हिंदी न्यूज़राज्यबिहारJDU उम्मीदवार अनंत सिंह गिरफ्तार, दुलारचंद मर्डर केस में बड़ा एक्शन

JDU उम्मीदवार अनंत सिंह गिरफ्तार, दुलारचंद मर्डर केस में बड़ा एक्शन

Anant Singh Arrested: मोकामा हत्याकांड में आरोपी पूर्व विधायक अनंत सिंह को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया. दुलारचंद यादव की मौत के बाद हुई झड़प के मामले में यह कार्रवाई हुई.

By : शशांक कुमार, किशन कुमार | Edited By: जीवन प्रकाश | Updated at : 02 Nov 2025 03:02 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव के बीच पटना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मोकामा के दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में पूर्व विधायक और एनडीए प्रत्याशी अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. पटना एसएसपी के नेतृत्व में एक विशेष टीम ने शनिवार (1 नवंबर) को देर रात बाढ़ स्थित कारगिल मार्केट पहुंचकर अनंत सिंह को हिरासत में लिया. पुलिस टीम उन्हें बाढ़ से पटना लेकर आ रही है.

यह कार्रवाई उन सूचनाओं के बाद हुई, जिनमें कहा जा रहा था कि हत्याकांड में आरोपी बनाए जाने के बाद अनंत सिंह जल्द ही पुलिस के सामने सरेंडर कर सकते हैं. इसी इनपुट के आधार पर पटना एसएसपी की टीम ने उनके आवास पर दबिश दी और बाद में उन्हें कारगिल मार्केट से गिरफ्तार कर लिया.

पटना के SSP कार्तिकेय के. शर्मा ने बताया कि अनंत सिंह के साथ उनके दो समर्थक रंजीत, मणिकांत ठाकुर की गिरफ्तारी हुई है. इन लोगों ने सरेंडर नहीं किया है, उनकी गिरफ्तारी हुई है. तीनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा, इसके बाद रिमांड की मांग की जाएगी.

SSP ने कहा कि इस घटना में अन्य लोग भी शामिल हैं. उन लोगों को पकड़ने के लिए छापेमारी चल रही है. जल्द गिरफ्तारी होगी.

क्या है पूरा मामला?

यह घटनाक्रम गुरुवार को मोकामा में एनडीए प्रत्याशी अनंत सिंह और जनसुराज के उम्मीदवार के समर्थकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद शुरू हुआ. इस झड़प में जनसुराज समर्थक दुलारचंद यादव की मौत हो गई थी.

इस हत्याकांड ने तब एक नया मोड़ ले लिया, जब दुलारचंद यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई. शुरुआती रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि यादव की मौत गोली लगने से हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि मौत का कारण किसी वाहन से कुचला जाना था.

चुनाव के बीच गरमाई सियासत, CID कर रही जांच

बिहार में विधानसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच हुई इस हत्या ने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए बिहार पुलिस की सीआईडी (CID) टीम को जांच सौंप दी गई है. चुनाव आयोग ने भी इस हत्या को लेकर संज्ञान लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है.

गौरतलब है कि बिहार में दो चरणों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं. पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होना है, जबकि दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को संपन्न होगा. ऐन चुनाव से पहले इस हाई-प्रोफाइल गिरफ्तारी ने मोकामा समेत पूरे बिहार का सियासी पारा गरमा दिया है.

Published at : 02 Nov 2025 03:02 AM (IST)
Mokama News Anant Singh Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS Dular Chand Yadav
