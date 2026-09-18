बिहार पुलिस का बड़ा फैसला, हर थाने में बच्चों के लिए खास कॉर्नर

बिहार पुलिस ने बच्चों के लिए थानों में सुरक्षित और बाल-मित्र वातावरण तैयार करने की पहल शुरू की है. इसी के तहत राज्य के सभी थानों में चाइल्ड हेल्प डेस्क और चाइल्ड कॉर्नर स्थापित किए जाएंगे. पुलिस मुख्यालय ने इसके लिए 2 अक्टूबर, गांधी जयंती तक की समयसीमा तय की है. यह व्यवस्था कमजोर वर्ग, अपराध अनुसंधान विभाग की पहल के तहत बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 8(5) और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) के दिशा-निर्देशों के मुताबिक की जा रही है.

पुलिस मुख्यालय के निर्देश के अनुसार, चाइल्ड हेल्प डेस्क और चाइल्ड कॉर्नर थाना परिसर में ऐसे स्थान पर बनाए जाएंगे, जहां बच्चों और उनके अभिभावकों की आसानी से पहुंच हो. इन्हें थाना लॉकअप से पूरी तरह अलग रखा जाएगा. केंद्र का संचालन बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में होगा.

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हेल्प डेस्क पर मिलेंगे जरूरी संपर्क नंबर

चाइल्ड हेल्प डेस्क पर बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी का नाम, पदनाम और मोबाइल नंबर साफ तौर पर प्रदर्शित किया जाएगा. इसके साथ जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी का नाम और संपर्क नंबर भी उपलब्ध रहेगा. पुलिस ने निर्देश दिया है कि सभी नंबर सक्रिय रखे जाएं, ताकि जरूरत पड़ने पर बच्चे और अभिभावक तुरंत सहायता ले सकें.

बच्चियों के लिए महिला पुलिसकर्मी रहेंगी तैनात

बच्चों की शिकायतों और सहायता के अनुरोध पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी. शिकायतों का समयबद्ध निपटारा करने के साथ उनका रिकॉर्ड भी रखा जाएगा. बालिकाओं से जुड़ी समस्याओं और संवाद के लिए योग्य महिला पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की जाएगी. इससे बच्चों से संबंधित मामलों में संवेदनशील तरीके से पुलिसिंग सुनिश्चित करने पर जोर रहेगा.

2 अक्टूबर तक सभी थानों में व्यवस्था

इन केंद्रों के कामकाज की नियमित निगरानी की जाएगी. पुलिस उपाधीक्षक, विशेष अपराध-सह प्रभारी विशेष किशोर पुलिस इकाई और अन्य वरिष्ठ जिला पुलिस अधिकारी इनके कार्यों का पर्यवेक्षण करेंगे. बिहार पुलिस ने सभी जिलों को 2 अक्टूबर तक व्यवस्था पूरी करने और 5 अक्टूबर तक अनुपालन रिपोर्ट कमजोर वर्ग, अपराध अनुसंधान विभाग को भेजने का निर्देश दिया है.

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