हिंदी न्यूज़राज्यबिहारअनंत सिंह के समर्थन में ये क्या बोल गए ललन सिंह? कांग्रेस-RJD सब फायर, VIDEO देखिए

अनंत सिंह के समर्थन में ये क्या बोल गए ललन सिंह? कांग्रेस-RJD सब फायर, VIDEO देखिए

Lalan Singh News: ललन सिंह ने मोकामा में लोगों से यह कहा है कि एक-दो नेता हैं उनको चुनाव के दिन घर से निकलने मत दें. घर में पैक कर दीजिए. इस पर सियासत तेज हो गई है.

By : आर्यन आनंद | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 04 Nov 2025 11:56 AM (IST)
जेडीयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने बीते सोमवार (03 नवंबर, 2025) को मोकामा में जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह के समर्थन में लोगों को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने ऐसा बयान दिया कि सियासी पारा चढ़ गया है. कांग्रेस से लेकर आरजेडी तक हमलावर है. ललन सिंह के बयान वाले वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है और चुनाव आयोग को टैग किया जा रहा है.

जो वीडियो शेयर किया जा रहा है उसमें ललन सिंह लोगों से यह कह रहे हैं कि एक-दो नेता हैं उनको चुनाव के दिन घर से निकलने मत दें. घर में पैक कर दीजिए. बहुत अगर हाथ-पैर जोड़ते हैं तो कहना है कि हमारे साथ चलिए और अपना वोट दीजिए. 

कांग्रेस ने पूछा- चुनाव आयोग एक्शन लेगा?

ललन सिंह के वीडियो को कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल से मंगलवार (04 नवंबर, 2025) को शेयर किया. लिखा है, "मोदी सरकार के मंत्री ललन सिंह का कहना है- जो लोग BJP-JDU के खिलाफ वोट करने वाले हैं, चुनाव के दिन उन्हें घर से निकलने मत दो. क्या 'निष्पक्ष' चुनाव आयोग इसपर कोई एक्शन लेगा? या हर बार की तरह BJP-JDU के नेताओं को पुचकारता रहेगा?"

बयान पर जेडीयू की ओर से दी गई सफाई

ललन सिंह का बयान वायरल होने के बाद नीतीश कुमार की पार्टी बचाव में उतर गई है. जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि ललन सिंह ने एक नेता के बारे में बोला है, किसी का नाम नहीं लिया है. चुनाव प्रचार में बोलने की एक शैली होती है उसी क्रम में नजरबंद करने की बात कही है. जो वोटर्स असमर्थ हैं उनके बारे में साथ ले जाने को कहा गया होगा. विपक्ष अगर मोकामा को केंद्र बिंदु बना रहा है तो लालू यादव सजायाफ्ता हैं फिर रीतलाल यादव का प्रचार करने क्यों गए?

मनोज झा ने किया प्रधानमंत्री पर हमला

इस सवाल पर कि ललन सिंह ने कहा है कि जो वोटर्स हैं जो मोकामा में नेता बन रहे हैं उन्हें बाहर न निकलने दिया जाए इस पर आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा, "प्रधानमंत्री जी से पूछिएगा कि घिग्घी क्यों बंध जाती है. जंगलराज की कथाएं सुनाते हैं और यहां चुप हो जाते हैं. चुनाव आयोग क्यों चुप है?" 

उधर चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक ललन सिंह के बयान को लेकर बिहार निर्वाचन अधिकारी जल्द नोटिस जारी करेगा.

Published at : 04 Nov 2025 11:55 AM (IST)
Bihar Vidhan Sabha Chunav Anant Singh Lalan Singh Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
