हिजाब विवाद पर BJP विधायक मैथिली ठाकुर की प्रतिक्रिया, 'जो लोग फोन पर ये वीडियो...'

बिहार के सीएम नीतीश कुमार का वीडियो सामने आने के बाद राजनीति का पारा चढ़ा हुआ है. हिजाब खींचने के बाद नीतीश कुमार निशाने पर हैं. इस पर अब बीजेपी की विधायक और जानी मानी लोक गायिका मैथिली ठाकुर की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा कि खुद मुख्यमंत्री ही बोलेंगे तो ज्यादा सटीक जानकारी होगी.

मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहूंगी- मैथिली ठाकुर

हिजाब विवाद पर प्रतिक्रिया पूछे जाने पर मैथिली ठाकुर ने कहा, "माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर खुद से जो बोलेंगे वो ज्यादा सटीक जानकारी होगी. जो लोग फोन पर ये वीडियो देखते हैं, जो जैसा सोचता है वो वैसा समझता है. इसलिए मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहूंगी."

अलीनगर का नाम बदलने के सवाल पर क्या बोलीं?

अलीनगर का नाम बदलने के सवाल पर उन्होंने कहा, "हर एक काम धीरे धीरे चलते जा रहा है. मैं ये चाहता हूं कि सीता नगर नाम के साथ वो जगह भी सीता नगर जैसी लगे. इसलिए जो विकास के प्रगति पर जो हम चले हैं और ये जो मेरी नई जर्नी है, नाम के अनुरूप वो सार्थक हो सके इसलिए मेरा ध्यान दोनों तरफ है. हर एक काम को एक-एक करके पूरा करना है."

विधायक बनने के एक महीने पूरे होने पर उन्होंने कहा, "बहुत अच्छा लग रहा है. महिला और बाल विकास समिति की मैं मेंबर बन चुकी हूं. दायित्व है, धीरे-धीरे बढ़ रहा है, समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है."

मैथिली ठाकुर ने आगे कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान लोगों की जो समस्याएं हमने सुनीं उसका निवारण हम सात निश्चय के तहत करने वाले हैं. ये हम सभी लोगों के लिए अच्छी बात है कि लोगों की समस्याओं पर तुरंत काम किया जा रहा है. उन्होंने कहा, "मैं एक विधायक के रूप में इस बात का खास ध्यान रखूंगी कि सभी चीजें लागू हों."