तक पहुंची. इसके बाद नगर थानाध्यक्ष राजीव रंजन के नेतृत्व में पुलिस ने कार्रवाई की और नवजात को सुरक्षित बरामद कर लिया.

8 अगस्त को हुआ था बच्चे का जन्म

पुलिस के अनुसार, नवजात बच्चे का जन्म 8 अगस्त को हुआ था. जन्म के कुछ समय बाद ही उसे कथित तौर पर पैसों के लिए दूसरे परिवार को देने की कोशिश की गई. पुलिस ने कार्रवाई कर बच्चे को रेस्क्यू कर लिया. फिलहाल नवजात को परिजनों की देखरेख में रखा गया है. पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है कि इस पूरे मामले में और कौन-कौन लोग शामिल हैं.

आशा कार्यकर्ता की भूमिका भी जांच के घेरे में

मामले में एक आशा कार्यकर्ता की गिरफ्तारी से पुलिस जांच का दायरा और बढ़ गया है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि नवजात की कथित खरीद-बिक्री में उसकी क्या भूमिका थी और क्या पहले भी इस तरह के किसी मामले में उसकी संलिप्तता रही है. इसके साथ ही पुलिस यह भी जांच कर रही है कि कहीं नवजात की खरीद-बिक्री का यह मामला किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा तो नहीं है. गिरफ्तार सभी आरोपियों से पूछताछ के बाद आगे की तस्वीर साफ होने की उम्मीद है.

यह भी पढ़ें- 'चाचा! बहुत दिन बाद...', पटना में लालू यादव को देखकर बोले पवन सिंह

Published at : 25 Aug 2026 12:11 PM (IST)
Tags :
Motihari News BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
4.5 लाख में नवजात की डील! पैसों पर अटकी बात तो खुला बच्चा बेचने का राज
4.5 लाख में नवजात की डील! पैसों पर अटकी बात तो खुला बच्चा बेचने का राज
बिहार
Patna March Live Updates: भारी बवाल के बीच डाकबंगला तक पहुंचे छात्र, शिक्षा मंत्री ने दिया बड़ा बयान
पटना मार्च Live: भारी बवाल के बीच डाकबंगला तक पहुंचे छात्र, शिक्षा मंत्री ने दिया बड़ा बयान
बिहार
फरक्का संधि पर बिहार में बवाल! JDU-RJD आमने-सामने, केंद्र से फिर विचार की मांग
फरक्का संधि पर बिहार में बवाल! JDU-RJD आमने-सामने, केंद्र से फिर विचार की मांग
बिहार
पटना में छात्रों का हल्लाबोल! तेजस्वी बोले- '...तो विरोध होना स्वभाविक'
पटना में छात्रों का हल्लाबोल! तेजस्वी बोले- '...तो विरोध होना स्वभाविक'
Advertisement

वीडियोज

बंद कमरे में हत्यारी पत्नी का 'खूनी टोटका' !
टेंपो ने लिया कट, सफारी ने मारी टक्कर, रोंगटे खड़े कर देगा Video
अयोध्या में 'मछली दावत','गिरगिट' कौन ?
'मछली भोज' में 27 का सियासी 'कांटा'!
शिक्षा, परीक्षा की लड़ाई...आरक्षण तक कैसे आई?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'दुनिया भारत से...', ट्रंप के SIR वाले बयान पर क्या बोले CEC ज्ञानेश कुमार?
'दुनिया भारत से...', ट्रंप के SIR वाले बयान पर क्या बोले CEC ज्ञानेश कुमार?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP के युवाओं के लिए बड़ा ऐलान, 6 महीने में 1 लाख नौकरियां देगी सरकार
UP के युवाओं के लिए बड़ा ऐलान, 6 महीने में 1 लाख नौकरियां देगी सरकार
विश्व
US का चीन पर नया वार! 7.5 फीसदी टैरिफ से भारत को फायदा या नुकसान?
US का चीन पर नया वार! 7.5 फीसदी टैरिफ से भारत को फायदा या नुकसान?
क्रिकेट
भारत के दिग्गज क्रिकेटर कपिल देव ने इमरान खान पर कही बड़ी बात
भारत के दिग्गज क्रिकेटर कपिल देव ने इमरान खान पर कही बड़ी बात
बॉलीवुड
सनी देओल की 'बंटवारा 1947' का दूसरे मंडे कैसा रहा हाल, जानें- 11वें दिन का कलेक्शन
'बंटवारा 1947' का दूसरे मंडे कैसा रहा हाल, जानें- 11वें दिन का कलेक्शन
विश्व
जिंदा हैं मुज्तबा खामेनेई, ईरान ने पहली बार सुनाई आवाज
जिंदा हैं मुज्तबा खामेनेई, ईरान ने पहली बार सुनाई आवाज
राजस्थान
राजस्थान: निकाय चुनाव से पहले ठगी से सावधान, पुलिस की एडवाइजरी जारी
राजस्थान: निकाय चुनाव से पहले ठगी से सावधान, पुलिस की एडवाइजरी जारी
इंडिया
चीनी की कीमतें बढ़ने पर हुआ सवाल तो मुस्कुराए कृषि मंत्री शिवराज, बोले- 'सब इंतजाम...'
चीनी की कीमतें बढ़ने पर हुआ सवाल तो मुस्कुराए कृषि मंत्री शिवराज, बोले- 'सब इंतजाम...'
ENT LIVE
Anup Jalota ने चौथी शादी की खबरों पर तोड़ी चुप्पी, बोले- ‘अब प्यार नहीं होगा’
Anup Jalota ने चौथी शादी की खबरों पर तोड़ी चुप्पी, बोले- ‘अब प्यार नहीं होगा’
ENT LIVE
Asim Riaz ने Himanshi Khurana के Religion वाले बयान पर दिया जवाब, Paras Chhabra को भी घेरा
Asim Riaz ने Himanshi Khurana के Religion वाले बयान पर दिया जवाब, Paras Chhabra को भी घेरा
ENT LIVE
Kangana Ranaut के ‘सस्ती कॉपी’ तंज पर Taapsee Pannu का पलटवार, फिर गरमाई पुरानी Cold War
Kangana Ranaut के ‘सस्ती कॉपी’ तंज पर Taapsee Pannu का पलटवार, फिर गरमाई पुरानी Cold War
ENT LIVE
Govinda ने Fake और AI Content पर लिया Legal Action, 100 करोड़ तक Damages की चेतावनी
Govinda ने Fake और AI Content पर लिया Legal Action, 100 करोड़ तक Damages की चेतावनी
ENT LIVE
Paritosh Tripathi ने किया Samay Raina का बचाव, बोले- क्या देखना है ये दर्शकों के हाथ में है
Paritosh Tripathi ने किया Samay Raina का बचाव, बोले- क्या देखना है ये दर्शकों के हाथ में है
Embed widget