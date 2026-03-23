Bihar News: आज जेल से बाहर आएंगे अनंत सिंह, समर्थकों का जमावड़ा, कल मोकामा में करेंगे रोडशो

मोकामा से जदयू विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह की रिहाई का काउंटडाउन अब खत्म हो गया है. सोमवार (23 मार्च) को अनंत सिंह पटना के बेऊर जेल से रिहा हो जाएंगे. दुलारचंद हत्याकांड में पटना हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है और दोपहर 2 बजे के बाद उनके बाहर आने की संभावना है. जेल से निकलकर वे सीधे अपने सरकारी आवास जाएंगे, जहां समर्थकों का जमावड़ा रहेगा.

वहीं अनंत सिंह की रिहाई को लेकर समर्थकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है. बेऊर जेल के बाहर और उनके आवास पर भव्य स्वागत की तैयारी की गई है, जहां बड़ी संख्या में समर्थक पहुंचेंगे. प्रशासन भी भीड़ को देखते हुए सतर्क है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.

मोकामा में रोडशो और पूजा का कार्यक्रम

रिहाई के बाद अनंत सिंह 24 मार्च को मोकामा के लिए रवाना होंगे. इस दौरान वे रोडशो करेंगे और बड़हिया महारानी स्थान मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे. रास्ते में कई जगह उनके समर्थक स्वागत करेंगे, जिससे पूरे इलाके में राजनीतिक माहौल गरमाने की संभावना है.

दुलारचंद हत्याकांड और गिरफ्तारी का पूरा घटनाक्रम

गौरतलब है कि पिछले साल 30 अक्टूबर को चुनाव प्रचार के दौरान दुलारचंद यादव की हत्या हुई थी. इसके बाद 1 नवंबर को पटना एसएसपी ने बाढ़ के लदमा स्थित विधायक आवास से अनंत सिंह को गिरफ्तार किया था और 2 नवंबर को उन्हें बेऊर जेल भेज दिया गया था. करीब चार महीने जेल में रहने के बाद अब उन्हें जमानत मिली है.

जमानत की शर्तें और कोर्ट की टिप्पणी

पटना हाईकोर्ट के जस्टिस रुद्र प्रकाश मिश्रा की एकलपीठ ने सुनवाई के बाद शर्तों के साथ जमानत दी है. कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगर अनंत सिंह गवाहों को प्रभावित करने या धमकाने की कोशिश करते हैं तो उनकी जमानत तुरंत रद्द हो सकती है. साथ ही, उन्हें हर सुनवाई में कोर्ट में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा.