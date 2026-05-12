बिहार: मुजफ्फरपुर आश्रय गृह से 10 बच्चे फरार, दीवार फांदकर भागे, नहीं मिला कोई सुराग

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक गंभीर घटना सामने आई है, जहां सोमवार (11 मई) तड़के करीब 1.00 बजे मुशरी थाना क्षेत्र के नारौली स्थित एक आश्रय गृह से लगभग 10 बच्चे संदिग्ध परिस्थितियों में फरार हो गए. इस घटना से जिला प्रशासन और पुलिस विभाग में दहशत फैल गई है.

सूचना मिलते ही उप-मंडल अधिकारी (पूर्व), तुषार कुमार, स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की. नारौली स्थित आश्रय गृह के निरीक्षण के दौरान एसडीओ (पूर्व) ने पाया कि 10 बच्चे लापता हैं.

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आश्रय गृह के कर्मचारियों से चल रही पूछताछ

प्रारंभिक जानकारी से पता चलता है कि सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद बच्चे देर रात या तो चारदीवारी फांदकर या किसी अन्य अज्ञात रास्ते से फरार हो गए. अब तक लापता बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला है, जिससे आश्रय गृह के कामकाज और सुरक्षा उपायों को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं.

मामले को गंभीरता से लेते हुए मुशारी पुलिस स्टेशन और जिला प्रशासन के अधिकारी घटनास्थल पर डेरा डाले हुए हैं. आश्रय गृह में रह रहे अन्य बच्चों और कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है ताकि पता चल सके कि बच्चे कैसे भागे. आश्रय गृह के अधीक्षक ने स्थानीय पुलिस स्टेशन में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है.

आश्रय गृह की सुरक्षा पर उठे सवाल

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) कान्तेश कुमार मिश्रा ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि लापता बच्चों का पता लगाने के लिए विशेष पुलिस दल गठित किए गए हैं. आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज की भी गहन जांच की जा रही है. उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी बच्चों को जल्द से जल्द सुरक्षित ढूंढने के प्रयास जारी हैं.

सरकारी आश्रय गृह से एक साथ 10 बच्चों का लापता होना एक बड़ी सुरक्षा चूक के रूप में देखा जा रहा है. इस घटना ने स्थानीय निवासियों में चिंता और आक्रोश पैदा कर दिया है. अधिकारी इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि क्या यह घटना आश्रय गृह प्रबंधन की लापरवाही के कारण हुई या इसमें किसी बाहरी समूह की संलिप्तता थी. फिलहाल, पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता लापता बच्चों का जल्द से जल्द पता लगाना है.

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