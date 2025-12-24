हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: मोतिहारी में तो गजबे हो गया! जंगली खरगोश बताकर कुत्ते का मांस 1000 रुपये किलो बेचा

बिहार: मोतिहारी में तो गजबे हो गया! जंगली खरगोश बताकर कुत्ते का मांस 1000 रुपये किलो बेचा

Motihari News: आरोपी शख्स ने अगले दिन खुद की गांव में घूम घूमकर अपनी करतूत लोगों को बताई. पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है.

By : अरविंद कुमार, मोतिहारी | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 24 Dec 2025 04:43 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार के मोतिहारी जिले से एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां जंगली खरगोश का मांस बताकर कुत्ते की मांस बेच दी गई. इसके बाद उस पैसे से कथित तौर पर महंगी शराब खरीदी गई. बिहार में शराबबंदी कानून के बाबजूद शराब के लिए पैसे जुटाने को लेकर कुते की हत्या कर शराबी व्यक्ति उसका मांस लेकर गांव पहुंचा और जंगली खरगोश बताकर एक हजार रुपये किलो के हिसाब से बेच डाला.

मांस खाने वाले लोगों को हुई उल्टी-दस्त की शिकायत

मांस बेचकर जो पैसा मिला उससे उसने महंगी शराब खरीदी. मांस खाने वाले लोगों को कुछ ही घंटों में उल्टी और दस्त के साथ पेट दर्द की शिकायत होने लगी. 

अगले दिन शख्स ने खुद ही गांव को बताई अपनी करतूत

गजब तो तब हो गया जब अगले दिन मगरू सहनी ने अपनी घिनौनी करतूत गांव में घूम घूमकर बताई. उसने कहा कि हमने कुत्ते के मांस को जंगली खरगोश का मांस बताकर 1 हजार किलो बेच दिया और कई ग्रामीणों ने उसका मांस खाया है.

ग्रामीणों ने लगाई न्याय की गुहार

शराबी मगरू सहनी के बातों का खुलासा तब हुआ जब गांव में एक जगह पर कुत्ते का सिर मिला. इससे ग्रामीणों को पूरा विश्वास हो गया कि इस व्यक्ति ने कुत्ते का मांस ही खिलाया है. आक्रोशित ग्रामीणों ने मधुबन थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है.

आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

इस पूरे मामले पर गरहिया थानाध्यक्ष आदित्य कुमार ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है और इसकी गंभीरता से जांच की जा रही है. जांच के बाद केस दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है, जबकि गांव में गुस्सा और डर का माहौल बना हुआ है.

यह भी पढ़ें: नीतीश कुमार पर दबाव बना रही BJP? JDU का आया बड़ा बयान, 'मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने का…'

Published at : 24 Dec 2025 04:42 PM (IST)
Tags :
Motihari News BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दिल्ली मेट्रो का बढ़ेगा दायरा, मोदी कैबिनेट ने दी फेज 5A को मंजूरी, 12 हजार करोड़ रुपए होंगे खर्च
दिल्ली मेट्रो का बढ़ेगा दायरा, मोदी कैबिनेट ने दी फेज 5A को मंजूरी, 12 हजार करोड़ रुपए होंगे खर्च
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हरिद्वार में दिनदहाड़े फायरिंग से हड़कंप, पेशी पर जा रहे अपराधी पर बरसाईं गोलियां, 2 सिपाही भी घायल
हरिद्वार में दिनदहाड़े फायरिंग से हड़कंप, पेशी पर जा रहे अपराधी पर बरसाईं गोलियां, 2 सिपाही भी घायल
विश्व
'जिंदा तो हैं पर चलती-फिरती लाशें', बांग्लादेशी हिंदुओं को सता रहा मौत का खौफ, नाम बताने में भी लग रहा डर
'जिंदा तो हैं पर चलती-फिरती लाशें', बांग्लादेशी हिंदुओं को सता रहा मौत का खौफ, नाम बताने में भी लग रहा डर
क्रिकेट
बिहार बनाम अरुणाचल प्रदेश मैच में टूटे 6 बड़े रिकॉर्ड, वैभव सूर्यवंशी और सकीबुल गनी ने लगाया ऐतिहासिक शतक
बिहार बनाम अरुणाचल प्रदेश मैच में टूटे 6 बड़े रिकॉर्ड, वैभव सूर्यवंशी और सकीबुल गनी ने लगाया ऐतिहासिक शतक
Advertisement

