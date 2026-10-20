'दो घंटे में ठीक हो जाएंगे', नीरज कुमार की तबीयत पर बोले अनंत सिंह- पुरानी आदत है

बिहार विधान परिषद चुनाव के बीच जेडीयू उम्मीदवार नीरज कुमार की तबीयत बिगड़ने पर विधायक अनंत सिंह ने तंज कसा है. उन्होंने कहा कि नीरज कुमार की यह पुरानी आदत है. बूथ पर पैसा भेजना होगा तो बीमार हो जाएंगे और अस्पताल में भर्ती हो जाएंगे. फिर दो घंटे बाद ठीक होकर आ जाएंगे. अनंत सिंह के इस बयान से बिहार की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है.

नीरज कुमार की तबीयत खराब होने पर अनंत सिंह ने कहा, “सब दिन का आदत है, पुराना आदत है. बूथ पर पैसा भेजना होगा तो बीमार हो जाएगा, अस्पताल में भर्ती हो जाएंगा, फिर दो घंटा बाद आ जाएगा, ठीक हो जाएगा.”

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अनंत सिंह लगातार नीरज कुमार का विरोध कर रहे हैं. वह जेडीयू उम्मीदवार के मुकाबले जन सुराज के प्रत्याशी डॉ. अनुज सिंह का समर्थन कर रहे हैं. ऐसे में नीरज कुमार की तबीयत बिगड़ने पर उनका यह बयान चुनावी माहौल में चर्चा का विषय बन गया है.

हार्ट में परेशानी के बाद अस्पताल में भर्ती

दरअसल, सोमवार शाम जेडीयू के स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार नीरज कुमार की अचानक तबीयत बिगड़ गई. उन्हें हार्ट में परेशानी महसूस हुई, जिसके बाद पटना के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया. फिलहाल वह आईसीयू में हैं और उनका इलाज चल रहा है. 23 अक्टूबर को होने वाले एमएलसी चुनाव से ठीक पहले उनकी तबीयत बिगड़ने से समर्थकों की चिंता बढ़ गई है.

नीरज के विरोध में अनुज सिंह का समर्थन कर रहे अनंत

बता दें कि अनंत सिंह खुलकर जन सुराज के उम्मीदवार डॉ. अनुज सिंह के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं. वह पहले भी नीरज कुमार के खिलाफ बयान दे चुके हैं. दोनों नेताओं के बीच पुराना राजनीतिक विवाद है. विधानसभा चुनाव के दौरान भी एक-दूसरे के खिलाफ प्रचार करने को लेकर तनातनी हुई थी. विवाद खत्म कराने के लिए जेडीयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह ने भी हस्तक्षेप किया था, लेकिन अनंत सिंह ने नीरज का समर्थन करने के बजाय अनुज सिंह का साथ दिया.

FIR पर भी अनंत सिंह ने दी प्रतिक्रिया

अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर पर अनंत सिंह ने कहा, “केस किया है तो क्या हुआ? बेल कराएंगे.” उन्होंने पुलिस अधिकारी का जिक्र करते हुए कहा कि उनका नाम भी मामले में जोड़ दिया गया है. चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि जनता मालिक है और उनकी तैयारी अच्छी है. दशहरे पर युवाओं को संदेश देते हुए उन्होंने पढ़ाई-लिखाई करने और माता-पिता को परेशान नहीं करने की अपील भी की.

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