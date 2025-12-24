हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
नीतीश कुमार पर दबाव बना रही BJP? JDU का आया बड़ा बयान, 'मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने का…'

नीतीश कुमार पर दबाव बना रही BJP? JDU का आया बड़ा बयान, 'मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने का…'

Bihar Politics: विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर जेडीयू नेता दिनेश चंद्र यादव ने दिल्ली में बयान दिया है. उन्होंने दावा किया है कि नीतीश कुमार अपने कार्यकाल को पूरा करेंगे.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 24 Dec 2025 04:12 PM (IST)
बिहार में भारी बहुमत के साथ एनडीए की सरकार है. इस बीच विपक्ष आए दिन तरह-तरह का दावा करते रहता है. दावा तो यहां तक हो रहा है कि बीजेपी नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाना चाहती है. अपना सीएम बनाना चाहती है. तमाम दावों के बीच जेडीयू के नेता दिनेश चंद्र यादव ने बड़ा बयान दिया है.

जेडीयू नेता दिनेश चंद्र यादव ने दिल्ली में बुधवार (24 दिसंबर, 2025) को आईएएनएस से कहा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं है. चर्चा तो आज कल इतनी मीडिया है कि रोक भी नहीं लगाई जा सकती है. जिसके मन में जो होता है वो चलाते रहता है.

'अपने कार्यकाल को पूरा करेंगे नीतीश कुमार'

जेडीयू नेता ने आगे कहा, "अभी इतने बहुमत से जो कुर्सी पर आया है उसको कौन हटा देगा? या क्यों छोड़ देगा लोग? नीतीश कुमार अपने कार्यकाल को पूरा करेंगे. दिल्ली आए थे तो अपने राज्य के हित के लिए… भारत सरकार का बजट आने वाला है… तो अपनी बात रखे होंगे कि हमको क्या चाहिए… तो उस पर प्रधानमंत्री विचार करेंगे. उसी हिसाब से राज्य को सरकार सहायता भी देगी… और देना भी चाहिए."

सोमवार की दिल्ली में मोदी और शाह से मिले थे नीतीश

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने बीते सोमवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी. पीएम आवास पर इस बातचीत को राजनीतिक और प्रशासनिक, दोनों लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है. तीनों नेता एक साथ प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे थे. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे. विधानसभा चुनाव में भारी जीत के बाद यह उनका पहला दिल्ली दौरा था. ऐसे में इस मुलाकात के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं. नीतीश कुमार दिल्ली से पटना लौट चुके हैं लेकिन इस मुलाकात को लेकर बयानबाजी जारी है.

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 9 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Published at : 24 Dec 2025 04:05 PM (IST)
Nitish Kumar BIHAR NEWS
