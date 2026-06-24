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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार के भरत तिवारी एनकाउंटर पर इस नेता के बयान से मची खलबली, 'जब से सम्राट चौधरी…'

बिहार के भरत तिवारी एनकाउंटर पर इस नेता के बयान से मची खलबली, 'जब से सम्राट चौधरी…'

Bharat Tiwari Encounter: विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के संस्थापक मुकेश सहनी ने कहा कि संविधान को कुचलकर ये सरकार बनी है. आने वाले समय में जनता इनका हिसाब लेगी.

Written By : अजीत कुमार, पटना, आईएएनएस |  Updated at : 24 Jun 2026 05:00 PM (IST)
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विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के संस्थापक मुकेश सहनी (Mukesh Sahani) ने भरत तिवारी एनकाउंटर (Bharat Tiwari) के मामले पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (CM Samrat Choudhary) पर हमला किया है. बुधवार (24 जून, 2026) को मीडिया से बातचीत में मुकेश सहनी ने कहा कि जब से सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सरकार बनी है, एनकाउंटर के मामले कुछ ज्यादा ही तूल पकड़ रहे हैं. ये सरासर गलत है. इस पर विशेष जांच होनी चाहिए. कमेटी बनाई जा चुकी है. 

'आने वाले समय में जनता हिसाब लेगी'

मुकेश सहनी ने कहा, "इससे पहले मुजफ्फरपुर में, निषाद परिवार से पप्पू का एनकाउंटर किया गया था, जो फर्जी थी... यदि उस समय सही से जांच होती, पुलिस पर सवाल खड़े होते तो आज आपको ये एनकाउंटर की घटना देखने को नहीं मिलती. आगामी समय में समाज को इसी तरह से जागरूक होने की आवश्यकता है... संविधान को कुचलकर ये सरकार बनी है. आने वाले समय में जनता इनका हिसाब लेगी."

यह भी पढ़ें- भरत तिवारी केस: रोहिणी का बड़ा सवाल- 'अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं की गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट?'

यह बिल्कुल ठीक नहीं: जेडीयू सांसद

भरत तिवारी केस पर जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने कहा है कि एनकाउंटर होना अच्छी बात नहीं है. यह बिल्कुल ठीक नहीं है. जब कोई पुलिस की शरण में आता है तो हिरासत में लिया जाता है, एनकाउंटर होना ठीक नहीं है. 

कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में सिर्फ विपक्ष ही नहीं, बल्कि सत्ता पक्ष वाले भी सरकार के खिलाफ हमलावर हैं. उन्होंने कहा कि कुछ लोगों का दावा है कि जब भरत तिवारी ने सरेंडर कर दिया तो एनकाउंटर क्यों किया गया? यह स्वाभाविक बात है कि भरत तिवारी का एनकाउंटर नहीं होना चाहिए था.

यह भी पढ़ें- 'जब सरेंडर कर दिया तो तुमने क्यों मारा', CM सम्राट की पुलिस को JDU ने लताड़ा!

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 24 Jun 2026 04:40 PM (IST)
Tags :
Mukesh Sahani Samrat Choudhary BIHAR NEWS Bharat Tiwari Encounter
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