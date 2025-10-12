मोतिहारी: सिकरहना नदी में हुए नाव हादसे में 14 लोग डूबे, 1 की मौत और 2 अब भी लापता

पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी सदर प्रखंड के लखौरा थाना क्षेत्र में शनिवार (11 अक्तूबर) शाम एक बड़ा हादसा हो गया. सिकरहना नदी में पशु चारा लेकर लौट रही एक नाव तेज हवा की चपेट में आकर पलट गई. इस दुर्घटना में 14 लोग नदी में डूब गए, जिनमें से 12 को ग्रामीणों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया. हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि दो लोग अब भी लापता हैं.

यह घटना लखौरा पंचायत के लखौरा पुरबारी टोला और ब्रह्म टोला की है. यहां के लोग पशुओं के लिए चारा (घास) लेने सिकरहना नदी के बांध पार गए थे. वापसी के दौरान अचानक आई तेज हवा के झोंके से नाव असंतुलित होकर पलट गई. नाव पर सवार सभी 14 लोग एक ही पंचायत के थे. ग्रामीणों ने तुरंत नदी में छलांग लगाकर 12 लोगों को बचा लिया, जबकि दो लोगों - मुकेश कुमार (25) और बाबूलाल सहनी (45) की तलाश अब भी जारी है.

नदी पार कर चारा लेने जा रहे थे लोग

घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से लखौरा चौक स्थित एक निजी अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने उनकी गंभीर हालत देखते हुए उन्हें मोतिहारी सदर अस्पताल रेफर कर दिया. इलाज के दौरान 47 वर्षीय कैलाश सहनी की मौत हो गई. अन्य 11 लोगों का इलाज जारी है. स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि पिछले एक सप्ताह से शिकरहना नदी का पानी उफान पर है, जिससे पूरे इलाके में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं. धान की फसल डूब चुकी है और पशुओं के लिए चारे की भारी कमी है. इसी कारण लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर चारा लेने जा रहे थे.

लापता लोगों की जांच में जुटी पुलिस

घटना की जानकारी मिलते ही लखौरा थाना प्रभारी प्रवीण कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया. उन्होंने बताया कि रविवार सुबह एनडीआरएफ की तीन टीमें भी मौके पर पहुंची हैं और लापता दो लोगों की तलाश जारी है. थाना प्रभारी ने बताया कि फिलहाल सभी घायलों का इलाज चल रहा है और मृतक कैलाश सहनी के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी सदर अस्पताल भेजा गया है. हादसे के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. ग्रामीण प्रशासन से नाव सुरक्षा और राहत कार्यों में तेजी की मांग कर रहे हैं.