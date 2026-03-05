चिराग पासवान की पहली प्रतिक्रिया, 'CM नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने का फैसला एक...'

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद प्रदेश की राजनीति उफान पर है. केंद्रीय मंत्री और एलजेपी (राम विलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नीतीश कुमार के कार्यों की तारीफ की है. उन्होंने दावा करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में बिहार ने विकास, सुशासन और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में नई पहचान बनाई है. चिराग ने नीतीश कुमार के राज्यसभा में जाने के फैसले को राज्यसभा में साहसिक और दूरदर्शी बताया.

'अनेक विकास परियोजनाओं को धरातल पर उतारा'

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''मुख्यमंत्री जी ने अपने लंबे राजनीतिक अनुभव और लगभग दो दशकों तक बिहार के सीएम के रूप में रहते हुए राज्य में अनेक विकास परियोजनाओं को धरातल पर उतारा. उनके नेतृत्व में बिहार ने विकास, सुशासन और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में नई पहचान बनाई.''

सीएम नीतीश ने हर क्षेत्र में विकास को नई दिशा दी- चिराग पासवान

उन्होंने आगे लिखा, ''चाहे महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो, अति पिछड़ों के सम्मान की बात हो या युवाओं के विकास की, मुख्यमंत्री जी ने हर क्षेत्र में विकास को एक नई दिशा और आयाम दिया. अब नीतीश कुमार जी ने राज्यसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व करने का फैसला लिया है, जो एक साहसिक और दूरदर्शी निर्णय है. उनके अनुभव, नेतृत्व और दूरदृष्टि का लाभ अब देश के उच्च सदन को भी. मैं उन्हें अपने और अपनी पार्टी की ओर से उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं.''

CM नीतीश की इच्छा का सम्मान हमारा कर्तव्य- अरुण भारती

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर, एलजेपी (राम विलास) सांसद अरुण भारती ने कहा, "मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारे नेता हैं लेकिन अगर उन्होंने अपनी इच्छा जताई की है, तो उसका भी सम्मान करना हमारा ही कर्तव्य है."

अमित शाह की मौजूदगी में दाखिल किया नामांकन

बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार (05 मार्च) को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में राज्यसभा के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया. वर्ष 2005 से रिकॉर्ड 10 बार मुख्यमंत्री रहे कुमार बिहार विधानसभा की सचिव ख्याति सिंह के कक्ष में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया. इस मौके पर अमित शाह के अलावा दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा और राज्य सरकार के कई अन्य मंत्री भी मौजूद थे.