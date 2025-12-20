हिजाब विवाद: डॉक्टर नुसरत परवीन ने नहीं ज्वाइन की नौकरी, अब नीतीश सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब हटाने की कोशिश का मामला पूरे देश में तूल पकड़ चुका है. इस बीच महिला डॉक्टर नुसरत परवीन ने नौकरी ज्वाइनिंग के लास्ट दिन पर भी नौकरी ज्वाइन नहीं की. इसी बीच राज्य स्वास्थ्य समिति ने बड़ा निर्णय लिया है. समिति द्वारा ज्वाइनिंग की तिथि बढ़ा दी गई है. ज्वाइनिंग की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 कर दी गई है. इस तारीख तक ज्वाइनिंग की जा सकती है.

शुक्रवार (19 दिसंबर) को करीबी लोगों से जानकारी मिली कि शनिवार (20 दिसंबर) को नुसरत परवीन अपने आवंटित अस्पताल पटना सदर के सबलपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जॉइन करेंगी. लेकिन शाम 6 बजे तक नुसरत ने ज्वाइन नहीं किया.

अस्पताल ज्वाइन करने वाली थी नुसरत परवीन

पूरे दिन सिविल सर्जन कार्यालय से लेकर पीएससी सबलपुर तक चर्चा चलते रही कि नुसरत परवीन शनिवार (20 दिसंबर) को आकर अपनी नौकरी ज्वाइन करेंगी. पूरे दिन पटना सिविल सर्जन डॉ. अविनाश कुमार अपने कार्यालय में बैठे रहे, लेकिन नुसरत ज्वाइन करने के लिए नहीं पहुंची. नुसरत परवीन ने आयुष चिकित्सक का नियुक्ति पत्र लिया था और शनिवार को उन्हें सबलपुर पीएचसी में ज्वाइन करना था.

महिला डॉक्टर ने अपनी तरफ से स्वास्थ्य विभाग को कोई सूचना नहीं दी है कि वह नौकरी ज्वाइन करेंगी या नहीं. आज क्यों नहीं आईं इसकी सूचना भी उनकी तरफ से नहीं दी गई है. इस अस्पताल में जिन डॉक्टरों की ज्वाइनिंग होनी थी उसकी जो सूची आई है उसमें नुसरत परवीन का भी नाम था. अन्य डॉक्टरों ने आज ज्वाइन कर लिया.

सिविल सर्जन अविनाश कुमार सिंह ने दी यह जानकारी

पटना सिविल सर्जन अविनाश कुमार सिंह करीब 2:00 बजे मीडिया से बात करते हुए बताया था कि आयुष डॉक्टर नुसरत परवीन ने 2 बजे तक जॉइन नहीं किया है. अगर वह यहां आती तो उनका डॉक्यूमेंट लेकर लेटर इश्यु करते, फिर वह अपना काम करती.

उन्होंने बताया कि वह शाम 6 बजे तक ज्वाइनिंग हो सकती है. अगर वह आज जॉइन नहीं करती है, तो फिर स्वास्थ्य विभाग पर निर्भर करेगा कि उनको दोबारा मौका दे या नहीं. परन्तु हमारे स्तर से शनिवार (20 दिसंबर) को लास्ट डेट है.

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर ने क्या बताया?

सबलपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा डॉ० विजय कुमार ने बताया है कि जो भी डॉक्टर यहां ज्वाइन करते हैं. उसके लिए सबसे पहले सिविल सर्जन के यहां ज्वाइन करना पड़ता है. वहां से लेटर बनाकर दिया जाता है और जो ज्वाइन करने वाले होते हैं, वह उस लेटर को लेकर यहां आते हैं. उसके बाद जॉइनिंग होती है.

शनिवार को आयुष चिकित्सक के ज्वाइन करने का लास्ट डेट था. पांच डॉक्टर सिविल सर्जन के यहाँ से लेटर लेकर इस अस्पताल में पहुंचे और ज्वाइन भी कर चुके हैं, लेकिन नुसरत परवीन शाम छह बजे तक न तो सिविल सर्जन कार्यालय पहुंची हैं और न ही सबलपुर PHC आई है.

नुसरत को सिविल सर्जन ऑफिस जाना था

बता दें की नुसरत परवीन को पहले ज्वाइन करने के लिए सिविल सर्जन कार्यालय जाना था. वहां से ज्वाइन करने वाले की मेडिकल जांच होती है उसके बाद जॉइनिंग लेटर बनाया जाता है. उस पर सिविल सर्जन का सिग्नेचर होने के बाद उस लेटर को लोग लेकर चिकित्सक अपने आवंटित स्वास्थ्य केंद्र पहुंचते हैं. पूरा दिन बीतने के बाद भी न तो नुसरत परवीन सिविल सर्जन कार्यालय पहुंची और न ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सबलपुर में आई.