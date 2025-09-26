बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और राबड़ी देवी के परिवार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी फूट की तस्वीर सामने आई है. बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी 'जनशक्ति जनता दल' का चुनाव चिह्न और नारा शेयर किया.

उनकी पार्टी का चुनाव चिह्न ब्लैक बोर्ड है. इसके साथ ही पीला और हरे रंग की थीम रखी है. दिलचस्प है कि पोस्टर पर पिता लालू यादव और मां राबड़ी देवी की तस्वीर नहीं है.

लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं- तेज प्रताप यादव

पार्टी के पोस्टर में महात्मा गांधी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, कर्पूरी ठाकुर, लोहिया और जेपी नारायण की तस्वीर है. तेजप्रताप यादव ने खुद को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताया है और 'सामाजिक न्याय, सामाजिक हक और संपूर्ण बदलाव' का नारा दिया है. इसके साथ ही पोस्टर पर लिखा, ''जन-जन की शक्ति, जन-जन का राज बिहार का विकास करेंगें तेज प्रताप.''

तेज प्रताप यादव ने एक्स पर लिखा, ''हमलोग बिहार के संपूर्ण विकास के लिए पूर्ण रूप से समर्पित और तत्पर हैं. हमारा मकसद बिहार में संपूर्ण बदलाव कर एक नई व्यवस्था का नव निर्माण करना है. हमलोग बिहार के संपूर्ण विकास के लिए लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं.''

क्यों आरजेडी से निकाले गए थे तेज प्रताप यादव?

तेज प्रताप यादव इस समय समस्तीपुर जिले की हसनपुर सीट से आरजेडी के विधायक हैं. मई 2025 में तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने दावा किया कि वह अनुष्का यादव के साथ संबंध में हैं.

इस पोस्ट को लेकर असंतोष बढ़ा और लालू यादव ने तेज प्रताप को लेकर कहा कि यह पारिवारिक मूल्यों और परंपराओं के अनुकूल नहीं है. उन्होंने छह साल के लिए आरजेडी से निकाल दिया. इसके बाद से तेज प्रताप यादव परिवार में किसी का नाम लिए बगैर निशाना साधते रहे हैं.

उन्होंने नाराजगी के बीच संगठन बनाया और लगातार क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं. उनका प्लान ज्यादा से ज्यादा विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने का है. तेज प्रताप यादव छोटे भाई तेजस्वी यादव को सियासी विरासत मिलने से भी नाराज रहे हैं.