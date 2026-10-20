संजय राउत ने शेयर किया अल्बानिया का वीडियो, बिहार BJP ने दिया करारा जवाब

बिहार में बीजेपी नेता गुरु प्रकाश पासवान ने शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत के एक्स पोस्ट को लेकर करारा हमला बोला है. उन्होंने कांग्रेस, राहुल गांधी, नेहा बोरा और शरजील इमाम का जिक्र करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा. पासवान ने कहा कि देश संविधान से चलता है. यह देश कोई 24 अकबर रोड या 10 जनपथ से नहीं चलता है.

राउत के पोस्ट पर सवाल उठाते हुए गुरु प्रकाश पासवान ने कहा, “नहीं तो क्या कहना चाह रहे हैं, उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं क्या? केरल के कांग्रेस ने ट्वीट किया तो कह दिया कि भाई सीजेआई को हटाओ, हम एक नया CJI ले आएंगे.” उन्होंने आगे कहा, “देश संविधान से चलता है. यह देश कोई 24 अकबर रोड या 10 जनपथ से नहीं चलता है. संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं.”

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‘अराजकता का वातावरण बनाने का प्रयास’

बीजेपी नेता ने विपक्ष पर अराजकता का माहौल बनाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, “यह जो अराजकता का माहौल और अराजकता का वातावरण बनाने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं...” पासवान ने अपने बयान में संवैधानिक प्रक्रियाओं के पालन पर जोर दिया.

पटना, बिहार: भाजपा नेता गुरु प्रकाश पासवान ने शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत के 'X' पोस्ट पर कहा, "नहीं तो क्या कहना चाह रहे हैं, उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं क्या? केरल के कांग्रेस ने ट्वीट किया तो कह दिया कि भाई सीजेआई को हटाओ, हम एक नया सीजेआई ले आएंगे। देश संविधान से चलता है। यह देश कोई 24 अकबर रोड या 10 जनपथ से नहीं चलता है। संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं। यह जो अराजकता का माहौल और अराजकता का वातावरण बनाने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं... नेहा बोरा कहती हैं, शरजील इमाम को हम जेल से निकालेंगे। शरजील इमाम वही व्यक्ति है जिसने भारत माता को खंडित करने का कुत्सित प्रयास किया था। तो कनेक्शन सीधा है नेहा बोरा, शरजील इमाम, राहुल गांधी, नेहा बोरा। अब आपके दर्शकों को समझ आ जाना चाहिए कि यह रिश्ता क्या कहलाता है।" — IANS Hindi (@IANSKhabar) October 20, 2026

नेहा बोरा और शरजील इमाम का नाम लिया

गुरु प्रकाश पासवान ने नेहा बोरा और शरजील इमाम का जिक्र करते हुए कहा, “नेहा बोरा कहती हैं, शरजील इमाम को हम जेल से निकालेंगे. शरजील इमाम वही व्यक्ति है जिसने भारत माता को खंडित करने का कुत्सित प्रयास किया था.” उन्होंने आगे कहा, “तो कनेक्शन सीधा है नेहा बोरा, शरजील इमाम, राहुल गांधी, नेहा बोरा. अब आपके दर्शकों को समझ आ जाना चाहिए कि यह रिश्ता क्या कहलाता है.”

संजय राउत ने अल्बानिया का वीडियो किया था पोस्ट

दरअसल, संजय राउत ने एक्स पर अल्बानिया का एक वीडियो पोस्ट किया था. उन्होंने लिखा था कि अल्बानिया में लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को जला दिया. उनके मुताबिक, जनता नाराज थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक भ्रष्ट प्रधानमंत्री की मदद कर रहा था. राउत ने यह भी लिखा कि प्रदर्शनकारियों ने संसद, सरकारी दफ्तरों और मंत्रियों के घरों पर हमला किया. उन्होंने कहा कि हर देश को इन घटनाओं से सबक लेना चाहिए. इसी पोस्ट पर गुरु प्रकाश पासवान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.

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