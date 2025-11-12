मुंगेर जिले की तीन विधानसभा सीटों मुंगेर, जमालपुर और तारापुर पर हुए मतदान के बाद एबीपी बिहार एक्सपर्ट एग्जिट पोल 2025 में एनडीए को बढ़त मिलती दिख रही है. कुल 3 सीटों में से 2 पर एनडीए आगे है, जबकि महागठबंधन को कोई सीट नहीं मिलती दिख रही. वहीं एक सीट पर मुकाबला बेहद कड़ा और रोमांचक माना जा रहा है. वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि इस बार विकास कार्य, सरकारी योजनाएं और जातीय समीकरण तीनों ने चुनाव परिणामों को प्रभावित किया है.

एक्सपर्ट्स के मुताबिक मुंगेर जिले की तीनों सीटों पर एनडीए को स्पष्ट बढ़त मिलती दिख रही है. मुंगेर में भले ही मुकाबला करीबी हो, लेकिन विकास और सरकारी योजनाओं ने बीजेपी-जेडीयू गठबंधन को मजबूती दी है. महागठबंधन को इस बार मुंगेर की धरती पर बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है.

मुंगेर सीट पर बीजेपी और महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला

मुंगेर सीट पर मुकाबला बीजेपी और महागठबंधन के बीच सीधा बताया जा रहा है. वरिष्ठ पत्रकार राजेश कुमार मिश्रा के मुताबिक यहां जीत-हार का अंतर दो से तीन हजार वोटों के भीतर रहेगा, लेकिन एनडीए की जीत लगभग तय है. उनका मानना है कि केंद्र सरकार के विकास कार्यों ने बीजेपी को बढ़त दी है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन में बिहार पिछड़ा हुआ था, मगर अब केंद्र सरकार ने विकास को प्राथमिकता दी है.

पत्रकार रजनीश कुमार ने बताया कि बीजेपी के अंदर असंतोष था, लेकिन अंतिम समय में सब एकजुट होकर विकास के नाम पर वोट किया. जनसुराज के प्रत्याशी के एनडीए को समर्थन देने से बीजेपी को अतिरिक्त वोट मिले हैं. उन्होंने बताया कि महिला वोटरों ने इस बार निर्णायक भूमिका निभाई है, खासकर सरकारी योजनाओं और पेंशन बढ़ोतरी से प्रभावित होकर.

वहीं, वरिष्ठ पत्रकार राणा गौरी शंकर ने कहा कि शहर में वोटिंग प्रतिशत बढ़ने और मुस्लिम वोटरों की निष्क्रियता ने भी एनडीए को फायदा पहुंचाया. हालांकि, पत्रकार त्रिपुरारी मिश्रा ने दावा किया कि राजद की स्थिति मजबूत है, क्योंकि जनसुराज के बीजेपी में विलय से उसका कोर वोट राजद में शिफ्ट हुआ.

जमालपुर में महागठबंधन को जातीय समीकरणों में हुआ नुकसान

जमालपुर सीट पर जेडीयू की स्थिति मजबूत मानी जा रही है. पत्रकारों के अनुसार, महागठबंधन के प्रत्याशी को जातीय समीकरणों में नुकसान हुआ. वरिष्ठ पत्रकार रजनीश कुमार ने बताया कि यहां 80 प्रतिशत तक जेडीयू की जीत तय है. जनसुराज के प्रत्याशी ललन यादव ने महागठबंधन के वोट काटे. वरिष्ठ पत्रकार राणा गौरी शंकर के अनुसार पूर्व मंत्री सलेश कुमार यादव वोट नहीं जुटा सके.

स्वर्ण और अतिपिछड़ा वर्ग का वोट जेडीयू को गया. पत्रकार त्रिपुरारी मिश्रा ने कहा कि त्रिकोणीय मुकाबले के बावजूद महिला वोटरों की संख्या अधिक रही, जिन्होंने बड़ी संख्या में जेडीयू को वोट किया.

तारापुर सीट पर बीजेपी को मिल रही बढ़त

तारापुर सीट पर बीजेपी की स्थिति बेहद मजबूत बताई जा रही है. पत्रकार राजेश कुमार ने कहा कि उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के विकास कार्यों और जातीय समीकरणों के कारण बीजेपी की जीत तय है. पत्रकार रजनीश कुमार ने बताया कि सम्राट चौधरी को पिता शकुनी चौधरी की राजनीतिक विरासत और कुशवाहा समाज का समर्थन मिला है, जबकि राणा गौरी शंकर ने कहा कि विंद और बहुजन समाज पार्टी के बीजेपी में मिलने से सीट और मजबूत हो गई है.

त्रिपुरारी मिश्रा ने बताया कि सरकारी योजनाओं, महिलाओं की भागीदारी और बिजली-पेंशन बढ़ोतरी ने एनडीए की स्थिति और मजबूत कर दी है.

