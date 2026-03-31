नालंदा में बाजार से लौट रही महिला बनी निशाना, बदमाशों ने की बदसलूकी, आरोपियों की तलाश

बिहार के नालंदा से एक बेहद शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां एक विवाहित महिला के साथ गांव के दबंगों द्वारा छेड़खानी किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह घटना नूरसराय थाना क्षेत्र के एक गांव की बताई जा रही है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है.

बाजार से घर लौटते हुए, बदमाशों ने की जबरन छेड़खानी

मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित महिला 26 मार्च को बाजार से अपने घर लौट रही थी, इसी दौरान पहले से घात लगाए कुछ बदमाशों ने उसे अकेला पाकर पकड़ लिया और जबरन छेड़खानी करने लगे. महिला ने इसका विरोध किया, लेकिन आरोपियों ने उसकी एक नहीं सुनी. वहीं घटना के दौरान वहां कुछ स्थानीय लोग भी मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी महिला की मदद करने के बजाय तमाशबीन बने रहना ही उचित समझा. इतना ही नहीं कुछ लोगों ने इस शर्मनाक घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया जो अब चर्चा का विषय बना हुआ है,

वीडियो के आधार पर की जा रही अन्य आरोपियों की पहचान

बताया जा रहा है कि पीड़िता का पति दूसरे प्रदेश में रहकर मजदूरी करता है, जिसके कारण महिला गांव में अकेली रहती है. घटना के बाद से वह काफी डरी और सहमी हुई है, इस मामले में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं. स्थानीय स्तर पर यह चर्चा है कि पुलिस शुरू में मामले को दबाने की कोशिश कर रही थी.

हालांकि कैमरे पर पुलिस अधिकारी कुछ भी बोलने से बचते नजर आए. वहीं फोन पर जानकारी देते हुए डीएसपी संजय कुमार जायसवाल ने बताया कि छेड़खानी की घटना की पुष्टि हुई है और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद आरोपी अशोक यादव और मटरू महतो को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. डीएसपी ने यह भी कहा कि वायरल वीडियो के आधार पर अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है.