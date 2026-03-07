Bihar: गिरफ्तार प्रेमी की रिहाई के लिए टावर पर चढ़ी लड़की, उतरवाने के लिए बॉयफ्रेंड को लेकर आई पुलिस
Bihar News: बिहार के गोपालगंज में एक लड़की ने अपने प्रेमी की गिरफ्तारी के विरोध में मोबाइल टावर पर चढ़कर उसकी रिहाई की मांग की, जिससे इलाके में हंगामा मच गया. जानें पूरा मामला क्या है.
Bihar Woman Climbs Mobile Tower: बिहार के गोपालगंज (Gopalganj) जिले में भोरे थाने के अंतर्गत बनकाटा गांव में एक अजीबोगरीब नाटकीय घटना घटी. अपने प्रेमी के गिरफ्तार होने के बाद, एक लड़की ने प्रेमी की रिहाई की मांग करते हुए मोबाइल टावर पर चढ़ गई. घटना ने इलाके में हंगामा मचा दिया है और आसपास भारी भीड़ जमा हो गई.
स्थानीय लोगों के अनुसार, लड़की के प्रेमी को पुलिस ने एक पुराने मामले में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी की खबर मिलते ही लड़की मानसिक रूप से टूट गई और उसने गांव के पास स्थित मोबाइल टावर पर चढ़कर उसने जनता के सामने घोषणा कर दी कि जब तक उसके प्रेमी को रिहा नहीं किया जाएगा, वह नीचे नहीं उतरेगी. यह नजारा किसी फिल्मी दृश्य से काम नहीं था, मानो क्लासिक फिल्म 'शोले' का वीरू हो. लड़की के इस कारनामे को देखने और रिकॉर्ड लरने के लिए आसपास के लोग जुटने लगे.
पुलिस और ग्रामीणों ने की उतारने की कोशिश
घटनास्थल पर मौजूद लोग लड़की को नीचे उतरने के लिए समझाने की कोशिश करने लगे. कई लोगों ने उसे शांत करने की कोशिश की, जबकि कुछ ने इस पूरी घटना को अपने मोबाइल में कैद करना शुरू कर दिया. देखते ही देखते यह खबर आग की तरह फैल गई. इसके बाद भोरे थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और लड़की को सुरक्षित उतारने की कई कोशिशें की, लेकिन वह अपनी मांग पर अड़ी रही.
प्रेमी को घटनास्थल पर लेकर आई पुलिस
कई घंटों की प्रयासों के बाद, पुलिस (Police) ने अब एक महत्वपूर्ण चाल चली. स्थिति को शांत करने और लड़की को मोबाइल टावर से उतारने के लिए पुलिस ने गिरफ्तार युवक को घटनास्थल पर लाकर लड़की के सामने पेश किया. इसके बावजूद युवती ने टावर से उतरने से इंकार कर दिया. पुलिस, परिवार और ग्रामीणों का मुख्य लक्ष्य इस समय केवल लड़की की सुरक्षा सुनिश्चित करना था.
