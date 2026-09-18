गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार पुलिस का बड़ा फैसला, हर थाने में बच्चों के लिए खास कॉर्नर

बिहार पुलिस का बड़ा फैसला, हर थाने में बच्चों के लिए खास कॉर्नर

बिहार के सभी थानों में बच्चों के लिए चाइल्ड हेल्प डेस्क और चाइल्ड कॉर्नर बनाए जाएंगे. 2 अक्टूबर तक व्यवस्था पूरी करने और 5 अक्टूबर तक अनुपालन रिपोर्ट देने के निर्देश हैं.

Written By : आईएएनएस |  Updated at : 18 Sep 2026 09:58 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार पुलिस ने बच्चों के लिए थानों में सुरक्षित और बाल-मित्र वातावरण तैयार करने की पहल शुरू की है. इसी के तहत राज्य के सभी थानों में चाइल्ड हेल्प डेस्क और चाइल्ड कॉर्नर स्थापित किए जाएंगे. पुलिस मुख्यालय ने इसके लिए 2 अक्टूबर, गांधी जयंती तक की समयसीमा तय की है. यह व्यवस्था कमजोर वर्ग, अपराध अनुसंधान विभाग की पहल के तहत बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 8(5) और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) के दिशा-निर्देशों के मुताबिक की जा रही है.

पुलिस मुख्यालय के निर्देश के अनुसार, चाइल्ड हेल्प डेस्क और चाइल्ड कॉर्नर थाना परिसर में ऐसे स्थान पर बनाए जाएंगे, जहां बच्चों और उनके अभिभावकों की आसानी से पहुंच हो. इन्हें थाना लॉकअप से पूरी तरह अलग रखा जाएगा. केंद्र का संचालन बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में होगा.

यह भी पढ़ें- PM मोदी के जन्मदिन पर दीया जलाने पहुंचे CM सम्राट, CJP बोली- 'हद दर्जे…'

हेल्प डेस्क पर मिलेंगे जरूरी संपर्क नंबर

चाइल्ड हेल्प डेस्क पर बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी का नाम, पदनाम और मोबाइल नंबर साफ तौर पर प्रदर्शित किया जाएगा. इसके साथ जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी का नाम और संपर्क नंबर भी उपलब्ध रहेगा. पुलिस ने निर्देश दिया है कि सभी नंबर सक्रिय रखे जाएं, ताकि जरूरत पड़ने पर बच्चे और अभिभावक तुरंत सहायता ले सकें.

बच्चियों के लिए महिला पुलिसकर्मी रहेंगी तैनात

बच्चों की शिकायतों और सहायता के अनुरोध पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी. शिकायतों का समयबद्ध निपटारा करने के साथ उनका रिकॉर्ड भी रखा जाएगा. बालिकाओं से जुड़ी समस्याओं और संवाद के लिए योग्य महिला पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की जाएगी. इससे बच्चों से संबंधित मामलों में संवेदनशील तरीके से पुलिसिंग सुनिश्चित करने पर जोर रहेगा.

2 अक्टूबर तक सभी थानों में व्यवस्था

इन केंद्रों के कामकाज की नियमित निगरानी की जाएगी. पुलिस उपाधीक्षक, विशेष अपराध-सह प्रभारी विशेष किशोर पुलिस इकाई और अन्य वरिष्ठ जिला पुलिस अधिकारी इनके कार्यों का पर्यवेक्षण करेंगे. बिहार पुलिस ने सभी जिलों को 2 अक्टूबर तक व्यवस्था पूरी करने और 5 अक्टूबर तक अनुपालन रिपोर्ट कमजोर वर्ग, अपराध अनुसंधान विभाग को भेजने का निर्देश दिया है.

यह भी पढ़ें- PM मोदी का जलवा! मुस्लिम महिलाओं ने काटा केक, बोलीं- 'लंबे समय तक…'

Published at : 18 Sep 2026 09:58 AM (IST)
Tags :
Patna News BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
नीतीश कुमार की अगुवाई में आज जदयू की बैठक, RJD के ऑफर पर होगी चर्चा?
नीतीश कुमार की अगुवाई में आज जदयू की बैठक, RJD के ऑफर पर होगी चर्चा?
बिहार
PM मोदी के जन्मदिन पर दीया जलाने पहुंचे CM सम्राट, CJP बोली- 'हद दर्जे…'
PM मोदी के जन्मदिन पर दीया जलाने पहुंचे CM सम्राट, CJP बोली- 'हद दर्जे…'
बिहार
PM मोदी का जलवा! मुस्लिम महिलाओं ने काटा केक, बोलीं- 'लंबे समय तक…'
PM मोदी का जलवा! मुस्लिम महिलाओं ने काटा केक, बोलीं- 'लंबे समय तक…'
बिहार
PM मोदी के जन्मदिन पर भड़क गए तेजस्वी यादव, 'पहली बार हुआ है जब…'
PM मोदी के जन्मदिन पर भड़क गए तेजस्वी यादव, 'पहली बार हुआ है जब…'
Advertisement

वीडियोज

Bihar में एक 'मुर्दा' महिला 12 साल मिली जिंदा... लाश की मिस्ट्री से सनसनी।Sansani
Haryana के Sonipat में 6 महीने के मासूम पर झपटा खूंखार कुत्ता CCTV में कैद हुआ। Viral News
Chitra Tripathi: भारत पर ट्रंप का टैरिफ हथियार...कितना पड़ेगा असर? | Trump Tariff War Against India
Bharat Ki Baat: आम आदमी-VIP..दोनों सड़क के सताए.. यूपी के 'गड्ढों' का विकास कब ?। UP News।
Bharat Ki Baat : 'PDA रथ' से योगी को टक्कर! | UP Elections 2027 | CM Yogi | Akhilesh Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ढाका-लंदन की फ्लाइट में बवाल, यात्रियों के बीच चले लात-घूंसे - वीडियो
ढाका-लंदन की फ्लाइट में बवाल, यात्रियों के बीच चले लात-घूंसे - वीडियो
बिहार
नीतीश कुमार की अगुवाई में आज जदयू की बैठक, RJD के ऑफर पर होगी चर्चा?
नीतीश कुमार की अगुवाई में आज जदयू की बैठक, RJD के ऑफर पर होगी चर्चा?
विश्व
हूती से युद्ध के बीच सऊदी को F-35 बेचेगा अमेरिका, हुई 24.3 अरब डॉलर की महाडील
हूती से युद्ध के बीच सऊदी को F-35 बेचेगा अमेरिका, हुई 24.3 अरब डॉलर की महाडील
क्रिकेट
टीम इंडिया ने सबसे ज्यादा जीत का बनाया अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड
टीम इंडिया ने सबसे ज्यादा जीत का बनाया अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड
बॉलीवुड
ये हैं 2026 की 9 सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्में, जिन्हें देखकर दर्शकों ने पीटा माथा
ये हैं 2026 की सबसे खराब फिल्में, ओटीटी पर भी देखने की न करें गलती
विश्व
100% टैरिफ वाले बिल में ट्रंप का तगड़ा खेल! US खुद जंग लड़ रहे देश से खरीदेगा यूरेनियम
100% टैरिफ वाले बिल में ट्रंप का तगड़ा खेल! US खुद जंग लड़ रहे देश से खरीदेगा यूरेनियम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UPI Payment Charges पर मायावती सरकार के साथ या खिलाफ? BSP चीफ ने लिया स्टैंड
UPI Payment Charges पर मायावती सरकार के साथ या खिलाफ? BSP चीफ ने लिया स्टैंड
Home Tips
How To Make Cheese At Home: घर में कैसे बनाएं बाजार जैसा चीज़? इन सामान की पड़ेगी जरूरत
घर में कैसे बनाएं बाजार जैसा चीज़? इन सामान की पड़ेगी जरूरत
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget