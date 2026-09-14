गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'बच्चों के पानी में भी कमीशन का खेल क्यों?' JDU नेता ने पूछे सवाल

'बच्चों के पानी में भी कमीशन का खेल क्यों?' JDU नेता ने पूछे सवाल

मुजफ्फरपुर के 66 स्कूलों में लगे RO पर JDU नेता अभिषेक झा ने सवाल उठाए हैं. उन्होंने करीब 50 लाख रुपये की लागत, गुणवत्ता और खरीद प्रक्रिया की स्वतंत्र वित्तीय-तकनीकी जांच की मांग की.

Written By : एबीपी बिहार डेस्क |  Updated at : 14 Sep 2026 06:23 PM (IST)
Preferred Sources

मुजफ्फरपुर के सरकारी विद्यालयों में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत लगाए गए 66 RO सेटों को लेकर सियासत तेज हो गई है. जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता और तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से NDA समर्थित प्रत्याशी अभिषेक झा ने योजना में खर्च हुई राशि और RO की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए स्वतंत्र वित्तीय एवं तकनीकी जांच की मांग की है. उन्होंने कहा कि यह मामला किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने का नहीं, बल्कि सार्वजनिक धन के इस्तेमाल की पारदर्शिता सुनिश्चित करने का है.

अभिषेक झा ने दावा किया कि उनके पास उपलब्ध दस्तावेजों के मुताबिक 66 सरकारी स्कूलों में 25 लीटर RO Commercial Purifier with Chiller लगाने के लिए करीब 50 लाख रुपये तक की राशि के तहत अनुशंसा की गई है. उनके मुताबिक इस हिसाब से प्रति RO औसतन करीब 75,758 रुपये बैठते हैं. उन्होंने सीतामढ़ी में इसी तरह के RO के लिए एक लाख रुपये तक खर्च होने का भी उल्लेख किया.

बिल, टेंडर और BOQ सार्वजनिक करने की मांग

जेडीयू नेता ने RO की तस्वीरों में दिखाई दे रही निर्माण गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि यदि एक RO पर 75 हजार से एक लाख रुपये खर्च हुए हैं तो उसकी गुणवत्ता भी उसी स्तर की होनी चाहिए. उन्होंने बिल, टेंडर, BOQ, सप्लाई ऑर्डर, भुगतान वाउचर और गुणवत्ता प्रमाण-पत्र सार्वजनिक करने की मांग की. स्थानीय बाजार में समान उपकरण की कम कीमत बताए जाने पर उन्होंने कहा कि वास्तविक खरीद मूल्य की पुष्टि आधिकारिक दस्तावेजों से होनी चाहिए.

बच्चों के पानी की गुणवत्ता जांचने की मांग

अभिषेक झा ने कहा कि सभी RO के पानी की मान्यता प्राप्त स्वतंत्र प्रयोगशाला से जांच कराई जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि यदि बच्चों को मिलने वाले पेयजल की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं है तो यह केवल वित्तीय अनियमितता का मामला नहीं रहेगा, बल्कि बच्चों के स्वास्थ्य से भी जुड़ा गंभीर विषय होगा.

‘आरोप नहीं, जांच की मांग कर रहे’

अभिषेक झा ने कहा कि वह बिना जांच किसी व्यक्ति को भ्रष्टाचारी घोषित नहीं कर रहे हैं. उन्होंने मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी में लगे RO की वित्तीय-तकनीकी जांच के साथ पूरे बिहार में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत लगाए गए RO की जांच की मांग की. उन्होंने कहा कि अगर सब कुछ नियम के मुताबिक हुआ है तो संबंधित दस्तावेज सार्वजनिक किए जाने चाहिए और गड़बड़ी मिलने पर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए.

Published at : 14 Sep 2026 06:21 PM (IST)
Tags :
Muzaffarpur News BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
तेजस्वी यादव का सवाल, 'गुजरात के लिए एयरफोर्स NDRF, बिहार के साथ भेदभाव क्यों'?
तेजस्वी यादव का सवाल, 'गुजरात के लिए एयरफोर्स NDRF, बिहार के साथ भेदभाव क्यों'?
बिहार
नीतीश कुमार के नाम पर JDU की नई पहचान! 18 सितंबर को होगा फैसला
नीतीश कुमार के नाम पर JDU की नई पहचान! 18 सितंबर को होगा फैसला
बिहार
'ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए' UCC पर JDU का बड़ा बयान, बढ़ेगी BJP की मुश्किल?
'ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए' UCC पर JDU का बड़ा बयान, बढ़ेगी BJP की मुश्किल?
बिहार
बिहार में लड़कियां बनीं तस्कर! AC-2 कोच से 15.8 किलो गांजा बरामद
बिहार में लड़कियां बनीं तस्कर! AC-2 कोच से 15.8 किलो गांजा बरामद
Advertisement

वीडियोज

Rajasthan Nikay Chunav Result: राजस्थान निकाय चुनाव में लहराया भगवा! | BJP | Congress | ABP News
Bollywood News: प्रमोशन का नया अंदाज! गणेश उत्सव के मौके पर शुरू हुआ फिल्म 'रामायण' का म्यूजिकल कैंपेन (14.09.26)
Yeh Fitoor Tera: Saumya के घर बुलावा और छा गया सन्नाटा! माँ के फैसले से सहम गई Saumya!
The Revolutionaries: Nikkhil Advani ने Bhuvan Bam, Rohit Saraf और Pratibha Ranta की Casting पर की बात
Salman Khan की Maatrubhumi को लेकर बड़ा Update, जल्द CBFC Clearance के बाद आएगी Release Date?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
TMC के 17 बागी सांसद BJP में होंगे शामिल, NCPI नेता का चौंकाने वाला बयान
TMC के 17 बागी सांसद BJP में होंगे शामिल, NCPI नेता का चौंकाने वाला बयान
महाराष्ट्र
दिशा सालियान केस: सुप्रिया सुले बोलीं, 'आश्चर्य होता है कि...'
दिशा सालियान केस: सुप्रिया सुले बोलीं, 'आश्चर्य होता है कि...'
बॉलीवुड
'मिर्जापुर द मूवी' 250 करोड़ कमाने के बाद भी इस तेलुगु फिल्म का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, जानें कलेक्शन
'मिर्जापुर द मूवी' 250 करोड़ कमाने के बाद भी इस तेलुगु फिल्म का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, जानें कलेक्शन
क्रिकेट
भारत का दौरा करेगी PAK टीम, चैंपियंस ट्रॉफी में मुकाबला; जारी हुआ शेड्यूल 
भारत का दौरा करेगी PAK टीम, चैंपियंस ट्रॉफी में मुकाबला; जारी हुआ शेड्यूल 
विश्व
'पहलगाम आतंकी हमले में नहीं पाक का हाथ', मलेशिया PM के बयान से झूमे बिलावल
'पहलगाम आतंकी हमले में नहीं पाक का हाथ', मलेशिया PM के बयान से झूमे बिलावल
इंडिया
'काजू की बोरी...', रणधीर जायसवाल के वायरल वीडियो पर केरल कांग्रेस का तंज
'काजू की बोरी...', रणधीर जायसवाल के वायरल वीडियो पर केरल कांग्रेस का तंज
ट्रेंडिंग
गुरुग्राम में महिला राइडर को कार सवार ने मारी टक्कर, किए गंदे इशारे- गुस्से में यूजर्स
गुरुग्राम में महिला राइडर को कार सवार ने मारी टक्कर, किए गंदे इशारे- गुस्से में यूजर्स
राजस्थान
Rajasthan Nikay Chunav Result Live: राजस्थान निकाय चुनाव नतीजों की तस्वीर साफ, इस पार्टी ने मारी बाजी
Live: राजस्थान निकाय चुनाव नतीजों की तस्वीर साफ, इस पार्टी ने मारी बाजी
ENT LIVE
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
ENT LIVE
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
ENT LIVE
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
ENT LIVE
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
ABP NEWS
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
Embed widget