वीडियोज

Kuldeep Sengar को किस आधार पर मिली Bail, पीड़ित परिवारों को ये कैसा न्याय ? Unnao Case
Isro Satellite Launch: रॉकेट LVM3-M6 लॉन्च, रच दिया इतिहास, इस मिशन से क्या मिलेगा फायदा ?
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Defence से PSU Banks तक: 2026 के लिए India का सबसे Strong Stock Story?| Paisa Live
India 2025: Economy, Markets और RBI – 7 बड़े Trends जो Investors को ज़रूर जानने चाहिए | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली मेट्रो का बढ़ेगा दायरा, मोदी कैबिनेट ने दी फेज 5A को मंजूरी, 12 हजार करोड़ रुपए होंगे खर्च
दिल्ली मेट्रो का बढ़ेगा दायरा, मोदी कैबिनेट ने दी फेज 5A को मंजूरी, 12 हजार करोड़ रुपए होंगे खर्च
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हरिद्वार में दिनदहाड़े फायरिंग से हड़कंप, पेशी पर जा रहे अपराधी पर बरसाईं गोलियां, 2 सिपाही भी घायल
हरिद्वार में दिनदहाड़े फायरिंग से हड़कंप, पेशी पर जा रहे अपराधी पर बरसाईं गोलियां, 2 सिपाही भी घायल
विश्व
'जिंदा तो हैं पर चलती-फिरती लाशें', बांग्लादेशी हिंदुओं को सता रहा मौत का खौफ, नाम बताने में भी लग रहा डर
'जिंदा तो हैं पर चलती-फिरती लाशें', बांग्लादेशी हिंदुओं को सता रहा मौत का खौफ, नाम बताने में भी लग रहा डर
क्रिकेट
बिहार बनाम अरुणाचल प्रदेश मैच में टूटे 6 बड़े रिकॉर्ड, वैभव सूर्यवंशी और सकीबुल गनी ने लगाया ऐतिहासिक शतक
बिहार बनाम अरुणाचल प्रदेश मैच में टूटे 6 बड़े रिकॉर्ड, वैभव सूर्यवंशी और सकीबुल गनी ने लगाया ऐतिहासिक शतक
टेलीविजन
'खुद 150 रुपये की साड़ी पहनती हैं और...', हिंदुस्तानी भाऊ ने जया बच्चन को खूब सुनाया
'खुद 150 रुपये की साड़ी पहनती हैं और...', हिंदुस्तानी भाऊ ने जया बच्चन को खूब सुनाया
ट्रैवल
रील्स बनाने के लिए दिल्ली का सबसे फेवरेट पॉइंट कौन-सा? होश उड़ा देगी हकीकत
रील्स बनाने के लिए दिल्ली का सबसे फेवरेट पॉइंट कौन-सा? होश उड़ा देगी हकीकत
जनरल नॉलेज
कोई कार कैसे होती है टैक्स फ्री, इससे कितनी कम हो जाती है गाड़ी की कीमत?
कोई कार कैसे होती है टैक्स फ्री, इससे कितनी कम हो जाती है गाड़ी की कीमत?
ट्रेंडिंग
Video: ये तो 2 ही बच्चों की मां... नवनीत राणा ने हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने की सलाह तो भड़के यूजर्स, लिए मजे
ये तो 2 ही बच्चों की मां... नवनीत राणा ने हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने की सलाह तो भड़के यूजर्स, लिए मजे
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget