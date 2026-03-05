बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय, कब होगा नई सरकार का गठन? बड़ा अपडेट

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय, कब होगा नई सरकार का गठन? बड़ा अपडेट

Bihar New CM: नीतीश कुमार के बाद अब बिहार में बीजेपी का सीएम बनना लगभग तय है. सूत्रों ने बताया कि नीतीश कुमार 10 अप्रैल तक सीएम पद पर बने रहेंगे, वो तुरंत पद से इस्तीफा नहीं देंगे.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 05 Mar 2026 05:11 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार में बीजेपी का सीएम बनना लगभग तय हो गया है. नई सरकार को लेकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच मंथन हुआ है. इस बीच सूत्रों ने बताया कि नीतीश कुमार तुरंत सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे. सूत्रों की मानें तो वो 10 अप्रैल तक सीएम पद पर बने रहेंगे. दरअसल नई सरकार का गठन 10 अप्रैल तक होगा क्योंकि राज्यसभा का टर्म 10 अप्रैल के बाद शुरू होगा. ऐसे में खबर है कि तभी नीतीश का इस्तीफा होगा और नई सरकार का गठन होगा.

नीतीश कुमार ने गुरुवार (05 मार्च) को अमित शाह की मौजूदगी में राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया. गृहमंत्री शाह ने कहा, ''नीतीश कुमार अब राष्ट्रीय राजनीति में एंट्री कर रहे हैं. 2005 से आज तक उनका कार्याकल बिहार के इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में लिखा जाएगा.'' 

नीतीश कुमार ने जंगलराज खत्म किया- अमित शाह

इतना ही नहीं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने जंगलराज खत्म किया. विकास को रफ्तार दी और सूबे का कायाकल्प करने में अहम भूमिका निभाई. इतने लंबे कार्यकाल में भी नीतीश कुमार पर एक दाग तक नहीं है.

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह क्या बोले?

नीतीश कुमार के राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा, "यह राज्यसभा जाने का नीतीश कुमार का निर्णय है. जो भी बिहार में सरकार बनेगी, वो उन्हीं के नेतृत्व में बनेगी."

बीजेपी ने मानसिक रूप से टॉर्चर किया- तेजस्वी यादव

नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर सूबे की सियासत गरमा गई है. उनकी दिल्ली वापसी पर बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है. आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का आरोप है कि बीजेपी ने मानसिक रूप से टॉर्चर किया. भविष्य के लिए सहानुभूति. वहीं कांग्रेस का दावा है बेटे निशांत को डिप्टी सीएम बनाने का लालच दिया गया है.

Published at : 05 Mar 2026 04:32 PM (IST)
Nitish Kumar BIHAR NEWS AMIT SHAH Rajya Sabha Election 2026
