हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोCar Service Tips: कितने किलोमीटर चलाने के बाद करानी चाहिए गाड़ी की सर्विस? इन टिप्स के बारे में जानना जरूरी

Car Service Tips: कितने किलोमीटर चलाने के बाद करानी चाहिए गाड़ी की सर्विस? इन टिप्स के बारे में जानना जरूरी

Car Service Tips: अगर आप सही समय पर गाड़ी की सर्विस नहीं कराते हैं तो कार के इंजन, माइलेज और परफॉर्मेंस पर बुरा असर पड़ सकता है. आइए गाड़ी की सर्विस टिप्स के बारे में जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 15 Mar 2026 01:20 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

जब आप कोई नई कार खरीदते हैं तो ज्यादातर लोगों के मन में सवाल आता है कि गाड़ी की सर्विस कब करानी चाहिए? कुछ लोग मानते हैं कि 10 हजार किलोमीटर चलने के बाद सर्विस करानी चाहिए, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि एक साल पूरा होने पर सर्विस करवाना जरूरी है.

अगर आप सही समय पर गाड़ी की सर्विस नहीं कराते हैं तो कार के इंजन, माइलेज और परफॉर्मेंस पर बुरा असर पड़ सकता है. ऐसे में यह समझना जरूरी है कि कार की सर्विस का सही समय क्या है और इसे क्यों नजरअंदाज नहीं करना चाहिए? 

कब करानी चाहिए गाड़ी की सर्विस?

  • ऑटो एक्सपर्ट्स के मुताबिक, कार की सर्विस 10 हजार किलोमीटर या एक साल में जरूर करानी चाहिए. यानी इनमें से जो भी पहले पूरा हो जाए, उसी समय सर्विस करवा लेनी चाहिए.  अगर आपकी कार एक साल के अंदर 10,000 किलोमीटर से ज्यादा चल जाती है तो 10,000 किलोमीटर पर सर्विस कराना जरूरी हो जाता है. इसके अलावा अगर कार कम चली है और एक साल पूरा हो गया है तो भी सर्विस करवाना जरूरी होता है.
  • कुछ लोगों को लगता है कि अगर उनकी कार कम चली है तो सर्विस की जरूरत नहीं होती, लेकिन ऐसा सोचना सही नहीं है. समय के साथ इंजन ऑयल की क्वालिटी कम हो जाती है और फिल्टर, ब्रेक ऑयल और कूलेंट जैसी चीजें भी धीरे-धीरे असर खोने लगती हैं. इसलिए भले ही कार कम चली हो, लेकिन एक साल पूरा होने पर सर्विस जरूर करानी चाहिए.
  • कार सर्विस के दौरान कई जरूरी चीजों की जांच की जाती है. इसमें इंजन ऑयल बदलना, ऑयल और एयर फिल्टर चेक करना, ब्रेक सिस्टम की जांच, बैटरी की स्थिति देखना और टायर प्रेशर की जांच शामिल होती है.
  • अगर आप समय पर कार की सर्विस कराते हैं तो गाड़ी की परफॉर्मेंस बेहतर बनी रहती है और माइलेज भी अच्छा मिलता है. इसके साथ ही अचानक खराबी आने का खतरा कम हो जाता है और भविष्य में होने वाले महंगे रिपेयर से भी बचा जा सकता है. नियमित सर्विस से कार की उम्र भी बढ़ती है और ड्राइविंग का अनुभव बेहतर रहता है.

यह भी पढ़ें:-

कम बजट में स्पेस ही स्पेस, Tata Sierra से लेकर Kiger तक, 12 लाख से कम में आती हैं ये कारें 

 

 

Published at : 15 Mar 2026 01:20 PM (IST)
Tags :
Auto News Car Maintenance Car Service Tips Car Service Time
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Car Service Tips: कितने किलोमीटर चलाने के बाद करानी चाहिए गाड़ी की सर्विस? इन टिप्स के बारे में जानना जरूरी
कितने किलोमीटर चलाने के बाद करानी चाहिए गाड़ी की सर्विस? इन टिप्स के बारे में जानना जरूरी
ऑटो
कम बजट में स्पेस ही स्पेस, Tata Sierra से लेकर Kiger तक, 12 लाख से कम में आती हैं ये कारें
कम बजट में स्पेस ही स्पेस, Tata Sierra से लेकर Kiger तक, 12 लाख से कम में आती हैं ये कारें
ऑटो
Lok Adalat 2026: अगर घर पर भूल गए ये डॉक्यूमेंट तो नहीं निपटेंगे ट्रैफिक चालान, जानिए जरूरी डिटेल्स
अगर घर पर भूल गए ये डॉक्यूमेंट तो नहीं निपटेंगे ट्रैफिक चालान, जानिए जरूरी डिटेल्स
ऑटो
क्या वाकई 679 KM रेंज देती है पॉपुलर Mahindra XEV 9S? टेस्टिंग के दौरान सामने आई ये बातें
क्या वाकई 679 KM रेंज देती है पॉपुलर Mahindra XEV 9S? टेस्टिंग के दौरान सामने आई ये बातें
Advertisement

वीडियोज

Iran Israel War: IRGC की इजरायल को खुली धमकी..Netanyahu को मारने की खाई कसम! | Khamenei | Trump
Iran Israel War: ईरान की बरसती मिसाइलों का खौफनाक वीडियो..हैरान कर देगा! | Khamenei | Trump
Iran Israel War Update: ईरान-इजरायल के बीच भयंकर बमबारी..दहशत में खाड़ी | America | Trump | Mojtaba
Iran Israel War Update: ईरान-इजरायल और अमेरिका के बीच जंग तेज | America | Trump | Mojtaba
LPG Gas Crisis: बारूदी पहरे के बीच Shivalik-Nanda को कैसे मिली Hormuz से पास करने की एंट्री?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल, असम समेत 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान आज! 4 बजे EC की प्रेस कॉन्फ्रेंस
बंगाल, असम समेत 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान आज! 4 बजे EC की प्रेस कॉन्फ्रेंस
महाराष्ट्र
Maharashtra News: 'शायद बीजेपी के ऑफिस में...', 5 राज्यों में चुनाव के ऐलान से पहले संजय राउत का EC पर तंज
'शायद बीजेपी के ऑफिस में...', 5 राज्यों में चुनाव के ऐलान से पहले संजय राउत का EC पर तंज
विश्व
Donald Trump On Kharg Island: 'मैं खर्ग द्वीप पर कब्जा कर लूंगा', 38 साल पहले जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी थी चेतावनी
'मैं खर्ग द्वीप पर कब्जा कर लूंगा', 38 साल पहले जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी थी चेतावनी
क्रिकेट
बीच मैदान पर सलमान आगा के साथ हुआ 'खेल', तो रावलपिंडी पुलिस ने भी नहीं बक्शा; रन आउट पर मजेदार पोस्ट वायरल
बीच मैदान पर सलमान आगा के साथ हुआ 'खेल', तो रावलपिंडी पुलिस ने भी नहीं बक्शा
बॉलीवुड
प्रियंका चोपड़ा की मां मधु चोपड़ा ने चेहरे पर लगवाए बोटॉक्स के इंजेक्शन, शेयर किया वीडियो
प्रियंका चोपड़ा की मां मधु चोपड़ा ने चेहरे पर लगवाए बोटॉक्स के इंजेक्शन, शेयर किया वीडियो
विश्व
Donald Trump Statement: 'ईरान सीजफायर पर बातचीत के लिए तैयार, लेकिन...', मिडिल ईस्ट की शांति में कहां दिक्कत, ट्रंप ने बताया
'ईरान सीजफायर पर बातचीत के लिए तैयार, लेकिन...', मिडिल ईस्ट की शांति में कहां दिक्कत, ट्रंप ने बताया
यूटिलिटी
पंजाब में कैसे बनता है सेहत कार्ड, जानें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी?
पंजाब में कैसे बनता है सेहत कार्ड, जानें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी?
शिक्षा
कौन तैयार करता है यूपी SI परीक्षा का पेपर, जिसमें 'पंडित' पर पूछे गए सवाल पर हो गया बवाल?
कौन तैयार करता है यूपी SI परीक्षा का पेपर, जिसमें 'पंडित' पर पूछे गए सवाल पर हो गया बवाल?
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget