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Car Service Tips: कितने किलोमीटर चलाने के बाद करानी चाहिए गाड़ी की सर्विस? इन टिप्स के बारे में जानना जरूरी
Car Service Tips: अगर आप सही समय पर गाड़ी की सर्विस नहीं कराते हैं तो कार के इंजन, माइलेज और परफॉर्मेंस पर बुरा असर पड़ सकता है. आइए गाड़ी की सर्विस टिप्स के बारे में जानते हैं.
जब आप कोई नई कार खरीदते हैं तो ज्यादातर लोगों के मन में सवाल आता है कि गाड़ी की सर्विस कब करानी चाहिए? कुछ लोग मानते हैं कि 10 हजार किलोमीटर चलने के बाद सर्विस करानी चाहिए, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि एक साल पूरा होने पर सर्विस करवाना जरूरी है.
अगर आप सही समय पर गाड़ी की सर्विस नहीं कराते हैं तो कार के इंजन, माइलेज और परफॉर्मेंस पर बुरा असर पड़ सकता है. ऐसे में यह समझना जरूरी है कि कार की सर्विस का सही समय क्या है और इसे क्यों नजरअंदाज नहीं करना चाहिए?
कब करानी चाहिए गाड़ी की सर्विस?
- ऑटो एक्सपर्ट्स के मुताबिक, कार की सर्विस 10 हजार किलोमीटर या एक साल में जरूर करानी चाहिए. यानी इनमें से जो भी पहले पूरा हो जाए, उसी समय सर्विस करवा लेनी चाहिए. अगर आपकी कार एक साल के अंदर 10,000 किलोमीटर से ज्यादा चल जाती है तो 10,000 किलोमीटर पर सर्विस कराना जरूरी हो जाता है. इसके अलावा अगर कार कम चली है और एक साल पूरा हो गया है तो भी सर्विस करवाना जरूरी होता है.
- कुछ लोगों को लगता है कि अगर उनकी कार कम चली है तो सर्विस की जरूरत नहीं होती, लेकिन ऐसा सोचना सही नहीं है. समय के साथ इंजन ऑयल की क्वालिटी कम हो जाती है और फिल्टर, ब्रेक ऑयल और कूलेंट जैसी चीजें भी धीरे-धीरे असर खोने लगती हैं. इसलिए भले ही कार कम चली हो, लेकिन एक साल पूरा होने पर सर्विस जरूर करानी चाहिए.
- कार सर्विस के दौरान कई जरूरी चीजों की जांच की जाती है. इसमें इंजन ऑयल बदलना, ऑयल और एयर फिल्टर चेक करना, ब्रेक सिस्टम की जांच, बैटरी की स्थिति देखना और टायर प्रेशर की जांच शामिल होती है.
- अगर आप समय पर कार की सर्विस कराते हैं तो गाड़ी की परफॉर्मेंस बेहतर बनी रहती है और माइलेज भी अच्छा मिलता है. इसके साथ ही अचानक खराबी आने का खतरा कम हो जाता है और भविष्य में होने वाले महंगे रिपेयर से भी बचा जा सकता है. नियमित सर्विस से कार की उम्र भी बढ़ती है और ड्राइविंग का अनुभव बेहतर रहता है.
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Source: IOCL