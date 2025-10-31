हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारमोकामा हत्याकांड: 3 डॉक्टरों की टीम ने किया पोस्टमार्टम, गोली लगने से नहीं हुई मौत, बड़ी बातें

मोकामा हत्याकांड: 3 डॉक्टरों की टीम ने किया पोस्टमार्टम, गोली लगने से नहीं हुई मौत, बड़ी बातें

Dularchand Yadav Murder Case: तीन अलग-अलग FIR दर्ज की गई हैं. एक दुलारचंद के पोते की ओर से, दूसरा अनंत सिंह के समर्थक की ओर से और तीसरा पुलिस की ओर से मामला दर्ज किया गया है.

By : शशांक कुमार, आर्यन आनंद | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 31 Oct 2025 07:43 PM (IST)
Preferred Sources

मोकामा में दुलारचंद हत्याकांड में अब तक दो गिरफ्तारी हुई है. पटना एसपी ग्रामीण विक्रम सिहाग ने बताया कि आज (31 अक्टूबर) दिन में पोस्टमार्टम के बाद मृतक का अंतिम संस्कार किया गया. पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड के तीन डॉक्टरों द्वारा किया गया. पोस्टमार्टम करने वाली मेडिकल टीम में शामिल डॉ अजय कुमार ने अहम जानकारी दी. उन्होंने बताया कि दुलारचंद यादव को पैर में एंकल ज्वाइंट के पास गोली लगी है. पैर में लगी गोली आर पार हो गई है. लेकिन इस गोली से मौत नहीं हो सकती.  

पोस्टमार्टम से टीक पहले डेड बॉडी का एक्सरे- डॉक्टर

डॉ अजय कुमार ने कहा कि शरीर पर और भी जख्म के निशान पाए गए. उन्होंने कहा कि हमने पोस्टमार्टम से पहले डेड बॉडी का XRAY कराया. ज्यादातर जख्म छीलने जैसा पाया गया है. हम रिपोर्ट तैयार कर देंगे.

एसपी ग्रामीण विक्रम सिहाग ने बताया कि प्रथम FIR जो मृतक के पोते द्वारा किया गया है उसमें कुल 5 अभियुक्त बनाए गए हैं. दूसरी तरफ से जो आवेदन किया गया उसमें 6 अभियुक्त बनाए गए हैं. सिहाग ने कहा कि जो पुलिस की ओर से दर्ज किया गया मामला है उसमें अज्ञात लोगों को भी आरोपित बनाया गया है. उन्होंने कहा कि वीडियो जो हमें मिल रहे हैं उसके आधार पर जांच की जा रही है.

मोकामा हत्याकांड की बड़ी बातें

  • मोकामा की घटना पर केंद्रीय चुनाव आयोग ने स्थानीय प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है
  • 2 लोगों को गिरफ्तारी अब तक हुई है. ये दोनों घटनास्थल पर रोड़ेबाजी में शामिल पाए गए थे
  • दुलारचंद के परिजन अनंत सिंह पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं
  • अनंत सिंह ने आरजेडी नेता सूरजभान सिंह पर आरोप लगाया है
  • सूरजभान सिंह ने कहा कि जांच के बाद सबकुछ साफ हो जाएगा
  • अनंत सिंह और 5 समर्थकों पर हत्या का केस दर्ज हुआ. आवेदन में नीरज कुमार नाम के शख्स (परिवार के सदस्य) की ओर से लिखा गया है कि अनंत सिंह ने खुद गोली फायर की. गोली जांघ में लगी. उसके बाद समर्थकों ने लाठी डंडे से पीटा है और फिर समर्थकों ने उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा के मार दिया.
  • अनंत सिंह के समर्थक ने भी एफआईआर दर्ज कराई. इसमें जनसुराज के कैंडिडेट पीयूष प्रियदर्शी, लखन महतो, नीतीश महतो, ईश्वर महतो और अजय महतो को आरोपी बनाया गया.
  • सूरजभान सिंह ने कहा कि लोकतंत्र का हनन हुआ है. पूरा देश देख रहा है. इलेक्शन कमीशन से आग्रह है कि जांच हो. रिटायर्ड जज की इंक्वायरी बैठाई जाए. सच्चाई सामने आ जाएगी.

कौन थे दुलारचंद यादव?

दुलारचंद यादव की गिनती बाहुबली नेताओं में होती थी. एक जमाने में आरजेडी से जुड़े हुए थे. उन्हें लालू यादव का करीबी माना जाता था. 1990 में अनंत सिंह के भाई दिलीप सिंह के खिलाफ जेल से विधानसभा चुनाव लड़े और हार गये. टाल क्षेत्र में खासा वर्चस्व था. 2019 में उन्हें पटना ग्रामीण इलाके में पुलिस द्वारा कुख्यात गैंगस्टर बताकर गिरफ्तार किया गया था. दुलारचंद पूर्व के अपराधी रहे. उनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं. 

1991 में लोकसभा के मध्यावधि चुनाव के दौरान पंडारक स्थित एक मतदान केंद्र पर कांग्रेस नेता सीताराम सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस हत्याकांड में भी उन पर आरोप लगा था. 2022 के मोकामा उपचुनाव में उन्होंने बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी का समर्थन किया था. यादव समुदाय में मजबूत पकड़ मानी जाती थी. पिछले कुछ महीनों से मोकामा से जनसुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के लिए प्रचार कर रहे थे.

और पढ़ें
Published at : 31 Oct 2025 07:08 PM (IST)
Tags :
Anant Singh Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS Bihar Elections 2025 Mokama Dularchand Yadav
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'आजादी की लड़ाई में आर्य समाज को वो सम्मान नहीं मिला, जिसके वे हकदार थे', दिल्ली में बोले पीएम मोदी
'आजादी की लड़ाई में आर्य समाज को वो सम्मान नहीं मिला, जिसके वे हकदार थे', दिल्ली में बोले पीएम मोदी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यादवों पर टिप्पणी करोगे तो गोली मार दूंगा', BJP सांसद रवि किशन को जान से मारने की धमकी
'यादवों पर टिप्पणी करोगे तो गोली मार दूंगा', BJP सांसद रवि किशन को जान से मारने की धमकी
इंडिया
'जज साहब 5 साल 5 महीने से जेल में हूं...', दिल्ली दंगा मामले में जमानत के लिए खालिद, शरजील ने SC में दीं ये दलीलें
'जज साहब 5 साल 5 महीने से जेल में हूं...', दिल्ली दंगा मामले में जमानत के लिए खालिद, शरजील ने SC में दीं ये दलीलें
क्रिकेट
टी20 इंटरनेशनल में सबसे तूफानी स्ट्राइक रेट वाले बल्लेबाज, लिस्ट में अभिषेक शर्मा किस नंबर पर
टी20 इंटरनेशनल में सबसे तूफानी स्ट्राइक रेट वाले बल्लेबाज, लिस्ट में अभिषेक शर्मा किस नंबर पर
Advertisement

वीडियोज

Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने अपनी एक्टिंग और प्रोडक्शन से बिखेरी चमक, एक औसत कहानी को बना दिया खास.
Shehnaaz Gill Exclusive Interview | इक्क कुड़ी जर्नी, पंजाबी बैन स्ट्रगल सलमान खान और बिग बॉस 13
Shehnaaz Gill Interview | इक्क कुड़ी | वास्तविक जीवन का व्यक्तित्व चरित्र से कैसे अलग है?
Dularchand Case: बीच चुनाव Mokama में हत्याकांड, दुलारचंद के postmortem से सुलझेगी गुत्थी?
Idli Kadhai Review:: धनुष ने साबित किया कि वो अगले लेवल पर हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'आजादी की लड़ाई में आर्य समाज को वो सम्मान नहीं मिला, जिसके वे हकदार थे', दिल्ली में बोले पीएम मोदी
'आजादी की लड़ाई में आर्य समाज को वो सम्मान नहीं मिला, जिसके वे हकदार थे', दिल्ली में बोले पीएम मोदी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यादवों पर टिप्पणी करोगे तो गोली मार दूंगा', BJP सांसद रवि किशन को जान से मारने की धमकी
'यादवों पर टिप्पणी करोगे तो गोली मार दूंगा', BJP सांसद रवि किशन को जान से मारने की धमकी
इंडिया
'जज साहब 5 साल 5 महीने से जेल में हूं...', दिल्ली दंगा मामले में जमानत के लिए खालिद, शरजील ने SC में दीं ये दलीलें
'जज साहब 5 साल 5 महीने से जेल में हूं...', दिल्ली दंगा मामले में जमानत के लिए खालिद, शरजील ने SC में दीं ये दलीलें
क्रिकेट
टी20 इंटरनेशनल में सबसे तूफानी स्ट्राइक रेट वाले बल्लेबाज, लिस्ट में अभिषेक शर्मा किस नंबर पर
टी20 इंटरनेशनल में सबसे तूफानी स्ट्राइक रेट वाले बल्लेबाज, लिस्ट में अभिषेक शर्मा किस नंबर पर
बॉलीवुड
अरबाज की इस 'गर्लफ्रेंड' ने करीना के 'बॉयफ्रेंड' संग शादी कर इंडस्ट्री से बनाई दूरी, क्या आपको याद है 'तेरी जवानी बड़ी मस्त-मस्त है' वाली एक्ट्रेस?
अरबाज की 'गर्लफ्रेंड' ने करीना के 'बॉयफ्रेंड' संग शादी कर इंडस्ट्री से बनाई दूरी, क्या याद है?
राजस्थान
राजस्थान में आज से धर्मांतरण विरोधी कानून लागू, बुलडोजर की कार्रवाई समेत कई प्रावधान
राजस्थान में आज से धर्मांतरण विरोधी कानून लागू, बुलडोजर की कार्रवाई समेत कई प्रावधान
यूटिलिटी
घर में खड़ी है 20 साल पुरानी गाड़ी, क्या दिल्ली के बाहर करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन? बदल गया है नियम
घर में खड़ी है 20 साल पुरानी गाड़ी, क्या दिल्ली के बाहर करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन? बदल गया है नियम
ट्रेंडिंग
जंगल सफारी पर निकला था कपल तभी पीछे से गुर्राते हुए आ गया आदमखोर, 15 सेकेंड में निकल गई जान
जंगल सफारी पर निकला था कपल तभी पीछे से गुर्राते हुए आ गया आदमखोर, 15 सेकेंड में निकल गई जान
ENT LIVE
Shehnaaz Gill Interview:: बिग बॉस 13 के बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन में कितना बदलाव आया है?
Shehnaaz Gill Interview:: बिग बॉस 13 के बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन में कितना बदलाव आया है?
ENT LIVE
Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने एक औसत कहानी में जान डाल दी, एक मनोरंजक फिल्म
Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने एक औसत कहानी में जान डाल दी, एक मनोरंजक फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 13 पर शहनाज गिल | उस सीजन को क्या खास बनाता है? | सलमान खान
बिग बॉस 13 पर शहनाज गिल | उस सीजन को क्या खास बनाता है? | सलमान खान
ENT LIVE
Shehnaaz Gill Exclusive Interview| इक्क कुड़ी का सफ़र, पंजाबी बनने का संघर्ष, सलमान खान और बिग बॉस 13
Shehnaaz Gill Exclusive Interview| इक्क कुड़ी का सफ़र, पंजाबी बनने का संघर्ष, सलमान खान और बिग बॉस 13
ENT LIVE
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Embed widget