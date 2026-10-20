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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारसंजय राउत ने शेयर किया अल्बानिया का वीडियो, बिहार BJP ने दिया करारा जवाब

संजय राउत ने शेयर किया अल्बानिया का वीडियो, बिहार BJP ने दिया करारा जवाब

बीजेपी नेता गुरु प्रकाश पासवान ने संजय राउत के अल्बानिया वीडियो पोस्ट पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि देश संविधान से चलता है, 24 अकबर रोड या 10 जनपथ से नहीं.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 20 Oct 2026 01:19 PM (IST)
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बिहार में बीजेपी नेता गुरु प्रकाश पासवान ने शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत के एक्स पोस्ट को लेकर करारा हमला बोला है. उन्होंने कांग्रेस, राहुल गांधी, नेहा बोरा और शरजील इमाम का जिक्र करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा. पासवान ने कहा कि देश संविधान से चलता है. यह देश कोई 24 अकबर रोड या 10 जनपथ से नहीं चलता है.

राउत के पोस्ट पर सवाल उठाते हुए गुरु प्रकाश पासवान ने कहा, “नहीं तो क्या कहना चाह रहे हैं, उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं क्या? केरल के कांग्रेस ने ट्वीट किया तो कह दिया कि भाई सीजेआई को हटाओ, हम एक नया CJI ले आएंगे.” उन्होंने आगे कहा, “देश संविधान से चलता है. यह देश कोई 24 अकबर रोड या 10 जनपथ से नहीं चलता है. संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं.”

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‘अराजकता का वातावरण बनाने का प्रयास’

बीजेपी नेता ने विपक्ष पर अराजकता का माहौल बनाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, “यह जो अराजकता का माहौल और अराजकता का वातावरण बनाने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं...” पासवान ने अपने बयान में संवैधानिक प्रक्रियाओं के पालन पर जोर दिया.

नेहा बोरा और शरजील इमाम का नाम लिया

गुरु प्रकाश पासवान ने नेहा बोरा और शरजील इमाम का जिक्र करते हुए कहा, “नेहा बोरा कहती हैं, शरजील इमाम को हम जेल से निकालेंगे. शरजील इमाम वही व्यक्ति है जिसने भारत माता को खंडित करने का कुत्सित प्रयास किया था.” उन्होंने आगे कहा, “तो कनेक्शन सीधा है नेहा बोरा, शरजील इमाम, राहुल गांधी, नेहा बोरा. अब आपके दर्शकों को समझ आ जाना चाहिए कि यह रिश्ता क्या कहलाता है.”

संजय राउत ने अल्बानिया का वीडियो किया था पोस्ट

दरअसल, संजय राउत ने एक्स पर अल्बानिया का एक वीडियो पोस्ट किया था. उन्होंने लिखा था कि अल्बानिया में लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को जला दिया. उनके मुताबिक, जनता नाराज थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक भ्रष्ट प्रधानमंत्री की मदद कर रहा था. राउत ने यह भी लिखा कि प्रदर्शनकारियों ने संसद, सरकारी दफ्तरों और मंत्रियों के घरों पर हमला किया. उन्होंने कहा कि हर देश को इन घटनाओं से सबक लेना चाहिए. इसी पोस्ट पर गुरु प्रकाश पासवान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 20 Oct 2026 01:19 PM (IST)
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Patna News BIHAR NEWS
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