पटना में दिन-दहाड़े हत्या! पत्नी और बच्चे के सामने हत्या अमन शुक्ला को गोलियों से भूना, जांच जारी
Aman Shukla Murder: पटना के विद्या पूरी पार्क के पास बाइक सवार अपराधियों ने अमन शुक्ला की पत्नी और बच्चे के सामने गोली मारकर हत्या कर दी. SIT मामले की जांच कर रही है.
बिहार में चुनाव हुए अभी कुछ ही महीने हुए हैं और अपराधियों में कानून को ले कर जरा भी खौफ नजर नहीं आ रहा है. 5 जनवरी देर शाम को ही राजधानी पटना गोलियों की आवाज से गूंज उठी. पटना के पत्रकार नगर थाना क्षेत्र में 5 जनवरी विद्या पूरी पार्क के पास बाइक सवार दो अपराधियों ने अमन शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी.
हैरान करने वाली बात यह है कि वारदात पत्नी और बच्चे के सामने हुई, जब अमन अपने बेटे को थेरपी के लिए डॉक्टर के पास ले जा रहा था. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े हो गए.
घटना का पूरा घटनाक्रम?
सोमवार शाम अमन शुक्ला पत्नी और बच्चों के साथ बाइक से निकले थे. विद्या पूरी पार्क के पास पहले से घात लगाए अपराधियों ने अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. अमन को तीन गोलियां लगीं और वह मौके पर ही लहूलुहान होकर गिर पड़े. घटना स्थल से तीन गोली के खोखे बरामद किए गए हैं और सड़क पर खून के धब्बे साफ नजर आ रहे हैं.
गोली चलने की आवाज से आसपास मौजूद लोग दहशत में आ गए. स्थानीय लोगों और पत्नी ने आनन फानन में अमन को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. अपराधी वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए.
ये है अमन शुक्ला का बैकग्राउंड?
पुलिस के मुताबिक अमन शुक्ला की पहले भी अपराधिक बैकग्राउंड रही है. साल 2020 में पटना के बेऊर थाना इलाके में बैंक लूट के मामले में वह आरोपी था और उसी साल उसकी गिरफ्तारी हुई थी. मई 2025 में जेल से बाहर आने के बाद वह एक सिक्योरिटी एजेंसी चला रहा था. फिलहाल पुलिस इस हत्या को पुरानी रंजिश और आपराधिक दुश्मनी से जोड़कर देख रही है. हालांकि हत्या के पीछे का स्पष्ट कारण अभी सामने नहीं आया है. पुलिस विभिन्न एंगल से मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की पहचान में जुटी हुई है.
SIT का गठन और लोगों में दहशत
इस सनसनीखेज हत्या की जांच के लिए SIT का गठन किया गया है. दो टीमें तकनीकी साक्ष्यों की जांच कर रही हैं, जबकि दो टीमें अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही हैं. पुलिस ने घटना स्थल से फुटेज और अन्य सुराग जुटाने की प्रक्रिया तेज कर दी है. घटना के बाद से इलाके के लोग डरे हुए हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि पार्क के पास खुलेआम गोलियां चलना बेहद डरावना है. शाम के समय यहां बच्चे और परिवार टहलने आते हैं, लेकिन इस वारदात के बाद लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL