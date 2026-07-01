हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारएक्शन मोड में निशांत कुमार, स्वास्थ्य केंद्रों पर लगेंगे CCTV कैमरे, पटना से होगी मॉनिटरिंग

एक्शन मोड में निशांत कुमार, स्वास्थ्य केंद्रों पर लगेंगे CCTV कैमरे, पटना से होगी मॉनिटरिंग

Nishant Kumar News: स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर CCTV कैमरे लगाने का ऐलान किया है. वहीं हाईवे पर 100 एंबुलेंस तैनात की जाएंगी.

Written By : परमानंद सिंह |  Updated at : 01 Jul 2026 04:13 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है. स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने कहा है कि राज्य के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर जल्द ही सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे. इन कैमरों की निगरानी सीधे पटना स्थित स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय से की जाएगी. अगर किसी डॉक्टर, नर्स या कर्मचारी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी.

स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद निशांत कुमार लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था की समीक्षा कर रहे हैं. हाल ही में पीएमसीएच के प्रिंसिपल को ड्यूटी से गायब रहने के आरोप में हटाकर उनका तबादला किया गया था. अब स्वास्थ्य केंद्रों की नियमित निगरानी के लिए सीसीटीवी व्यवस्था लागू करने की तैयारी शुरू कर दी गई है.

'नीतीश कुमार को बनाया जाए डिप्टी PM, बिहार के लोग यही चाहते हैं', RJD के बाद JDU की मांग

डॉक्टर और नर्स की समय पर मौजूदगी पर रहेगी नजर

स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से राज्य के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा हर जगह पर लगाने की व्यवस्था की जा रही है और इसे बहुत जल्द पूरा किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इन कैमरों की निगरानी सीधे पटना स्वास्थ्य विभाग से होगी. बड़े अधिकारी इन पर नजर रखेंगे और वह खुद भी इसकी मॉनिटरिंग करेंगे.

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में सबसे बड़ी समस्या डॉक्टर और नर्स का समय पर ड्यूटी पर नहीं पहुंचना है. कई जगहों से ऐसी शिकायतें मिलती हैं कि डॉक्टर और नर्स समय पर नहीं आते. इसलिए अब सीसीटीवी कैमरों के जरिए रोजाना निगरानी की जाएगी और जो भी लापरवाही करेगा, उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी. उन्होंने कहा कि विभाग की टीमें लगातार अलग-अलग जगहों का दौरा भी कर रही हैं और आगे भी करती रहेंगी.

दवाओं की उपलब्धता पर भी रहेगा फोकस

निशांत कुमार ने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य लोगों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराना है. मरीजों को सभी जरूरी चिकित्सीय सुविधाएं मिलें और डॉक्टर समय पर पहुंचकर इलाज करें, इस दिशा में लगातार काम किया जा रहा है.

उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने अब 504 तरह की दवाएं उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है. अभी तक 350 दवाएं उपलब्ध कराई जा रही थीं, जबकि अब 154 नई दवाएं और जोड़ी जाएंगी.

साथ ही उन्होंने कहा कि दवाओं की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा. अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि दवाओं की अचानक जांच की जाए ताकि उनका कंपोजिशन सही मिले.

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सभी अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं कि यदि किसी दवा का स्टॉक खत्म होने वाला हो तो इसकी तुरंत सूचना दी जाए, ताकि समय रहते दवा उपलब्ध कराई जा सके.

हाईवे पर तैनात होंगी 100 एंबुलेंस

उन्होंने कहा कि ट्रॉमा सेंटरों में एक्स-रे या अन्य जांच से जुड़ी मशीनें अगर खराब हैं तो इसकी सूचना तुरंत दी जाए ताकि उन्हें जल्द ठीक कराया जा सके.

उन्होंने कहा कि कई जगहों से शिकायत मिलती है कि एक्स-रे मशीन या लैब की मशीनें एक साल से अधिक समय से खराब पड़ी रहती हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होने दिया जाएगा और उन्हें तुरंत ठीक कराने के निर्देश दिए गए हैं.

'भरत तिवारी क्रिमिनल था, पाकिस्तान में हथियार...', भोजपुर एनकाउंटर पर BJP नेता का बड़ा बयान

इसके साथ ही निशांत कुमार ने कहा कि सड़क हादसों में समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण कई लोगों की जान चली जाती है. इसे देखते हुए पूरे बिहार के नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर 100 एंबुलेंस तैनात करने की व्यवस्था की जा रही है, ताकि दुर्घटना होने पर घायलों को जल्द अस्पताल पहुंचाया जा सके. उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में जल्द ही 11 लेवल-3 ट्रॉमा सेंटर और 5 लेवल-2 ट्रॉमा सेंटर भी बनाए जाएंगे.

और पढ़ें
Published at : 01 Jul 2026 04:08 PM (IST)
Tags :
Health Minister BIHAR NEWS NISHANT KUMAR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
एक्शन मोड में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, हर अस्पताल पर लगेंगे CCTV, पटना से होगी मॉनिटरिंग
एक्शन मोड में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, हर अस्पताल पर लगेंगे CCTV, पटना से होगी मॉनिटरिंग
बिहार
'नीतीश कुमार को बनाया जाए डिप्टी PM, बिहार के लोग यही चाहते हैं', RJD के बाद JDU की मांग
'नीतीश कुमार को बनाया जाए डिप्टी PM, बिहार के लोग यही चाहते हैं', RJD के बाद JDU की मांग
बिहार
'भरत तिवारी क्रिमिनल था, पाकिस्तान में हथियार...', भोजपुर एनकाउंटर पर BJP नेता का बड़ा बयान
'भरत तिवारी क्रिमिनल था, पाकिस्तान में हथियार...', भोजपुर एनकाउंटर पर BJP नेता का बड़ा बयान
बिहार
पटना मेट्रो का विस्तार आज से, मलाहीपकड़ी तक शुरू होगी सेवा, सीएम सम्राट चौधरी करेंगे लोकार्पण
पटना मेट्रो का विस्तार आज से, मलाहीपकड़ी तक शुरू होगी सेवा, सीएम सम्राट चौधरी करेंगे लोकार्पण
Advertisement

वीडियोज

Pati Brahmachari: 😱Suraj का खौफनाक रूप! टूटा दुखों का पहाड़, ऑफिसर की वर्दी छोड़ बना गुंडा! #sbs
Pak Af Drone Attack: अब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा! कितनी मचाई तबाही? ABPLIVE
Mahakumbh के दौरान भी हुई थी राम मंदिर में चोरी
देशभर में मानसून का तांडव, कई शहर जलमग्न
राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में बड़ा खुलासा, 27 मई को क्या हुआ था?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'PM मोदी के पास सुनहरा मौका, RSS भी...', भारत-पाकिस्तान बातचीत वाली चिट्ठी पर बोलीं महबूबा मुफ्ती
'PM मोदी के पास सुनहरा मौका, RSS भी...', भारत-पाकिस्तान बातचीत वाली चिट्ठी पर बोलीं महबूबा मुफ्ती
बिहार
'नीतीश कुमार को बनाया जाए डिप्टी PM, बिहार के लोग यही चाहते हैं', RJD के बाद JDU की मांग
'नीतीश कुमार को बनाया जाए डिप्टी PM, बिहार के लोग यही चाहते हैं', RJD के बाद JDU की मांग
दिल्ली NCR
अरविंद केजरीवाल का सवाल- ढाई साल में आज तक राम मंदिर क्यों नहीं गए गृह मंत्री अमित शाह?
अरविंद केजरीवाल का सवाल- ढाई साल में आज तक राम मंदिर क्यों नहीं गए गृह मंत्री अमित शाह?
क्रिकेट
एस श्रीसंत से हटा बैन, क्या अब होगी क्रिकेट में वापसी? जानें क्या है पूरा मामला
एस श्रीसंत से हटा बैन, क्या अब होगी क्रिकेट में वापसी? जानें क्या है पूरा मामला
इंडिया
सपा चीफ अखिलेश यादव के जन्मदिन पर राहुल गांधी ने दी बधाई, कहा- 'PDA की हिस्सेदारी से...'
सपा चीफ अखिलेश यादव के जन्मदिन पर राहुल गांधी ने दी बधाई, कहा- 'PDA की हिस्सेदारी से...'
बॉलीवुड
August Theatrical Release: सनी देओल मचाएंगे गदर, जुनूनी प्यार में डुबोएंगे इमरान हाशमी, बॉक्स ऑफिस पर आएगी सुनामी
अगस्त थिएटर रिलीज: सनी देओल मचाएंगे गदर, जुनूनी प्यार में डुबोएंगे इमरान हाशमी, बॉक्स ऑफिस पर आएगी सुनामी
इंडिया
भारत-पाकिस्तान खत्म करें टेंशन, खोलें एयरस्पेस... 100+ दिग्गजों ने PM मोदी और शहबाज शरीफ को लिखी चिट्ठी
भारत-PAK खत्म करें टेंशन, खोलें एयरस्पेस... 100+ दिग्गजों ने PM मोदी और शहबाज शरीफ को लिखी चिट्ठी
इंडिया
Venezuela Indian Sailor Death : वेनेजुएला में मारे गए भारतीय का इंडिया पहुंचा शव, दिल-दिमाग, गुर्दा, लिवर सब गायब, शॉक में है परिवार
वेनेजुएला में मारे गए भारतीय का इंडिया पहुंचा शव, दिल-दिमाग, गुर्दा, लिवर सब गायब, शॉक में है परिवार
ENT LIVE
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
ENT LIVE
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
ENT LIVE
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
ABP NEWS
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
ABP NEWS
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
Embed widget