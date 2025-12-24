बिहार: मोतिहारी में तो गजबे हो गया! जंगली खरगोश बताकर कुत्ते का मांस 1000 रुपये किलो बेचा

बिहार के मोतिहारी जिले से एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां जंगली खरगोश का मांस बताकर कुत्ते की मांस बेच दी गई. इसके बाद उस पैसे से कथित तौर पर महंगी शराब खरीदी गई. बिहार में शराबबंदी कानून के बाबजूद शराब के लिए पैसे जुटाने को लेकर कुते की हत्या कर शराबी व्यक्ति उसका मांस लेकर गांव पहुंचा और जंगली खरगोश बताकर एक हजार रुपये किलो के हिसाब से बेच डाला.

मांस खाने वाले लोगों को हुई उल्टी-दस्त की शिकायत

मांस बेचकर जो पैसा मिला उससे उसने महंगी शराब खरीदी. मांस खाने वाले लोगों को कुछ ही घंटों में उल्टी और दस्त के साथ पेट दर्द की शिकायत होने लगी.

अगले दिन शख्स ने खुद ही गांव को बताई अपनी करतूत

गजब तो तब हो गया जब अगले दिन मगरू सहनी ने अपनी घिनौनी करतूत गांव में घूम घूमकर बताई. उसने कहा कि हमने कुत्ते के मांस को जंगली खरगोश का मांस बताकर 1 हजार किलो बेच दिया और कई ग्रामीणों ने उसका मांस खाया है.

ग्रामीणों ने लगाई न्याय की गुहार

शराबी मगरू सहनी के बातों का खुलासा तब हुआ जब गांव में एक जगह पर कुत्ते का सिर मिला. इससे ग्रामीणों को पूरा विश्वास हो गया कि इस व्यक्ति ने कुत्ते का मांस ही खिलाया है. आक्रोशित ग्रामीणों ने मधुबन थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है.

आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

इस पूरे मामले पर गरहिया थानाध्यक्ष आदित्य कुमार ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है और इसकी गंभीरता से जांच की जा रही है. जांच के बाद केस दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है, जबकि गांव में गुस्सा और डर का माहौल बना हुआ है.

