हिंदी न्यूज़राज्यबिहारहिजाब विवाद में बड़ा अपडेट, नुसरत परवीन ने नौकरी को लेकर किया ये फैसला, प्रिंसिपल ने दी जानकारी

हिजाब विवाद में बड़ा अपडेट, नुसरत परवीन ने नौकरी को लेकर किया ये फैसला, प्रिंसिपल ने दी जानकारी

Nusrat Parveen News: 15 दिसंबर को नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने नुसरत परवीन के चेहरे का हिजाब खींच दिया था.

By : शशांक कुमार | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 19 Dec 2025 03:53 PM (IST)
पटना के कदमकुआं इलाके में राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल के प्रिंसिपल महफजुर रहमान ने abp न्यूज़ से फोन पर कहा कि नुसरत परवीन कॉलेज अभी आ रही हैं और वह नौकरी ज्वाइन करेंगी. पहले ये खबरें आई थीं कि नुसरत ने विवाद के बाद नौकरी नहीं करने का फैसला किया है. 15 दिसंबर को नियुक्ति पत्र बांटने के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने नुसरत के चेहरे का हिजाब खींच दिया था. इसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और नीतीश कुमार निशाने पर आ गए.

दुनिया फालतू में पागल हो रही है- प्रिंसिपल

प्रिंसिपल महफजुर रहमान ने कहा, "लड़की अभी पटना में है. नौकरी ज्वाइन करेंगी, विवाद खत्म हो गया है. वो सभी लोग खुश हैं. कल पटना सदर अस्पताल ज्वाइन करेंगी. जिसके साथ हुआ है वह खुश है लेकिन दुनिया फालतू में पागल हो रही है."

नुसरत न डरी हुई हैं, न परिवार नाराज है- प्रिंसिपल

प्रिंसिपल ने कहा, "उनकी मित्र बिलकिस परवीन से मेरी बात हुई है. उसने मुझे यह जानकारी दी है. नुसरत परवीन के परिवार से भी बात मेरी हुई है. मैं उनके संपर्क में हूं. उन लोगों ने भी मुझे सूचना दी है. नुसरत बिल्कुल घबरायी हुई नहीं हैं, न डरी हुई हैं, न परिवार नाराज है."

नीतीश कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज

विपक्षी दलों ने नेताओं ने जहां एक तरफ नीतीश कुमार से मांफी मांगने की मांग की वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष ने सीएम का बचाव किया. जेडीयू ने कहा कि नीतीश कुमार ने पितातुल्य भावना के तहत ऐसा किया. बिहार के सीएम के खिलाफ अलग-अलग जगहों पर शिकायत भी दर्ज कराई गई. धार्मिक नेताओं ने भी बिहार के सीएम की आलोचना की. जम्मू कश्मीर के पीडीपी की नेता इल्तिजा मुफ्ती ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग करते हुए एक फॉर्मल शिकायत दर्ज कराई.

नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने कहा कि एक घटना के आधार पर नीतीश कुमार के चरित्र का मूल्यांकन किया जा रहा है, यह गलत है. मुस्लिम समाज के विकास और मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सीएम नीतीश ने काम किया है.

पटना में ऐपवा ने किया प्रदर्शन

माले की महिला विंग अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला संगठन (ऐपवा) ने पटना में धरना प्रदर्शन किया. ऐपवा ने कहा कि अगर सीएम माफी नहीं मांगेंगे तो उन पर कार्रवाई के लिए हम लोग कोर्ट का रुख करेंगे.

जयपुर में बुर्का पहनने वाली मुस्लिम महिलाओं ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेते हुए उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सीएम ने हिजाब खींचा था वह पूरी तरह से गलत था. इस्लाम में हिजाब को जरूरी बताया गया है.

Published at : 19 Dec 2025 03:16 PM (IST)
NITISH KUMAR BIHAR NEWS
