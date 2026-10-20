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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाराहुल गांधी जा रहे वियतनाम? BJP ने वीडियो शेयर कर किया दावा, कांग्रेस क्या बोली?

राहुल गांधी जा रहे वियतनाम? BJP ने वीडियो शेयर कर किया दावा, कांग्रेस क्या बोली?

बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक वीडियो शेयर किया है. जिसमें वो फ्लाइट में नजर आ रहे हैं. बीजेपी ने दावा किया है कि राहुल विदेश जा रहे हैं.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 20 Oct 2026 02:41 PM (IST)
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बीजेपी ने एक बार फिर विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है. वो बार-बार राहुल गांधी के विदेश दौरे करने का मुद्दा उठाया है. पार्टी ने उन पर आरोप लगाया है कि विपक्ष के विरोध-प्रदर्शन के बीच वो एक और विदेश यात्रा पर चले गए हैं. बीजेपी ने सोशल मीडिया पर एक फ्लाइट का वीडियो शेयर किया है. इस पर कांग्रेस ने रिएक्ट किया है.

बीजेपी ने विमान के अंदर का एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें कथित तौर पर राहुल गांधी वियतनाम जाने वाली फ्लाइट में दिखाई दे रहे हैं. इस पर पार्टी ने उन पर तंज कसते हुए कहा कि वे शायद विरोध-प्रदर्शनों से बहुत थक गए हैं और ब्रेक पर कहीं चले गए हैं.

''कुछ दिन वियतनाम घूम आता हूं''

बीजेपी ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, झूठ फैलाते-फैलाते थक गया... कुछ दिन वियतनाम घूम आता हूं... किसी को क्या ही पता चलेगा. बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा, "देखिए, राहुल गांधी हर बार ऐसा ही करते हैं. बिहार में यात्रा करने के बाद, वे दो महीने की छुट्टी पर विदेश चले गए थे. शायद तब वे वियतनाम गए थे, और हो सकता है कि इस बार भी वे वियतनाम ही गए हों.

कांग्रेस ने दिया जवाब

इस मुद्दे पर बीजेपी को जवाब देते हुए कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी विपक्ष के नेता की विदेश यात्राओं को लेकर बेवजह मुद्दा बनाती है. कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा, "कौन, कब और कहां यात्रा करता है. इसमें क्या दिक्कत है? क्या बाकी लोग विदेश यात्रा नहीं करते? राहुल गांधी एक व्यक्ति हैं, विपक्ष के नेता हैं. उनकी अपनी जिम्मेदारियां हैं. वे येल यूनिवर्सिटी में छात्रों से बातचीत करते हैं, लंदन में छात्रों से मिलते हैं और वहां के बुद्धिजीवियों से चर्चा करते हैं. वे प्रेस को इंटरव्यू भी देते हैं. एक ऐसा काम जो प्रधानमंत्री नहीं करते हैं."

बीजेपी को जवाब देने के लिए उन्होंने संसद सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं का भी जिक्र किया. "तो फिर, बीजेपी को इससे क्या दिक्कत है? हमारी एक परंपरा रही है कि जब लोकसभा का सत्र चल रहा हो, तो प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर नहीं जाते. लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने इस परंपरा को तोड़ दिया। तब कोई सवाल क्यों नहीं उठता?

ये भी पढ़ें: 'क्या फिर बिल...?' परिसीमन को लेकर जयराम रमेश का केंद्र पर तंज, पूछे 3 सवाल

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 20 Oct 2026 02:25 PM (IST)
Tags :
BJP Congress Rahul Gandhi Breaking News Abp News
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