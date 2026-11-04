CM सम्राट अपराध और क्राइम वाले बयान पर घिरे, मनोज झा और पप्पू यादव बरसे

बिहार में कानून-व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी विपक्ष के निशाने पर हैं. आरजेडी सांसद मनोज झा और पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने बुधवार (04 नवंबर, 2026) को अपराध के मुद्दे पर सरकार पर हमला बोला है.

दोनों नेताओं ने मुख्यमंत्री के उस बयान पर सवाल उठाए, जिसमें बिहार में अपराध और क्राइम के बीच अंतर की बात कही गई है. मनोज झा ने राज्य में लगातार हो रही घटनाओं का जिक्र किया, जबकि पप्पू यादव ने पुलिसकर्मियों की गोलीबारी पर सवाल उठाए.

आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दावा कर रहे हैं कि बिहार में अपराध खत्म हो गया है. उनका कहना है कि बिहार में क्राइम हो सकता है, लेकिन अपराध नहीं. मनोज झा ने इस बयान पर तंज कसते हुए कहा कि शर्म आती है कि मुख्यमंत्री की व्यस्तता बिहार को इस स्थिति तक ले आई है.

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छह महीने में अपराध मुक्त दिन नहीं होने का दावा

मनोज झा ने कहा कि पिछले छह महीनों में शायद ही कोई ऐसा दिन रहा हो, जब बिहार में अपराध की कोई घटना नहीं हुई हो. उन्होंने राज्य की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सरकार से जवाब मांगा. उन्होंने कहा कि अपराध की लगातार सामने आ रही घटनाएं मुख्यमंत्री के दावों से अलग तस्वीर दिखाती हैं.

पप्पू यादव ने पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल

पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने भी मुख्यमंत्री के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के हिसाब से अपराध और क्राइम भले अलग-अलग हों, लेकिन बिहार के पुलिसकर्मी खुलेआम दोनों को अंजाम दे रहे हैं. उन्होंने पुलिसकर्मियों से जुड़ी गोलीबारी की घटनाओं का जिक्र किया.

अपराध और क्राइम मुख्यमंत्री जी के अनुसार भले अलग-अलग हो पर बिहार के पुलिस वाले खुलेआम अपराध और क्राइम अंजाम दे रहे हैं कभी अपने सहयोगी के सिर में गोली मार देते हैं फिर लोगों के घरों में घुस पुलिस वाले अंधाधुंध गोलियां बरसा जान लेते हैं CMसाहब उन्हें अपराध क्राइम का उपदेश दीजिए — Rajesh Ranjan Pappu Yadav (@pappuyadavjapl) November 4, 2026

पुलिसकर्मियों को उपदेश देने की कही बात

पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि कभी पुलिसकर्मी अपने सहयोगी के सिर में गोली मार देते हैं, तो कभी लोगों के घरों में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें ऐसे पुलिसकर्मियों को अपराध और क्राइम का उपदेश देना चाहिए. दोनों सांसदों के बयानों से बिहार में कानून-व्यवस्था को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है.

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