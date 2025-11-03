बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मोकामा में हुए जन सुराज पार्टी के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है. पुलिस ने इस मामले में जदयू उम्मीदवार अनंत सिंह सहित कुल 80 लोगों को गिरफ्तार किया है. पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) कार्तिकेय शर्मा ने रविवार (2 नवंबर) को बताया कि जांच जारी है और आगे और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं.

पुलिस के अनुसार, अनंत सिंह को उनके दो सहयोगियों मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम के साथ शनिवार और रविवार की दरमियानी रात गिरफ्तार किया गया. तीनों को रविवार को पटना की एक अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि इस हत्या कांड से जुड़े अब तक पांच प्राथमिकी दर्ज की गई हैं. उन्होंने कहा कि अब तक कुल 80 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है. मामले की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और हर एंगल की बारीकी से जांच की जा रही है.

दुलारचंद यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी मौत

घटना बीते गुरुवार की है, जब मोकामा क्षेत्र में जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के समर्थन में निकले दुलारचंद यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. शुरुआत में मौत के कारणों को लेकर भ्रम की स्थिति थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि यादव की मौत ‘कार्डियो-रेस्पिरेटरी फेल्योर’ के कारण हुई, जो हृदय और फेफड़ों पर किसी कठोर व कुंद वस्तु से लगी चोट के परिणामस्वरूप हुआ.

पुलिस हर पहलुओं पर घटना की कर रही जांच

एसएसपी शर्मा ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और शुरुआती जांच से यह साफ है कि यह मामला हत्या का है. घटना से जुड़े सभी लोगों की पहचान की जा रही है. किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा. पुलिस ने बताया कि चुनावी माहौल में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं. मोकामा समेत आसपास के सभी संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की 13 कंपनियां, विशेष कार्य बल (एसटीएफ) की दो यूनिट और पटना पुलिस की चार त्वरित प्रतिक्रिया दल (क्यूआरटी) तैनात की गई हैं.

पहले भी कई विवादों में घिरे हुए है अनंत सिंह

अनंत सिंह को पटना से लगभग 200 किलोमीटर दूर बाढ़ स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया गया. पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) विनय कुमार ने भी मामले की निगरानी शुरू कर दी है और वरिष्ठ अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. बता दें कि अनंत सिंह पहले भी कई विवादों में घिरे रहे हैं और उनका नाम कई आपराधिक मामलों में सामने आ चुका है. मोकामा की इस घटना ने बिहार की सियासत को हिला दिया है और चुनावी माहौल को और गर्मा दिया है.

