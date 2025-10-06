बिहार में और 21 लाख महिलाओं को मिले 10-10 हजार, रोजगार के लिए CM नीतीश ने किया फुल सपोर्ट

बिहार में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरा जोर लगा दिया है. 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' के तहत आज (सोमवार) सीएम नीतीश कुमार ने 21 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये की राशि भेजी. इससे पहले 26 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश ने इस योजना के तहत 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार की राशि भेजी थी. वहीं 3 अक्टूबर को सीएम नीतीश कुमार ने 25 लाख महिलाओं के खाते में यह राशि भेजी थी.

इसके बाद आज (सोमवार) और 21 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये भेजे गए. इस तरह बिहार में कुल एक करोड़ 21 लाख महिलाओं को रोजगार करने के लिए 10-10 हजार रुपये भेज दिए गए हैं. रोजगार चलने पर आगे इसमें दो लाख रुपये तक की और सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है. कई महिलाएं इसके तहत रोजगार कर रही हैं और घर चला रही हैं.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया धन्यवाद

सोमवार (06 अक्टूबर, 2025) को आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा भी थे. राशि हस्तांतरित होने के बाद बांका जिला की जीविका दीदी ने अपना अनुभव साझा किया. बांका की ललिता सिंह ने सीएम नीतीश कुमार को भैया कह कर संबोधित किया. उन्होंने बताया कि किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उन्हें मिला है. उन्होंने सीएम नीतीश को धन्यवाद दिया.

उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा हर एक योजना का लाभ उनके परिवार को मिला है. उनकी दो बेटियां हैं जिन्हें पोशाक साइकिल और मैट्रिक-इंटर पास करने के बाद प्रोत्साहन राशि मिली है. उनकी सास को सामाजिक पेंशन की राशि जो 400 से 1100 हुई है, इसका लाभ मिला है. इस तरह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ी अन्य महिलाओं ने भी अपनी बात रखी.

