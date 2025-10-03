बिहार चुनाव से पहले सात आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है. पटना प्रमंडल के नए कमिश्नर अनिमेष कुमार पराशर बने हैं. इसके साथ ही वह बिहार राज्य निर्माण विकास निर्माण निगम (बुडको) के प्रबंध निदेशक (एमडी) के अतिरिक्त प्रभार में भी बने रहेंगे. सामान्य प्रशासन विभाग ने शुक्रवार देर शाम इसकी अधिसूचना जारी कर दी है.

डॉ चंद्रशेखर मुख्यमंत्री सचिवालय के सचिव बने

इससे पहले अनिमेष कुमार पराशर वह पटना नगर निगम के म्युनिसिपल कमिश्नर थे. वहीं, वर्तमान कमिश्नर डॉ चंद्रशेखर अब मुख्यमंत्री सचिवालय के सचिव होंगे. इसके साथ ही उन्हें आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव और बिहार राज्य पुल निर्माण निगम का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. यशपाल मीणा को पटना नगर निगम का नगर आयुक्त बनाया गया है. इससे पहले वह स्वास्थ्य विभाग में अपर सचिव थे.

कंवल तनुज योजना एवं विकास विभाग के सचिव नियुक्त

लघु जल संसाधन विभाग के सचिव कंवल तनुज को योजना एवं विकास विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है. बिहार राज्य योजना परिषद के संयुक्त सचिव डॉ. जितेंद्र प्रसाद गुप्ता को वित्त विभाग में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है. पदस्थापना की प्रतीक्षा कर रहे कृष्ण चंद्र गुप्ता को गृह विभाग में विशेष कार्य पदाधिकारी बनाया गया है. पदस्थापना की प्रतीक्षा कर रहे निशांत सिहरा को सामान्य प्रशासन विभाग में विशेष कार्य पदाधिकारी नियुक्त किया गया है.

खान एवं भूतत्व विभाग ने 37 जिलों में नए खान निरीक्षकों की तैनाती की है. विभाग ने पूर्व में तैनात खान निरीक्षकों को नए जिलों की जिम्मेदारी सौंपी है और उन्हें एक सप्ताह के भीतर अपनी नई तैनाती पर रिपोर्ट करने का निर्देश दिया है.

नवीन कुमार और प्रणव सुमन को गया में खान निरीक्षक नियुक्त किया गया है. सपना कुमारी को खगड़िया, चंदन कुमार आजाद को बेगूसराय, मोहम्मद अरमान को मुंगेर, चंदन कुमार को वैशाली, प्रकाश कुमार को बक्सर, सूर्यमणि भाई पटेल को जहानाबाद और मीनाक्षी गुप्ता और आदित्य राज को अरवल में खान निरीक्षक नियुक्त किया गया है.

ये भी पढे़ं: Nitish Cabinet Meeting: बिहार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा, दिवाली से पहले नीतीश सरकार का बड़ा फैसला