हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: रोजी-रोटी की तलाश में गए थे नागपुर, दर्दनाक हादसे ने छीन पश्चिम चंपारण के दो लोगों की जिंदगी

बिहार: रोजी-रोटी की तलाश में गए थे नागपुर, दर्दनाक हादसे ने छीन पश्चिम चंपारण के दो लोगों की जिंदगी

Maharashtra News: नागपुर की सोलर फैक्ट्री में उबलते पानी की टंकी गिरने से पश्चिम चंपारण के दो प्रवासी मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई. इनकी मौत की खबर सुनकर पूरे गांव में कोहराम मचा हुआ है.

By : कैलाश यादव | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 21 Dec 2025 06:44 AM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र के नागपुर में हुए एक दर्दनाक कंपनी हादसे ने पश्चिम चंपारण जिले के चनपटिया प्रखंड को गहरे शोक में डुबो दिया है. रोजगार की उम्मीद लेकर घर से निकले लखौरा पंचायत के मिश्रौली गांव के दो युवा मजदूर अब कभी जिंदा अपने गांव नहीं लौट पाएंगे. हादसे में 18 वर्षीय बुलेट कुमार और 25 वर्षीय अरविंद कुमार की मौके पर ही मौत हो गई है.

जानकारी के अनुसार, दोनों युवक पिछले एक सप्ताह से नागपुर में एक सोलर प्लेट बनाने वाली फैक्ट्री में मजदूरी कर रहे थे. इसी दौरान फैक्ट्री परिसर में उबलते पानी से भरी एक बड़ी टंकी अचानक भरभराकर गिर गई. टंकी के नीचे छह मजदूर दब गए, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई.

पश्चिम चंपारण के निवासी थे दोनों मजदूर

जानकारी के अनुसार, मृतकों में दो मजदूर पश्चिम चंपारण के निवासी थे. बुलेट कुमार चनपटिया प्रखंड के लखौरा पंचायत निवासी इंद्रजीत शाह का 18 वर्षीय पुत्र था, जबकि अरविंद कुमार उसी गांव के मोहन ठाकुर का 25 वर्षीय पुत्र था. दोनों परिवारों के लिए यह खबर किसी वज्रपात से कम नहीं है. जैसे ही मौत की सूचना गांव पहुंची तो पूरे मिश्रौली गांव में मातम पसर गया.

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

बुलेट कुमार की मां का रो-रोकर बुरा हाल है. वह बार-बार बेसुध होकर बस एक ही सवाल पूछ रही हैं मेरा बुलेट कहां है और कब आएगा. यह सवाल हर सुनने वाले की आंखें नम कर देता है. अरविंद कुमार के घर में भी कोहराम मचा हुआ है. परिजन सदमे में हैं और गांव के लोग उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे हैं.

कानूनी प्रक्रिया के बाद गांव आएंगे शव

फिलहाल दोनों शवों का नागपुर में पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. कंपनी की ओर से कानूनी प्रक्रिया पूरी कर शवों को गांव भेजने की बात कही गई है. परिजन बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके लाल की अंतिम झलक उन्हें नसीब होगी.

यह हादसा एक बार फिर प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा और कामकाजी हालात पर गंभीर सवाल खड़े करता है. रोजी-रोटी की तलाश में घर से दूर गए ये युवा अब कफन में लिपटकर लौटेंगे यह सोच ही पूरे पश्चिम चंपारण को झकझोर देने वाली है.

ये भी पढ़िए- हिजाब विवाद: डॉक्टर नुसरत परवीन ने नहीं ज्वाइन की नौकरी, अब नीतीश सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला

Published at : 21 Dec 2025 06:44 AM (IST)
Tags :
Nagpur West Champaran Maharashtra News BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

गुजरात
अहमदाबाद: महिला को थप्पड़ मारने पर पुलिसकर्मी सस्पेंड, वायरल वीडियो से मचा बवाल
अहमदाबाद: महिला को थप्पड़ मारने पर पुलिसकर्मी सस्पेंड, वायरल वीडियो से मचा बवाल
इंडिया
ISRO ने गगनयान मिशन की ओर बढ़ाया एक और सफल कदम, ड्रोग पैराशूट का किया सफल परीक्षण
ISRO ने गगनयान मिशन की ओर बढ़ाया एक और सफल कदम, ड्रोग पैराशूट का किया सफल परीक्षण
बॉलीवुड
88 साल पहले रिलीज हुई थी पहली एनिमेशन फिल्म, 'मूर्खता' वाले कदम ने बदला इतिहास!
88 साल पहले रिलीज हुई थी पहली एनिमेशन फिल्म, 'मूर्खता' वाले कदम ने बदला इतिहास!
क्रिकेट
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ हुआ धोखा
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ धोखा
Advertisement

वीडियोज

'साइको किलर' मम्मी का ब्रेन टेस्ट !
रात में मिलने आई प्रेमिका की हत्या कर दी....4 बहनें गिरफ्तार..आरोपी मां-बाप फरार
शिवराज चौहान का एबीपी न्यूज पर सुपर धमाकेदार इंटरव्यू
कट्टरपंथ का भेष.. बांग्लादेश
750 बोरी मिलावटी भुना चना बरामद, स्वास्थ्य के लिए खतरा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
गुजरात
अहमदाबाद: महिला को थप्पड़ मारने पर पुलिसकर्मी सस्पेंड, वायरल वीडियो से मचा बवाल
अहमदाबाद: महिला को थप्पड़ मारने पर पुलिसकर्मी सस्पेंड, वायरल वीडियो से मचा बवाल
इंडिया
ISRO ने गगनयान मिशन की ओर बढ़ाया एक और सफल कदम, ड्रोग पैराशूट का किया सफल परीक्षण
ISRO ने गगनयान मिशन की ओर बढ़ाया एक और सफल कदम, ड्रोग पैराशूट का किया सफल परीक्षण
बॉलीवुड
88 साल पहले रिलीज हुई थी पहली एनिमेशन फिल्म, 'मूर्खता' वाले कदम ने बदला इतिहास!
88 साल पहले रिलीज हुई थी पहली एनिमेशन फिल्म, 'मूर्खता' वाले कदम ने बदला इतिहास!
क्रिकेट
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ हुआ धोखा
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ धोखा
विश्व
US ने सीरिया में चलाया ‘ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक’, IS के 70 ठिकानों पर किया बड़ा हमला
US ने सीरिया में चलाया ‘ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक’, IS के 70 ठिकानों पर किया बड़ा हमला
विश्व
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
ट्रेंडिंग
डेंगू का डर इतना कि मच्छर पकड़कर नगर निगम ऑफिस पहुंच गया युवक, अफसर भी रह गए हैरान- यूजर्स ने लिए मजे
डेंगू का डर इतना कि मच्छर पकड़कर नगर निगम ऑफिस पहुंच गया युवक, अफसर भी रह गए हैरान- यूजर्स ने लिए मजे
फूड
बिना तंदूर घर पर बनानी है नान या लिट्टी, इस हैक से अपने कुकर को ही बना लीजिए ओवन
बिना तंदूर घर पर बनानी है नान या लिट्टी, इस हैक से अपने कुकर को ही बना लीजिए ओवन
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Embed widget