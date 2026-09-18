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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनालंदा में घर के अंदर पत्नी की गोली मारकर हत्या, पति गिरफ्तार; हथियार बरामद

नालंदा में घर के अंदर पत्नी की गोली मारकर हत्या, पति गिरफ्तार; हथियार बरामद

नालंदा के हरनौत में पति पर पत्नी कांति देवी की गोली मारकर हत्या का आरोप है. पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर हथियार बरामद किया है. मृतका की पांच बेटियां हैं.

Written By : अमृतेश कुमार, नालंदा |  Updated at : 18 Sep 2026 10:47 AM (IST)
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बिहार के नालंदा जिले के हरनौत थाना क्षेत्र के कोलावां गांव में शुक्रवार (18 सितंबर 2026) तड़के गोली चलने से सनसनी फैल गई. आरोप है कि एक शख्स ने अपनी 26 वर्षीय पत्नी कांति देवी की गोली मारकर हत्या कर दी. गोली लगने के बाद महिला की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद पुलिस ने आरोपी पति मन्नू कुमार उर्फ लड्डू को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने उसके पास से कथित तौर पर वारदात में इस्तेमाल हथियार भी बरामद किया है. मृतका की पांच बेटियां हैं.

जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार  की अहले सुबह कोलावां गांव में पहले घर के आसपास फायरिंग की आवाज सुनाई दी. बताया जा रहा है कि आवाज सुनकर कांति देवी उठीं और भागने की कोशिश की. इसी दौरान उन्हें गोली मार दी गई. गोली लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई. महिला को कितनी गोलियां लगीं, इसकी आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है.

यह भी पढ़ें- बिहार पुलिस का बड़ा फैसला, हर थाने में बच्चों के लिए खास कॉर्नर

मोटरसाइकिल खरीदने को लेकर विवाद का दावा

परिजनों के मुताबिक, पति मोटरसाइकिल खरीदने की जिद कर रहा था, जबकि कांति देवी का कहना था कि पहले घर बनाया जाए और उसके बाद बाइक खरीदी जाए. इसी मुद्दे को लेकर गुरुवार को दोनों के बीच विवाद हुआ था. परिजनों ने दावा किया कि रात में भी दोनों के बीच विवाद और मारपीट हुई थी. इसके बाद शुक्रवार सुबह महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई.

पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा

घटना की सूचना मिलते ही कल्याण बिगहा ओपी की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी घटना के बाद भाग रहा है. इसके बाद इलाके की घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने उसके पास से हथियार बरामद करने का भी दावा किया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए बिहारशरीफ सदर अस्पताल भेजा गया है.

FSL टीम ने घटनास्थल से जुटाए साक्ष्य

कल्याण बिगहा ओपी प्रभारी निशा भारती के अनुसार, महिला की गोली मारकर हत्या की सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची. परिवार के बयान के आधार पर आरोपी पति को गिरफ्तार किया गया है. घटनास्थल पर FSL की टीम जांच कर रही है. प्रारंभिक जांच में पति-पत्नी के बीच विवाद के बाद घटना होने की बात सामने आई है. पुलिस हत्या की वजह और पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है.

यह भी पढ़ें- नीतीश कुमार की अगुवाई में आज जदयू की बैठक, RJD के ऑफर पर होगी चर्चा?

Published at : 18 Sep 2026 10:47 AM (IST)
Tags :
Nalanda News BIHAR NEWS
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