बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने अपने प्रत्याशियों के नाम लगभग तैयार कर लिए हैं. लोजपा रामविलास अपनी पहली कैंडिडेट लिस्ट बुधवार (15 अक्टूबर) की दोपहर 2.00 बजे और दूसरी लिस्ट शाम 5.00 बजे जारी करेगी.

चिराग की पार्टी एनडीए गठबंधन में 29 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है. इसके अलावा JDU के साथ कोई मतभेद नहीं है और ना ही गठबंधन की किसी पार्टी ने चिराग से उनको दी गई सीटों को लेकर किसी तरह की बात की है.

सूत्रों के मुताबिक, 29 में से 27 सीट पहले बता दी गई थी और 2 सीटों के लिए कुछ सीटों का विकल्प दिया गया था. जहां से वह अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं. उन दो सीटों पर उम्मीदवार का नाम जल्द फाइनल हो जाएगा. चिराग पासवान ने बताया कि कुछ सीटों पर उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया गया है और बाकी सीटों पर नाम तय करने की प्रक्रिया चल रही है.

एलजेपी ने कई उम्मीदवारों के दिए सिंबल

चिराग पासवान ने जिन्हें सिंबल बांटा है, उनमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, महासचिव संजय पासवान, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे और चिराग पासवान के भांजे सीमांत मृणाल का नाम शामिल है. सीमांत मृणाल धनंजय पासवान के बेटे हैं जिन्हें कुछ समय पहले नीतीश सरकार ने राज्य एससी आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया था.

कौन कहां से लड़ेगा चुनाव?

गोविंदगंज सीट से राजू तिवारी, गरखा (सुरक्षित) सीट से सीमांत मृणाल, बखरी (सुरक्षित) सीट से संजय पासवान और ब्रह्मपुर सीट से हुलास पांडे चुनाव मैदान में उतरेंगे.

कुछ सीटों पर असमंजस बरकरार

लोजपा (रामविलास) को आवंटित 29 सीटों में से कई सीटें ऐसी हैं जो फिलहाल जदयू या अन्य सहयोगी दलों की सिटिंग सीट हैं. यही कारण है कि कुछ सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा रोक दी गई है. पार्टी सूत्रों के अनुसार, जैसे ही इन सीटों पर स्थिति स्पष्ट होगी, बाकी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी जाएगी.

एनडीए का मजबूत चेहरा बनेगी LJPR?

सूत्रों के मुताबिक, एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर अंतिम रूप दिया जा चुका है, हालांकि कुछ सीटों पर हलचल जारी है. चिराग पासवान का कहना है कि एलजेपी (रामविलास) बिहार में एनडीए का मजबूत चेहरा बनेगी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाने का लक्ष्य लेकर चुनाव में उतर रही है.

पार्टी का फोकस युवा और नए चेहरों को मौका देने पर है. अब सबकी नजरें दोपहर दो बजे आने वाली दूसरी सूची पर टिकी हैं, जिसमें कई चर्चित नाम शामिल होने की संभावना है.