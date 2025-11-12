हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव एग्जिट पोल 2025

(Source:  ABPLIVE पत्रकारों का Exit Poll)
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारMadhubani Experts Exit Poll: मधुबनी में NDA और महागठबंधन की भिड़ंत, हर सीट पर होगा रोमांचक मुकाबला! चौंका रहे सर्वे

Madhubani Experts Exit Poll: मधुबनी में NDA और महागठबंधन की भिड़ंत, हर सीट पर होगा रोमांचक मुकाबला! चौंका रहे सर्वे

Bihar Madhubani Exit Poll: मधुबनी एग्जिट पोल 2025 में एनडीए 6 और महागठबंधन 2 सीटों पर आगे चल रही है. कई सीटों पर कांटे की टक्कर, महिलाओं का रुझान एनडीए के पक्ष में है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 12 Nov 2025 05:48 PM (IST)
Preferred Sources

मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के 10 सीटों के लिए एबीपी बिहार के एग्जिट पोल में एनडीए को 6 सीटों पर बढ़त दिख रही है, जबकि महागठबंधन केवल 2 सीटों पर आगे है. दो सीटों पर कड़ा मुकाबला बना हुआ है. पार्टीवार स्थिति देखें तो बीजेपी और जेडीयू को तीन-तीन सीटों पर बढ़त मिली है, जबकि आरजेडी और कांग्रेस को एक-एक सीट का लाभ दिख रहा है.

वरिष्ठ पत्रकार चन्द्र शेखर आजाद के अनुसार हरलाखी सीट पर एनडीए के जेडीयू उम्मीदवार सुधांशु शेखर अपनी सौम्य छवि और क्षेत्र में वोटर बिखराव के चलते जीत सकते हैं. यहां महिलाओं का एनडीए के योजनाओं के प्रति रुझान भी अधिक देखने को मिला.

बेनोपट्टी सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार नलिनी रंजन को बढ़त

बेनोपट्टी सीट पर वरिष्ठ पत्रकार श्याम मिश्रा ने महागठबंधन के कांग्रेस उम्मीदवार नलिनी रंजन को बढ़त बताया. ब्राह्मण समाज के उम्मीदवार विनोद नारायण झा और बाहरी प्रभाव के कारण अपनी सीट बरकरार नहीं रख पाएंगे. महिलाओं और अन्य वोटरों में एनडीए के योजनाओं के प्रति कम रुचि और पूर्व केंद्रीय मंत्री सकील अहमद का प्रभाव निर्णायक साबित हो रहा है.

खजौली सीट पर अरुण शंकर प्रसाद की स्थिति मजबूत

खजौली सीट पर बीजेपी के अरुण शंकर प्रसाद की स्थिति मजबूत दिख रही है. वरिष्ठ पत्रकार सुमित कुमार के अनुसार अरुण शंकर प्रसाद के काम, व्यवहार और महिलाओं की सक्रिय भागीदारी उन्हें जीत दिला सकती है. विपक्ष के वोट बिखराव और खराब छवि भी उनके पक्ष में काम कर रही है.

यहां क्लिक कर पढ़ें बिहार के सभी 38 जिलों की 243 सीटों का एक्सपर्ट एग्जिट पोल

बाबूबरही सीट पर आरजेडी को बढ़त

बाबूबरही सीट पर महागठबंधन के आरजेडी उम्मीदवार अरुण कुमार सिंह बढ़त में हैं. क्षेत्र में महिलाओं का एनडीए में कम रुझान और यादव-कुशवाहा वोटरों का संगठित समर्थन उनके पक्ष में दिख रहा है. 

मधुबनी सीटों पर इस बार कड़ा मुकाबला

इस बार मधुबनी सीटों पर कड़ा मुकाबला है. बिस्फी में हिंदू और मुस्लिम वोटिंग पैटर्न, जबकि मधुबनी में वैश्य और अन्य समुदायों की और एनडीए के आपसी मतभेद से कांटे की टक्कर बनी हुई है. राजनगर, झंझारपुर, फुलपरास और लौकहा सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों की स्थिति मजबूत बताई गई है. बीजेपी के युवा और महिला वोटरों में लोकप्रियता और स्थानीय नेताओं का प्रभाव उनकी जीत की संभावना को और मजबूत कर रहा है.

