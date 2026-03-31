नालंदा के मघड़ा शीतला मंदिर में भगदड़ कैसे मची? इन दो महिलाओं ने बताई हकीकत

बिहार स्थित नालंदा के मघड़ा शीतला मंदिर में मंगलवार को भगदड़ मच गई. समाचार लिखे जाने तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार अब तक इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो चुकी है.

श्रद्धालुओं ने बताया कि वे आज माता के दर्शन करने के लिए पटना से आए थे. उन्होंने कहा कि मंदिर परिसर में अचानक भगदड़ मच गई और लोग एक-दूसरे पर गिरने लगे, जिससे अफरा-तफरी का माहौल बन गया. श्रद्धालुओं का आरोप है कि यह हादसा प्रशासनिक व्यवस्था में कमी की वजह से हुआ.

लोग लाइन में नहीं लगना चाहते और हादसा हो गया- प्रत्यक्षदर्शी

मंदिर पहुंची ममता ने कहा कि मैं पटना से आई हूं. हर मंगलवार को यहां मेला लगता है. लेकिन दर्शन नहीं हुआ. यह सब प्रशासन की कमी की वजह से हुआ है. मैंने सुना है कि पांच लोगों की मौत हुई है. सिरियस हैं और एंबुलेंस गई है.

Nalanda Sheetla Mandir Stampede: नालंदा के शीतला मंदिर में भगदड़, अब तक 8 की मौत, सामने आईं भयावह तस्वीरें

वहीं रीना राय ने कहा कि हम लोग मंदिर पहुंचे तो पता चला कि कुछ लोग बेहोश हो गए, कुछ जख्मी हैं और कुछ बेहोश हो गए हैं. भगदड़ इसलिए मची क्योंकि लोग लाइन में नहीं लगना चाहते हैं. हम पहले, हम पहले के चक्कर में ऐसा हुआ.

नालंदा में भगदड़ के बाद राहत और बचाव कार्य जारी

घटना की सूचना मिलते ही राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया तथा पांच एम्बुलेंस मौके पर पहुंचाई गईं. भगदड़ में कई श्रद्धालु बेहोश होकर गिर पड़े. मौके पर एसडीएम भी पहुंचकर हालात का जायजा ले रहे हैं.

अपडेट के मुताबिक इलाज के दौरान दो और महिलाओं की मौत हो गई है, जिसके बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर आठ हो गई है. स्थानीय लोग शवों की पहचान करने में जुटे हैं, जबकि घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. प्रशासन का कहना है कि घायलों की स्थिति को देखते हुए मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता.