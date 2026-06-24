बिहार के भरत तिवारी एनकाउंटर पर इस नेता के बयान से मची खलबली, 'जब से सम्राट चौधरी…'

विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के संस्थापक मुकेश सहनी (Mukesh Sahani) ने भरत तिवारी एनकाउंटर (Bharat Tiwari) के मामले पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (CM Samrat Choudhary) पर हमला किया है. बुधवार (24 जून, 2026) को मीडिया से बातचीत में मुकेश सहनी ने कहा कि जब से सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सरकार बनी है, एनकाउंटर के मामले कुछ ज्यादा ही तूल पकड़ रहे हैं. ये सरासर गलत है. इस पर विशेष जांच होनी चाहिए. कमेटी बनाई जा चुकी है.

'आने वाले समय में जनता हिसाब लेगी'

मुकेश सहनी ने कहा, "इससे पहले मुजफ्फरपुर में, निषाद परिवार से पप्पू का एनकाउंटर किया गया था, जो फर्जी थी... यदि उस समय सही से जांच होती, पुलिस पर सवाल खड़े होते तो आज आपको ये एनकाउंटर की घटना देखने को नहीं मिलती. आगामी समय में समाज को इसी तरह से जागरूक होने की आवश्यकता है... संविधान को कुचलकर ये सरकार बनी है. आने वाले समय में जनता इनका हिसाब लेगी."

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यह बिल्कुल ठीक नहीं: जेडीयू सांसद

भरत तिवारी केस पर जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने कहा है कि एनकाउंटर होना अच्छी बात नहीं है. यह बिल्कुल ठीक नहीं है. जब कोई पुलिस की शरण में आता है तो हिरासत में लिया जाता है, एनकाउंटर होना ठीक नहीं है.

कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में सिर्फ विपक्ष ही नहीं, बल्कि सत्ता पक्ष वाले भी सरकार के खिलाफ हमलावर हैं. उन्होंने कहा कि कुछ लोगों का दावा है कि जब भरत तिवारी ने सरेंडर कर दिया तो एनकाउंटर क्यों किया गया? यह स्वाभाविक बात है कि भरत तिवारी का एनकाउंटर नहीं होना चाहिए था.

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