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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारअशोक धाम भगदड़ में 8 मौतें, ललन सिंह बोले- अफवाह ने ली जान

अशोक धाम भगदड़ में 8 मौतें, ललन सिंह बोले- अफवाह ने ली जान

Lakhisarai Stampede News: लखीसराय के अशोक धाम मंदिर में भगदड़ से 8 श्रद्धालुओं की मौत पर सांसद ललन सिंह ने दुख जताया. उन्होंने कहा कि बिजली तार गिरने की अफवाह से मची भगदड़ में लोगों की जान चली गई.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 17 Aug 2026 11:08 AM (IST)
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बिहार के लखीसराय जिले स्थित प्रसिद्ध अशोक धाम मंदिर में सावन की तीसरी सोमवारी के मौके पर हुई भगदड़ की घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है. मंदिर में उमड़ी भारी भीड़ के बीच अफवाह फैलने के बाद भगदड़ मच गई, जिसमें कई श्रद्धालु इसकी चपेट में आ गए. इस हादसे में 8 लोगों की मौत की पुष्टि लखीसराय जिलाधिकारी ने की है, जबकि कई श्रद्धालुओं के घायल होने की जानकारी सामने आई है.

मुंगेर सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने घटना पर दुख जताते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि सावन की तीसरी सोमवारी होने के कारण अशोक धाम मंदिर में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ जुटी थी. ललन सिंह ने बताया कि इसी दौरान किसी ने अफवाह फैला दी कि बिजली का तार गिर गया है और करंट फैल गया है. इसी अफवाह के कारण श्रद्धालुओं में डर पैदा हुआ और भगदड़ की स्थिति बन गई.

यह भी पढ़ें- लखीसराय: मंदिर में करंट फैलने की अफवाह से भगदड़, 8 महिला श्रद्धालुओं की मौत

उन्होंने कहा कि इस दुखद घटना में जिन परिवारों ने अपने लोगों को खोया है, उनके प्रति उनकी गहरी संवेदना है. भगवान से प्रार्थना है कि वह पीड़ित परिवारों को इस कठिन समय में शक्ति प्रदान करें.

मंदिर में उमड़ी थी भारी भीड़

अशोक धाम मंदिर सावन के महीने में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रहता है. तीसरी सोमवारी होने के कारण सोमवार को मंदिर परिसर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए पहुंचे थे. इसी दौरान अचानक अफवाह फैलने के बाद लोगों में भगदड़ मच गई. कई लोग गिर गए और भीड़ की चपेट में आ गए. हादसे के बाद मंदिर परिसर में चीख-पुकार मच गई.

जदयू ने भी जताया दुख

जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने भी अशोक धाम मंदिर हादसे पर दुख जताया. उन्होंने कहा कि यह बेहद दर्दनाक घटना है और श्रद्धालुओं की मौत की खबर हृदय विदारक है. उन्होंने कहा कि कुछ अफवाहों की बात सामने आ रही है, लेकिन जब तक सरकार की ओर से आधिकारिक जानकारी नहीं आ जाती, तब तक घटना को लेकर कुछ भी कहना उचित नहीं होगा.

डिप्टी सीएम ने घटना पर बाद में प्रतिक्रिया देने की बात कही

बिहार के डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव से जब लखीसराय हादसे को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वह पहले पटना में आयोजित श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं. इसके बाद वह घटना पर बात करेंगे. डिप्टी सीएम पटना में स्वर्गीय बाबू देश शरण सिंह की 126वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे.

प्रशासन ने शुरू की जांच

घटना के बाद जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया है. अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया. प्रशासन की ओर से हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. फिलहाल शुरुआती जानकारी में बिजली के तार गिरने की अफवाह को भगदड़ की बड़ी वजह बताया जा रहा है. सावन के पावन मौके पर हुई इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. प्रशासन अब यह पता लगाने में जुटा है कि अफवाह कैसे फैली और हादसे के लिए जिम्मेदार परिस्थितियां क्या थीं.

यह भी पढ़ें- वंदे मातरम् विवाद: प्रशांत किशोर की दो टूक, 'BJP को सोनिया गांधी…'

About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
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Published at : 17 Aug 2026 11:08 AM (IST)
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