बिहार चुनाव के मतदान संपन्न होने के बाद अब सभी को चुनाव परिणामों का इंतजार है. ऐसे में शुक्रवार (14 नवंबर) यानी आज बिहार की हाई-प्रोफाइल सीट मोकामा पर सभी की निगाहें टिकी हुई है. इस सीट पर एनडीए की ओर से जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह चुनाव मैदान में हैं. दूसरी ओर आरजेडी उम्मीदवार वीणा देवी कड़ी टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है. वहीं जनसुराज पार्टी के पीयूष प्रियदर्शी भी ताल ठोक रहे हैं.

इस बार इस सीट पर दुलारचंद यादव की चुनावों की बीच हत्या होने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है. कई एग्जिट पोल्स के मुताबिक अनंत सिंह ही जीत रहे हैं, लेकिन कई रुझानों में उनकी हार दिखाई जा रही है. ऐसे में बेहद दिलचस्प सीट पर तस्वीर आज शाम तक साफ हो जाएगी.

हत्या के बीच जमकर हुआ पोलिंग

दुलारचंद यादव की हत्या के बीच इस सीट पर जमकर मतदान हुआ है. लगभग 64 फीसदी लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया है. ऐसे में देखना यह है कि यह मतदान किस पक्ष में जाता है. इस सीट पर पिछले 2020 के चुनावों में 53 फीसदी वोट अनंत सिंह को मिले थे. जिसमें अनंत सिंह आरजेडी के उम्मीदवार के तौर पर जीते थे.

इस बार इस सीट पर सस्पेंस बना हुआ है. दोनों ही गठबंधन की ओर से जीत का दावा किया जा रहा है. मोकामा परिणाम बेहद दिलचस्प होगा. इसमें अनंत सिंह हत्या के आरोपों के बाद भी सीट जीतने में कामयाब रहते हैं या दुलारचंद की हत्या की वजह से आरजेडी की वीणा देवी को जीत मिल सकती है.

साल 2020 के चुनावों में क्या था रिजल्ट?

इस बार के चुनावों में अनंत सिंह अभी जेडीयू में हैं और जेडीयू के टिकट पर ही यहां से चुनाव लड़ रहे हैं. गौर करने वाली बात ये हैं कि 2020 में अनंत सिंह ने आरजेडी से चुनाव लड़ा और जेडी (यू) के राजीव लोचन नारायण सिंह को मात दी. जीत के बाद हथियार के आपराधिक मामलें में कोर्ट ने अनंत सिंह को दोषी पाया और सजा सुनाई, जिस कारण उनको सीट से त्याग पत्र देना पड़ा.

इसके बाद उपचुनाव में अनंत सिंह ने मोकामा विधानसभा से अपनी पत्नी को चुनाव में उतारा और वो जीत भी गई. बता दें इस सीट पर पहले चरण यानि 6 नवंबर को मतदान हुआ है. मतदान से कुछ दिन पहले ही मोकामा के एक बड़े नेता दुलारचंद यादव की हत्या हुई.

अनंत सिंह पर लगा दुलारचंद यादव की हत्या का आरोप

इस हत्या का आरोप अनंत सिंह पर लगा और इस मामले में उनकी गिरफ्तारी भी हुई. जिस कारण से उनका चुनाव प्रचार करने जदयू के बड़े नेता और देश के केंद्रीय मंत्री, मुंगेर लोकसभा से सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ (लल्लन सिंह) ने उनके लिए प्रचार किया. आरजेडी और जन सुराज पार्टी ने बोला कि यह हत्या अनंत सिंह ने कराई है.

दुलारचंद यादव जनसुराज के प्रियदर्शी पीयूष के समर्थन में थे, इस वजह से मुकाबला त्रिकोणीय बना हुआ था. पहले चरण में मोकामा में 64 फीसदी वोटिंग हुई देखना यह है कि अब हत्या के आरोप आप के बाद और त्रिकोणीय मुकाबला होने की वजह से क्या यह सीट अनंत सिंह जीत पाते हैं कि नहीं, इसका जवाब जनता की अदालत में आज आ जाएगा.