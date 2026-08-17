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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारअशोक धाम भगदड़ पर सरकार सख्त, केदार गुप्ता ने दिया बड़ा बयान

अशोक धाम भगदड़ पर सरकार सख्त, केदार गुप्ता ने दिया बड़ा बयान

Lakhisarai Stampede News: लखीसराय अशोक धाम भगदड़ में मौतों के बाद सरकार और नेताओं ने दुख जताया. केदार गुप्ता ने जांच और कार्रवाई का भरोसा दिया है. वहीं गिरिराज ने अफवाहों से बचने की अपील की.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 17 Aug 2026 12:14 PM (IST)
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बिहार के लखीसराय जिले के प्रसिद्ध अशोक धाम मंदिर में सावन की तीसरी सोमवारी के दौरान हुई भगदड़ की घटना के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है. हादसे में श्रद्धालुओं की मौत के बाद राज्य सरकार ने जांच कराने और दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया है. 

प्रदेश सरकार में मंत्री केदार गुप्ता ने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि लखीसराय में हुई घटना की जानकारी मिली है. सरकार इस हादसे पर खेद व्यक्त करती है और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करती है. उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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चिराग पासवान ने जताया दुख

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी अशोक धाम मंदिर हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अशोकधाम मंदिर, लखीसराय में हुई हृदयविदारक भगदड़ की घटना अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है. उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की असमय मृत्यु की खबर से मन बेहद आहत है. इस कठिन समय में उनकी संवेदनाएं दिवंगत श्रद्धालुओं के परिजनों के साथ हैं. चिराग पासवान ने ईश्वर से प्रार्थना की कि दिवंगत आत्माओं को शांति मिले और शोक संतप्त परिवारों को दुख सहने की शक्ति मिले. उन्होंने घायल श्रद्धालुओं के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की.

गिरिराज सिंह बोले- अफवाहों से होती हैं दुर्घटनाएं

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी हादसे पर संवेदना व्यक्त की. उन्होंने कहा कि घटना में घायल और मृतकों के परिवारों के प्रति उनकी संवेदनाएं हैं. गिरिराज सिंह ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी तरह की अफवाह नहीं फैलानी चाहिए, क्योंकि अफवाहों के कारण ही कई बार बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं. उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं में लोगों को संयम और सतर्कता बरतनी चाहिए, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके.

जदयू ने कहा- जांच के बाद ही साफ होगी तस्वीर

जदयू नेता राजीव रंजन ने भी अशोक धाम हादसे को लेकर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में पूरी मुस्तैदी से जुटा हुआ है. उन्होंने बताया कि पूरे मामले की जांच जारी है. जांच पूरी होने के बाद ही घटना के कारणों और जिम्मेदारी को लेकर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया देना उचित होगा.

अफवाह के बाद मची थी भगदड़

जानकारी के मुताबिक, सावन की तीसरी सोमवारी होने के कारण अशोक धाम मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे. इसी दौरान बिजली के तार गिरने और करंट फैलने की अफवाह फैल गई. अफवाह के बाद श्रद्धालुओं में अचानक डर का माहौल बन गया और देखते ही देखते भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई. कई लोग गिरकर घायल हुए और कुछ श्रद्धालुओं की मौत हो गई. घटना के बाद प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया.

यह भी पढ़ें- लखीसराय के बाद कटिहार में हादसा, 7 बच्चे डूबे, 3 की मौत

About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
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Published at : 17 Aug 2026 12:14 PM (IST)
Tags :
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