चुनाव के आदर्श आचार संहिता लगने के पहले नीतीश सरकार के कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हो गई. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक में कुल 129 प्रस्ताव पर लगी मुहर लगी है. कैबिनेट की यह बैठक चुनाव की अंतिम बैठक माना जा रहा है.

महंगाई भत्ता पहले 55% था जिसे बढ़ाकर 58%

चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने राज्य सरकार के कर्मियों को बड़ा तोहफा दिया. सरकारी कर्मियों के महंगाई भत्ता में तीन प्रतिशत की वृद्धि हुई. सप्तम वेतनमान की तहत वेतन उठाए जाने वाला कर्मियों की का महंगाई भत्ता पहले 55% था जिसे बढ़ाकर 58% कर दिया गया है. यह 1 जुलाई 2025 से प्रभाव में रहेगा . आजकैबिनेट में इसके मुहर लग गई है.

वहीं भागलपुर में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा निर्माण के लिए 931 कर भूमि अधिग्रहण करने के लिए 472 करोड़ 72 लाख रुपये तो सहरसा हवाई अड्डा के रनवे विस्तार के लिए अतिरिक्त करीब 12 एकड़ भूमि अधिग्रहण करने के लिए 147 करोड़ 76 लाख 56 हजार 180 रुपए की कैबिनेट में मंजूरी मिली है.

मोकामा बनेगा पर्यटक स्थल कैबिनेट से मंजूरी

पटना जिले के मोकामा शहर में सांस्कृतिक, धार्मिक एवं पर्यटकीय सुविधा को विकसित करने के लिए पथ निर्माण विभाग की 10 एकड़ 11 डिसमिस भूमि को पर्यटन विभाग को निशुल्क हस्तांतरित करने की स्वीकृति भी कैबिनेट में मिली है.