नीतीश कुमार पर दबाव बना रही BJP? JDU का आया बड़ा बयान, 'मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने का…'

बिहार में भारी बहुमत के साथ एनडीए की सरकार है. इस बीच विपक्ष आए दिन तरह-तरह का दावा करते रहता है. दावा तो यहां तक हो रहा है कि बीजेपी नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाना चाहती है. अपना सीएम बनाना चाहती है. तमाम दावों के बीच जेडीयू के नेता दिनेश चंद्र यादव ने बड़ा बयान दिया है.

जेडीयू नेता दिनेश चंद्र यादव ने दिल्ली में बुधवार (24 दिसंबर, 2025) को आईएएनएस से कहा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं है. चर्चा तो आज कल इतनी मीडिया है कि रोक भी नहीं लगाई जा सकती है. जिसके मन में जो होता है वो चलाते रहता है.

'अपने कार्यकाल को पूरा करेंगे नीतीश कुमार'

जेडीयू नेता ने आगे कहा, "अभी इतने बहुमत से जो कुर्सी पर आया है उसको कौन हटा देगा? या क्यों छोड़ देगा लोग? नीतीश कुमार अपने कार्यकाल को पूरा करेंगे. दिल्ली आए थे तो अपने राज्य के हित के लिए… भारत सरकार का बजट आने वाला है… तो अपनी बात रखे होंगे कि हमको क्या चाहिए… तो उस पर प्रधानमंत्री विचार करेंगे. उसी हिसाब से राज्य को सरकार सहायता भी देगी… और देना भी चाहिए."

Delhi: On Bihar CM Nitish Kumar’s meeting with the Prime Minister and Home Minister, JD(U) leader Dinesh Chandra Yadav says, "There is no question of his giving up his position. These days, with so much media coverage, it cannot be controlled, and people continue to express… pic.twitter.com/5edUP0VZdf — IANS (@ians_india) December 24, 2025

सोमवार की दिल्ली में मोदी और शाह से मिले थे नीतीश

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने बीते सोमवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी. पीएम आवास पर इस बातचीत को राजनीतिक और प्रशासनिक, दोनों लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है. तीनों नेता एक साथ प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे थे. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे. विधानसभा चुनाव में भारी जीत के बाद यह उनका पहला दिल्ली दौरा था. ऐसे में इस मुलाकात के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं. नीतीश कुमार दिल्ली से पटना लौट चुके हैं लेकिन इस मुलाकात को लेकर बयानबाजी जारी है.