संपूर्ण आंकड़ों के अनुसार, मधुबनी क्षेत्र में महिलाओं का एनडीए के योजनाओं के प्रति रुझान, एंटीइनकंबेंसी और गठबंधन की रणनीति अंतिम परिणाम को प्रभावित कर सकती है. इस बार की स्थिति दर्शाती है कि कई सीटों पर कड़ा मुकाबला होने के बावजूद एनडीए क्षेत्र में थोड़ी बढ़त बनाए हुए है.

ये भी पढ़िए- Lakhisarai Experts Exit Poll 2025: विजय सिन्हा की सीट पर कांग्रेस का कब्जा! एग्जिट पोल में सूर्यगढ़ा पर RJD का पलड़ा भारी

Published at : 12 Nov 2025 05:48 PM (IST)
Tags :
Madhubani News Exit Poll BIHAR NEWS ABP Experts Exit Poll
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
भूटान से लौटते ही दिल्ली ब्लास्ट के पीड़ितों से मिलने अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी, अहम सुरक्षा बैठक में भी लेंगे हिस्सा
भूटान से लौटते ही दिल्ली ब्लास्ट के पीड़ितों से मिलने अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी
बिहार
पत्रकारों का एग्जिट पोल: BJP के दो मंत्री हार सकते हैं चुनाव, ओसामा सहित 10 उम्मीदवारों का हाल
पत्रकारों का एग्जिट पोल: BJP के दो मंत्री हार सकते हैं चुनाव, ओसामा सहित 10 उम्मीदवारों का हाल
इंडिया
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
क्रिकेट
IND vs SA Series: 14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
Advertisement

वीडियोज

Delhi Red Fort Blast: LNJP अस्पताल पहुंचे PM Modi, दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से की मुलाकात
Delhi Blast: दिल्ली धमाके के बाद बड़ा एक्शन, जम्मू-कश्मीर में 200 जगहों पर छापेमारी
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके में शामिल डॉक्टरों की टेरर फाइल में कितने पन्ने बाकी? | Breaking
बॉडी की आंखों में आसू... सनी देओल की खामोशी
Delhi Blast: दिल्ली धमाके में जांच एजेंसियों का एक्शन जारी,कश्मीर में एक और डॉक्टर हिरासत में-सूत्र
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भूटान से लौटते ही दिल्ली ब्लास्ट के पीड़ितों से मिलने अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी, अहम सुरक्षा बैठक में भी लेंगे हिस्सा
भूटान से लौटते ही दिल्ली ब्लास्ट के पीड़ितों से मिलने अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी
बिहार
पत्रकारों का एग्जिट पोल: BJP के दो मंत्री हार सकते हैं चुनाव, ओसामा सहित 10 उम्मीदवारों का हाल
पत्रकारों का एग्जिट पोल: BJP के दो मंत्री हार सकते हैं चुनाव, ओसामा सहित 10 उम्मीदवारों का हाल
इंडिया
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
क्रिकेट
IND vs SA Series: 14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
टेलीविजन
पति विवेक दहिया संग दिव्यांका त्रिपाठी लेट नाइट मस्ती, चीन में यूं कर रहीं एंजॉय
पति विवेक दहिया संग दिव्यांका त्रिपाठी लेट नाइट मस्ती, चीन में यूं कर रहीं एंजॉय
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
अब चांदी की ज्वैलरी पर भी बैंक से ले सकेंगे लोन, जानें किन नियमों को करना होगा फॉलो?
अब चांदी की ज्वैलरी पर भी बैंक से ले सकेंगे लोन, जानें किन नियमों को करना होगा फॉलो?
जनरल नॉलेज
क्या है ट्रंप का न्यूयॉर्क प्रोजेक्ट, जिस पर ब्रेक लगा सकते हैं जोहरान ममदानी? जानें इसके बारे में सबकुछ
क्या है ट्रंप का न्यूयॉर्क प्रोजेक्ट, जिस पर ब्रेक लगा सकते हैं जोहरान ममदानी? जानें इसके बारे में सबकुछ
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
Embed widget