महाराष्ट्र के नागपुर में हुए एक दर्दनाक कंपनी हादसे ने पश्चिम चंपारण जिले के चनपटिया प्रखंड को गहरे शोक में डुबो दिया है. रोजगार की उम्मीद लेकर घर से निकले लखौरा पंचायत के मिश्रौली गांव के दो युवा मजदूर अब कभी जिंदा अपने गांव नहीं लौट पाएंगे. हादसे में 18 वर्षीय बुलेट कुमार और 25 वर्षीय अरविंद कुमार की मौके पर ही मौत हो गई है.

जानकारी के अनुसार, दोनों युवक पिछले एक सप्ताह से नागपुर में एक सोलर प्लेट बनाने वाली फैक्ट्री में मजदूरी कर रहे थे. इसी दौरान फैक्ट्री परिसर में उबलते पानी से भरी एक बड़ी टंकी अचानक भरभराकर गिर गई. टंकी के नीचे छह मजदूर दब गए, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई.

पश्चिम चंपारण के निवासी थे दोनों मजदूर

जानकारी के अनुसार, मृतकों में दो मजदूर पश्चिम चंपारण के निवासी थे. बुलेट कुमार चनपटिया प्रखंड के लखौरा पंचायत निवासी इंद्रजीत शाह का 18 वर्षीय पुत्र था, जबकि अरविंद कुमार उसी गांव के मोहन ठाकुर का 25 वर्षीय पुत्र था. दोनों परिवारों के लिए यह खबर किसी वज्रपात से कम नहीं है. जैसे ही मौत की सूचना गांव पहुंची तो पूरे मिश्रौली गांव में मातम पसर गया.

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

बुलेट कुमार की मां का रो-रोकर बुरा हाल है. वह बार-बार बेसुध होकर बस एक ही सवाल पूछ रही हैं मेरा बुलेट कहां है और कब आएगा. यह सवाल हर सुनने वाले की आंखें नम कर देता है. अरविंद कुमार के घर में भी कोहराम मचा हुआ है. परिजन सदमे में हैं और गांव के लोग उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे हैं.

कानूनी प्रक्रिया के बाद गांव आएंगे शव

फिलहाल दोनों शवों का नागपुर में पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. कंपनी की ओर से कानूनी प्रक्रिया पूरी कर शवों को गांव भेजने की बात कही गई है. परिजन बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके लाल की अंतिम झलक उन्हें नसीब होगी.

यह हादसा एक बार फिर प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा और कामकाजी हालात पर गंभीर सवाल खड़े करता है. रोजी-रोटी की तलाश में घर से दूर गए ये युवा अब कफन में लिपटकर लौटेंगे यह सोच ही पूरे पश्चिम चंपारण को झकझोर देने वाली है.

ये भी पढ़िए- हिजाब विवाद: डॉक्टर नुसरत परवीन ने नहीं ज्वाइन की नौकरी, अब नीतीश सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला