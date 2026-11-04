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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारCM सम्राट अपराध और क्राइम वाले बयान पर घिरे, मनोज झा और पप्पू यादव बरसे

CM सम्राट अपराध और क्राइम वाले बयान पर घिरे, मनोज झा और पप्पू यादव बरसे

बिहार में अपराध के मुद्दे पर मनोज झा और पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को घेरा है. दोनों ने पुलिस की कार्यशैली और राज्य की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 04 Nov 2026 05:23 PM (IST)
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बिहार में कानून-व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी विपक्ष के निशाने पर हैं. आरजेडी सांसद मनोज झा और पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने बुधवार (04 नवंबर, 2026) को अपराध के मुद्दे पर सरकार पर हमला बोला है.

दोनों नेताओं ने मुख्यमंत्री के उस बयान पर सवाल उठाए, जिसमें बिहार में अपराध और क्राइम के बीच अंतर की बात कही गई है. मनोज झा ने राज्य में लगातार हो रही घटनाओं का जिक्र किया, जबकि पप्पू यादव ने पुलिसकर्मियों की गोलीबारी पर सवाल उठाए.

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आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दावा कर रहे हैं कि बिहार में अपराध खत्म हो गया है. उनका कहना है कि बिहार में क्राइम हो सकता है, लेकिन अपराध नहीं. मनोज झा ने इस बयान पर तंज कसते हुए कहा कि शर्म आती है कि मुख्यमंत्री की व्यस्तता बिहार को इस स्थिति तक ले आई है.

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छह महीने में अपराध मुक्त दिन नहीं होने का दावा

मनोज झा ने कहा कि पिछले छह महीनों में शायद ही कोई ऐसा दिन रहा हो, जब बिहार में अपराध की कोई घटना नहीं हुई हो. उन्होंने राज्य की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सरकार से जवाब मांगा. उन्होंने कहा कि अपराध की लगातार सामने आ रही घटनाएं मुख्यमंत्री के दावों से अलग तस्वीर दिखाती हैं.

पप्पू यादव ने पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल

पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने भी मुख्यमंत्री के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के हिसाब से अपराध और क्राइम भले अलग-अलग हों, लेकिन बिहार के पुलिसकर्मी खुलेआम दोनों को अंजाम दे रहे हैं. उन्होंने पुलिसकर्मियों से जुड़ी गोलीबारी की घटनाओं का जिक्र किया.

पुलिसकर्मियों को उपदेश देने की कही बात

पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि कभी पुलिसकर्मी अपने सहयोगी के सिर में गोली मार देते हैं, तो कभी लोगों के घरों में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें ऐसे पुलिसकर्मियों को अपराध और क्राइम का उपदेश देना चाहिए. दोनों सांसदों के बयानों से बिहार में कानून-व्यवस्था को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 04 Nov 2026 05:23 PM (IST)
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