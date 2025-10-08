बिहार: BJP नेताओं को चुनाव लड़ने के लिए फोन जाने शुरू, इस विधायक का 14 अक्टूबर को नामांकन

बिहार में बीजेपी नेताओं के पास फोन जाने शुरू हो गए हैं. सूत्रों के मुताबिक, फोन पर बीजेपी नेताओं को चुनाव लड़ने के लिए कहा जा रहा है. इसी कड़ी में बीजेपी कोटे के मंत्री और विधायक राजू सिंह 14 अक्टूबर को करेंगे नामांकन. अभी साहेबगंज से विधायक हैं. बिहार में एनडीए के घटक दलों के बीच अभी तक सीट बंटवारे का औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है. लेकिन बीजेपी ने फोन करना शुरू कर दिया है. एनडीए में बीजेपी के साथ जेडीयू, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी शामिल है.

बीजेपी के चुनाव समिति की हुई बैठक

इस बीच बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि पार्टी के चुनाव समिति की बैठक हुई. सभी लोग मौजूद थे और विस्तार से चर्चा हुई. सीट शेयरिंग पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए पूरी तरह एकजुट है और बातचीत कर रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा - सभी दल लगातार बीजेपी नेताओं से बातचीत कर रहे हैं.

जल्द ही अच्छी खबर मिलेगी- सम्राट चौधरी

इसके आगे उन्होंने कहा कि बातचीत बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में हो रही है और जल्द ही आप सभी को अच्छी खबर मिलेगी. गठबंधन की संरचना, सीटों की संख्या और अन्य चीजों के बारे में सभी को बताया जाएगा. बातचीत के बाद विस्तृत जानकारी दी जाएगी.

मंत्री हरि सहनी ने क्या कहा?

वहीं बिहार सरकार में मंत्री हरि सहनी ने कहा कि पूरा बिहार जानता है कि NDA मजबूत है और इसलिए बिहार मजबूत से विकास की गति पर आगे बढ़ रहा है. यहां(NDA में) कोई समस्या नहीं है. बिहार के विकास की गति ना रुके, इस विषय को ध्यान में रखकर NDA का कोई भी घटक दल बात करेंगे.

बता दें कि बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों पर दो चरणों में चुनाव होने हैं. पहले चरण का चुनाव 6 नवंबर और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा. नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे.